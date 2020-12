Der Beirat hat kontrovers über die Vorwürfe gegenüber der Feuerwehr diskutiert. (Sina Schuldt / dpa)

In die Debatte um die Vorwürfe gegen die Berufsfeuerwehr wegen Verbreitung von rechtsextremistischem Gedankengut, Rassismus, Sexismus und Homophobie hat sich der Vegesacker Beirat eingeschaltet. In dieser Woche forderte das Gremium mit sechs Gegenstimmen, dass in Bremen Beschwerdeeinrichtungen geschaffen werden, die geeignet sind, anonym Hinweise anzunehmen und damit Untersuchungen in Gang zu setzen. Einer, der den ursprünglich von allen Parteien gefassten Antrag nicht mittragen wollte, ist Beiratssprecher Torsten Bullmahn (CDU), der Beschäftigter der Feuerwehr ist.

Wie berichtet, soll es auf der Wache an der Aumunder Feldstraße nicht nur zu Drohungen gegenüber einer Feuerwehrfrau gekommen sein, sondern auch zu Übergriffen. In seinem Antrag dankt der Beirat den Feuerwehrfrauen und -männern in der Feuerwache 6 für ihre Arbeit, fordert den Senator für Inneres und die Leitung der Feuerwehr Bremen jedoch auf, die Vorfälle sorgfältig aufzuklären und nachzuverfolgen. "Es gilt, dass alle geschlossen, auch wir, dazu beitragen, Fehlverhalten sichtbar zu machen und unsere Missbilligung sehr deutlich zum Ausdruck zu bringen“, heißt es in der Begründung für den Antrag. Zudem bitten die Stadtteilpolitiker um Unterrichtung nach Abschluss der Ermittlungen: Die Vorkommnisse sollen zum Thema einer Beiratssitzung gemacht werden.

„Nicht Aufgabe des Beirats“

„Ich hatte von Anfang an Bauchschmerzen mit dem Antrag“, erläutert Torsten Bullmahn auf Nachfrage, warum er gegen den Antrag stimmte. Es könne nicht sein, dass der Beirat Ermittlungsstände abfrage und eine Beschwerdestelle für potenzielle Opfer fordere. Maximal hätte er mit einer Stellungnahme des Beirats zu den Vorwürfen gegen die Feuerwehr leben können. „Als Beirat muss man sich hier zurückhalten.“ In der Sitzung sagte Bullmahn: „Die Ermittlungen stehen noch am Anfang.

Das wird in der Innendeputation diskutiert. Das sind Sachen, womit sich der Beirat nicht beschäftigen muss. Das ist nicht unsere Aufgabe als Beirat, Vorwürfen nachzugehen, wo nichts bewiesen ist.“ CDU-Mitglied Ulrike Baltrusch-Rampf (CDU) bestärkte ihren Fraktionskollegen: „Das ist kein Thema für den Beirat.“ SPD und die Linke hingegen wollten an dem Antrag festhalten, auch Gordon Wirth (FDP) sagte: „Eine öffentliche Positionierung ist notwendig.“

Die Frage, ob Torsten Bullmahn als Mitglied der Berufsfeuerwehr und Andreas Kruse als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr überhaupt mit abstimmen sollten, kam im Verlauf der Sitzung nicht auf. Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt sagte später: „Die Beschlussfassung des Beirates ist nach meiner Einschätzung nicht dazu geeignet, den Herren Bullmahn oder Kruse einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil zu bringen.“ Darüber hinaus sei es Pflicht eines Beiratsmitgliedes, der Ortsamtsleitung mitzuteilen, wenn die Annahme besteht an der Beratung und Entscheidung gehindert zu sein. Ob dann ein Mitwirkungsverbot besteht, müsse der Beirat entscheiden.

Torsten Bullmahn selbst sagte, das sei „ein Spagat, den man machen muss“. Als Beiratssprecher habe er versucht, durch Einbringen einer Stellungnahme zwischen allen Parteien zu vermitteln. Die Ablehnung des CDU-Manns des gemeinsamen Antrags sorgte dennoch während der Sitzung für Unmut. SPD-Fraktionssprecher Jannik Michaelsen: „Ich bin arg verwundert, dass jetzt so eine Aktion kommt. Das finde ich nicht lustig.“ Und weiter: „Der Antrag ist durch diverse Änderungen zu dieser Form gekommen, an denen die CDU maßgeblich beteiligt war.“ Er nannte Bullmahns Verhalten unkollegial.