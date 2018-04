Auf den 20-Jährigen warten nun mehrere Ermittlungsverfahren. (Sarah Rauch)

Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Bremen am Donnerstagmittag in Vegesack eine Leitplanke, zwei Autos sowie einen Betonpfeiler gerammt. Wie die Polizei mitteilt, war der Besatzung eines Streifenwagens ein ungültiges Kennzeichen am Auto des 20-Jährigen aufgefallen. Der 20-Jährige flüchtete jedoch vor der Kontrolle und raste über die A270, wo er eine Leitplanke rammte.

An der Abfahrt Vegesack-Mitte verließ er die A270 und flüchtete über die Straßen Am Rabenfeld und Georg-Gleistein-Straße bis zur Meinert-Löffler-Straße. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln. Im Kreisel der Meinert-Löffler-Straße stieß er mit dem Wagen einer Autofahrerin zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Wagen des 20-Jährigen mit einem weiteren Auto und rammte schließlich einen Betonpfeiler. Bevor er seine Flucht zu Fuß fortsetzen konnte, wurde er von der Polizei verhaftet.

Der 20-Jährige steht unter dem Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Ihn erwarten nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand laut Polizei jedoch ein hoher Schaden. (sei)