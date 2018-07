Die Feuerwehr rettete zwei Personen aus dem zweiten Obergeschoss des Hauses. (dpa)

Bei einem Feuer an der Friedrich-Humbert-Straße in Bremen-Grohn ist eine Wohnung am Freitag zerstört worden. Wie die Feuerwehr auf Anfrage des WESER-KURIER berichtet, war die Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses in Brand geraten und stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand.

Mit der Drehleiter befreite die Feuerwehr zwei Personen, die sich im zweiten Obergeschoss des Hauses aufhielten. Gegen 19.15 Uhr war der Brand gelöscht. (sei)