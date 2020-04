Der Fleisch-Sommelier Marco Boes interessiert sich nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für Fußball. (FR)

Burg. Marco Boes hält sich eher im Hintergrund. „Ich stehe nicht so gern im Rampenlicht und lasse mich deshalb auch nicht so oft im Verkaufsbereich blicken“, sagt der 30-Jährige schmunzelnd. Dabei kann er, der seit 2017 gemeinsam mit seinem Vater Udo Boes und seinem Großvater Horst Boes das Geschäft des Familienunternehmens Fleischerei Boes leitet, auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken.

2010 beendete er seine Ausbildung und wurde beim Bundesleistungswettbewerb zum besten Lehrling in ganz Bremen. Ein Jahr später absolvierte er seinen Meister in der Fleischerschule in Augsburg. 2012 folgte die Ausbildung zum Betriebswirt. Ende Januar dieses Jahres absolvierte er einen Lehrgang zum Fleisch-Sommelier. Damit ist er der Erste in Bremen, der dieses Label trägt.

„Ich wollte meinen Horizont erweitern, und als ich durch einen Kollegen darauf aufmerksam gemacht worden bin, habe ich nicht gezögert und mich direkt dafür angemeldet“, erzählt Marco Boes, der in dem zweiwöchigen Kurs unter anderem vieles über Tier-, Milch- und Fleischrassen sowie die Fütterung der Tiere, Fleischreifung und über das Grillen lernen konnte. „In der ersten Woche habe ich unfassbar viel Fleisch gegessen. Neben Rind und Schwein waren auch Exoten wie Känguru und Krokodil dabei. Die Kostproben dienten dazu, die Eigenschaften des Fleisches herauszufinden und zu testen, ob man einige Exoten im Laden verkaufen möchte. Allerdings war nichts dabei“, erzählt Marco Boes, der den Kurs auch gemacht hat, um neue Schnitte („Cuts“) aus der Grillszene zu lernen.

„Demnächst wollen wir Wurst-, Zerlege-, und Grillworkshops anbieten. Dann können die Teilnehmer beispielsweise eine Bratwurst selbst herstellen“, kündigt Boes an. Auch ein Sommerfest sei für dies Jahr geplant – bisher. „Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich des Coronavirus wissen wir nicht, ob diese Veranstaltung stattfinden kann. Wir hoffen es natürlich“, blickt er vorsichtig in die Zukunft.

Der Fleischer-Beruf wurde Marco Boes in die Wiege gelegt. Neben dem Vater und Großvater hat auch die ältere Schwester Sandra ihren Meister absolviert. Schwager Pascal hat ebenfalls seinen Meister und arbeitet seit einigen Jahren im Betrieb. „Für mich stand schon immer fest, dass ich irgendwann die Fleischerei übernehmen werde“, betont Boes, der vor seiner Ausbildung schon im Betrieb mithalf. Die Arbeit mit toten Tieren mache dem jungen Geschäftsführer nichts aus. „Ich habe keine Berührungsängste damit, da ich es nicht anders kenne. Aber man sollte das Tier wertschätzen und bewusst Fleisch konsumieren.“

Zweite Leidenschaft: Fußball

Neben der Fleischerei verbrachte er viel Zeit auf Fußballplätzen. Im Alter von sechs Jahren begann seine fußballerische Laufbahn beim SV Grohn. Zwei Jahre später zog es ihn zum FC Burg. 2017 musste er seine Fußballschuhe dann an den Nagel hängen. „Aufgrund der Teilhabe am Familienbetrieb und wegen eines Kreuzbandrisses habe ich für mich damals entschieden, dass es das Beste ist, wenn ich aufhöre“, berichtet der Nordbremer, dem der Schritt damals nicht leichtfiel. „Die Gefahr, dass wieder etwas passiert, war mit Blick auf den Beruf einfach zu groß. Dennoch hätte ich gerne weitergespielt.“

Auch wenn er als Fleischer nicht so früh aufstehen muss, wie seine Kollegen im Bäckerhandwerk, klingelt sein Wecker in der Woche dennoch um 4.20 Uhr. „Mein Vater sagte zwar, man gewöhne sich daran. Das stimmt aber nicht“, sagt er mit einem Lächeln. Da er über der Fleischerei wohnt, hat er zwar keinen weiten Arbeitsweg. Dennoch sei dieser Punkt Fluch und Segen zugleich. „Man ist zwar schnell da, wenn irgendwas ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass man auch nicht so richtig abschalten kann“, gibt er zu.

Zu seinen Lieblingstagen gehört der Sonnabend. „Auch wenn es gleichzeitig der stressigste Tag von allen ist“, sagt der 30-Jährige. Morgens wird frisch Suppe gekocht und dann geht es zum Wochenmarkt. Am Nachmittag steht dann der Partyservice auf dem Programm. „Meistens bin ich erst um halb acht abends zu Hause und völlig fertig, dennoch mag ich diesen Tag besonders.“

Die größte Herausforderung in diesem Beruf sei die körperliche und vor allem geistige Anstrengung. „Der ganze Körper wird beansprucht und bei einer Sechs-Tage-Woche merkt man das irgendwann auch“, berichtet Marco Boes, der dennoch keinen anderen Beruf ausüben möchte. „Es ist eine schöne Arbeit und es macht mir viel Spaß. Auch das Team ist super. Wenn meine Mitarbeiter zufrieden sind, dann bin ich es auch“, betont er. Nach einigen Jahren im Betrieb ist der junge Fleischermeister kreativ geworden und hat ein eigenes Produkt auf den Markt gebracht. „Mir ist der Werbeslogan 'Fleisch von Boes macht muskulös' eingefallen, dazu wollte ich etwas Passendes entwickeln. Daraufhin habe ich ein Trockenfleisch mit wenig Fett, aber viel Proteinen entwickelt“, erklärt er. Seine Kreation ist seit Anfang dieses Jahres auf dem Markt.

Weitere Pläne für die Zukunft hat der junge Geschäftsführer schon im Kopf. Welche das sind, möchte er aber noch nicht verraten. Was aber feststeht: „Ich versuche, mich demnächst öfter mal im Verkaufsbereich blicken zu lassen. Das ist die nächste Aufgabe, die ich mir vornehmen werde“, sagt Marco Boes und lächelt wieder dabei.

Zur Sache

Sommelier

Eigentlich wird als Sommelier ein speziell für den Wein zuständiger Kellner bezeichnet. Der Begriff ist auch im Weinhandel geläufig. Inzwischen ist der Titel auf die Kennerschaft in weiteren Lebensmittelbereichen übertragen worden, wie in diesem Fall das Fleisch. In der Regel eignet sich der Sommelier sein Expertenwissen in einem Kurs an, mitunter auch in einer regulären Ausbildung der Kammer. Es gibt unter anderem Kaffee-, Tee-, Bier-, Käse-, Fisch- und Brotsommeliers.