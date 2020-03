Die Kreuzung, an der sich das Grundstück befinden, wurde abgeriegelt. (Julia Ladebeck)

Etwa 45 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1, 5 und 6 sowie der freiwilligen Feuerwehren Blumenthal und Vegesack sind am Freitagnachmittag mit zwölf Fahrzeugen zu einem Brand in der Landrat-Christians-Straße 59 ausgerückt. Nach Angaben von Einsatzleiter Bernd Rosenbusch war die Leitstelle um 16.40 Uhr alarmiert worden. Wie sich herausstellte, brannte es im Dachgeschoss eines seit Jahren leer stehenden Einfamilienhauses. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Die Feuerwehr rückte laut Rosenbusch auch deshalb in so großer Mannschaftsstärke an, weil das Grundstück vollständig verwildert und kaum zugänglich ist. „Wir mussten zunächst Büsche heruntertreten, um an das Haus heranzukommen.“ Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand zunächst von außen. Anschließend gingen zwei Trupps unter Atemschutz ins Gebäude. Auf dem 3378 Quadratmeter großen Gelände zwischen dem Amtsgericht und der Straße Zur Westpier wollte das Unternehmen Signa Funds aus Düsseldorf eine Kindertagesstätte bauen. Aus den Plänen wurde nichts, weil der Bauantrag abgelehnt wurde. Die Naturschutzbehörde stufte den Baumbestand als Wald ein.