Bei der Flucht vor der Polizei hat ein 23-Jähriger am Sonnabendabend in Burglesum zwei Verkehrsunfälle verursacht. Anschließend versuchte er, zu Fuß zu flüchten. Den Polizisten gelang es jedoch, ihn zu stellen.

Nach Polizeiangaben wollten die Beamten den 23-Jährigen, der einen blauen Opel Corsa fuhr, um 19 Uhr auf der Bremer Heerstraße kontrollieren, nachdem er augenscheinlich beim Anblick des Streifenwagens hektisch und nervös geworden war. Er ignorierte das Anhaltesignal der Polizei jedoch, gab stattdessen Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Um den Polizisten zu entkommen, fuhr er teilweise in den Gegenverkehr. Den Fahrern der entgegenkommenden Fahrzeuge gelang es laut Polizei, rechtzeitig auszuweichen.

An der Kreuzung Bremer Heerstraße / Lesumbrocker Landstraße fuhr der Flüchtende gegen einen Renault Kangoo, wobei sich der 33 Jahre alte Beifahrer des Renaults leicht verletzte. Der Zusammenstoß hinderte den 23-Jährigen jedoch nicht daran, seine Flucht über mehrere Straßen fortzusetzen. Unter anderem fuhr er in entgegengesetzte Richtung durch eine Einbahnstraße. In der Anton-Hacker-Straße endete dann seine Fahrt in einer Sackgasse, wo er gegen den Pfosten eines Metalltores fuhr. Er versuchte noch, zu Fuß zu flüchten, die Streifenwagenbesatzung stellte ihn jedoch kurze Zeit später. Laut Polizei stand der Bremer unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Das Auto wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.