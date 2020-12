Lemwerder. „Hier ist der Ort, an dem ich Entspannung finde“, sagt Brigitta Rosenow. Die 53-Jährige steht mittig auf der Ollen-Brücke nahe dem Bardewischer Sportvereinsheim. Rund 800 Meter sind es von hier bis zu ihrem Zuhause – und 4000 Meter bis zu dem Büro, in dem sie ab kommenden April gerne arbeiten würde. Am 24. Januar tritt die Butzhauserin zur Wahl um die Nachfolge von Bürgermeisterin Regina Neuke an.

Auf dem Terminplan der Kandidatin müssten jetzt eigentlich zahlreiche Wahlkampftermine stehen. Tun sie wegen der Corona-Krise aber nicht. Brigitta Rosenow hat ihre Bürgerinformationen deshalb ins Internet verlegt. In Online-Foren steht die Umwelttechnikerin, die seit September 2011 für die Grünen im Lemwerderaner Gemeinderat sitzt, Interessierten Rede und Antwort.

Die Adventszeit nutzt Brigitta Rosenow zum Lesen und Backen. „Da kann ich kreativ werden“, sagt die 53-Jährige. Auch den Adventskranz hat sie selbst gebunden. Eine „Bastelmaus“ sei sie aber nicht, betont die Kandidatin lachend. Die kreativen Köpfe im Haus seien ihre drei Töchter.

Wenn es abends früher dunkel wird, nimmt sich Brigitta Rosenow gerne ein Buch zur Hand und versinkt in fremde Welten. Zurzeit fiebert sie dem siebten Band von Lucinda Rileys Romanreihe „Die sieben Schwestern“ entgegen. Zur Weihnachtszeit gehört für die Butzhauserin zudem die Trilogie „Der Herr der Ringe“. „Ein Muss zur Weihnachtszeit: Einmal alle drei Filme gucken“, sagt sie im Brustton der Überzeugung.

Im Sommer zieht es die Kandidatin dagegen ins Freie, in ihren großzügigen Garten oder auf die Ollen, die direkt hinter ihrem Grundstück verläuft. In den zurückliegenden Monaten, in denen aufgrund der Corona-Krise keine großen Urlaubsreisen möglich waren, hat die Diplom-Ingenieurin für Umwelttechnik das Stand-up-Paddling erlernt.

Gerne wäre sie mit Ehemann und Töchtern in den Urlaub gefahren. „Wir sind Strand“, bringt sie ihre Reisevorliebe auf den Punkt. Das Traumziel heißt Korsika. „Dort gibt es super Strände. Es ist meistens trocken. Und man kann zusätzlich in den Bergen wandern.“ Brigitta Rosenow hat bereits einiges von der Welt gesehen. Nach ihrem Abitur 1989 ging sie auf Weltreise: Griechenland, Ägypten, Südafrika, Namibia, Holland und Indien lauteten die Stationen.

Nach Butzhausen ist die Nordfriesin, die auf der Insel Pellworm aufgewachsen ist, im Jahr 2002 gekommen. Nach ihrem Studium der Umwelttechnik in Bremen zog es sie wieder in Deichnähe. „In Lemwerder habe ich das gefunden, was ich gesucht habe: nette, offene Menschen und eine Umgebung mit Deichen und Marschland, die mich an meine Heimat erinnern.“ Lemwerder war für sie dabei keine Unbekannte. Als Studentin hatte sie Anfang der 1990er Jahre bereits in einer WG an der Ritzenbütteler Straße gewohnt.

Als Kind hatte die Kandidatin Tierärztin werden wollen. Doch dann kam die eine Biologie-Stunde ihrer Schulzeit, die alle Pläne über den Haufen warf. „Wir mussten Frösche sezieren. Da war es mit meinem Traum vorbei“, erinnert sich die 53-Jährige. Den Tieren ist sie aber treu geblieben. Heute nennt die Familie zwei Kaninchen ihr eigen.

Ein politischer Mensch ist Brigitta Rosenow in der Oberstufe des Gymnasiums in Flensburg geworden. „Damals noch linksgerichtet“, sagt sie rückblickend, „aber nicht parteipolitisch.“ Seit gut zehn Jahren gehört sie den Grünen an. „Die Umwelt war mir immer wichtig, das musste ich nicht erst anziehen.“ Ihr politisches Engagement nennt sie Hobby. Ihr Anliegen sei es, „die grünen Landschaften von Lemwerder zu erhalten.“

Eine Bürgermeisterin Brigitta Rosenow hätte weiter ein grünes Herz und würde eine grüne Agenda setzen. Ausführen würde sie aber die Weisung der Politik, betont die Grünen-Politikerin. Beispiel Gewerbegebiet Edenbüttel II, dessen erklärte Gegnerin Brigitta Rosenow ist: „Wenn wir es schon bauen, dann sollten wir es nachhaltig gestalten.“ In Bezug auf die junge Generation schwebt der Dreifachmutter neben dem Jugendzentrum ein offenes Angebot vor.

Den Job an der Verwaltungsspitze traut sich die 53-Jährige als ehemalige Qualitätsmanagementbeauftragte zu. Bei der Bürgermeister-Briefwahl am 24. Januar ist Brigitta Rosenow die grüne Alternative zu der parteilosen Kandidatin Christina Winkelmann, die von SPD und CDU unterstützt wird, und dem Kandidaten der Unabhängigen Wähler, Michael Lühmann.