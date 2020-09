Auf die Bunkerwand war die Parole "no more war" gemalt worden. Dies wird jetzt in der Filminstallation zitiert. (CHRISTOPH KELLNER)

Farge. „NO-MORE-WAR.biz“ heißt eine Filminstallation, die ab Freitag, 11. September, vier Wochen lang am Denkort Bunker Valentin in Farge-Rekum zu sehen sein wird. Der Film wird auf eine Wand des Bunkers projiziert. Zum Auftakt sind die beiden Künstler des Projektes, Barbara Millies und Harald Jo Schwörer, von 11 bis 17 Uhr am Denkort anwesend und stehen dem Publikum für Fragen und zum Austausch über ihre Installation zur Verfügung.

Das Filmprojekt befasst sich inhaltlich mit den Zusammenhängen von Nationalsozialismus, Krieg und heutigem Waffenhandel. Die künstlerische Umsetzung des Projekts basiert auf etwa 200 Fotografien. Zu sehen ist darauf der Bunker in der ihn umgebenden Landschaft. Aufgenommen wurde die Bunkerwand, auf die 1983 die Antikriegslosung „no more war“ aufgemalt worden war, während einer ganzen Tag-Nacht-Phase. Die Fotos entstanden im Intervall von fünf Minuten aus exakt gleicher Position und mit bis auf Anpassungen an die sich ändernden Lichtverhältnisse konstant bleibenden fototechnischen Größen. Auf dem Dach erscheint digital einmontiert der Schriftzug NO-MORE-WAR.biz als rote Leuchtschrift, deren einzelne Wörter des Nachts in verschiedenen sinnhaften Kombinationen aufleuchten.

Mit „no more war“ wird die besagte Antikriegslosung zitiert, ergänzt wird der Slogan durch die Internetdomain-Endung „biz“, abgeleitet vom englischen Wort „business“. Das Projekt „NO-MORE-WAR.biz“ ist Teil des Veranstaltungsprogramms „75 Jahre Kriegsende in Europa“ der Landeszentrale für politische Bildung Bremen. Das ursprünglich bereits für das Frühjahr 2020 geplante Programm kann nun im Herbst zum Teil nachgeholt werden. Für alle Veranstaltungen der Reihe wurden verbindliche Sicherheits- und Hygienekonzepte entwickelt. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Denkorts Bunker Valentin unter www.denkort-bunker-valentin.de.