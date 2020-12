Diakon Arne Martin von der evangelischen Kirchengemeinde St. Magni hat Szenen aus dem Krippenspiel mit Holzfiguren nachgestellt und fotografiert. (Christian Kosak)

St. Magnus/Grohn/Schönebeck. Das Krippenspiel gehört am Heiligabend traditionell zum Gottesdienst dazu: In szenischen Darstellungen erzählt es die Weihnachtsgeschichte, die von der Suche Maria und Josefs nach einer Herberge und der Geburt Jesu handelt. Die Verkündigung an die Hirten, dass Christus das Licht der Welt erblicken wird, gehört ebenso dazu wie die Anbetung des Kindes durch die Heiligen Drei Könige, wenn es neu geboren in der Krippe liegt. Doch in diesem Jahr wird es coronabedingt in vielen Kirchen kein Krippenspiel geben. Diakon Arne Martin von der evangelischen Kirchengemeinde St. Magni hat sich aber eine Alternative überlegt.

Er erläutert den Hintergrund: „Eigentlich sollte das Krippenspiel in St. Magnus mit einer Gruppe verkleideter Konfirmanden live dargestellt werden, doch dabei würde ein zu großes Gedränge entstehen.“ Weil die Weihnachtsgeschichte besonders für Kinder, aber auch für Jugendliche und Erwachsene trotzdem erzählt werden soll, hat Arne Martin sich etwas anderes ausgedacht: Die Szenen aus dem Krippenspiel werden mit Holzfiguren nachgestellt und fotografiert. Die Bilder werden dann vervielfältigt und jeweils als Reihe an der Kirche in St. Magnus, an der Holzkirche in Schönebeck, am Gemeindehaus Löhnhorst, das zur Gemeinde St. Magni gehört, sowie an der Kirche der Nachbargemeinde in Grohn aufgehängt. Bei einem Spaziergang können die Nordbremer und Löhnhorster die Fotoserie dann an Heiligabend anschauen.

Fotos zeigen wichtige Stationen

In dieser Woche wurden die Fotos gemacht. „Mit den etwa 30 Zentimeter hohen Figuren aus der Schönebecker Holzkirche stellen wir die Szenen mithilfe einiger Ehrenamtlicher nach“, erzählt der Diakon. „Die zehn Fotos zeigen die wichtigsten Stationen der Weihnachtsgeschichte“, so Arne Martin, „vom Beginn der Wanderung von Maria und Josef über die Verkündigung bis zur Anbetung der Könige, wobei die Kirche St. Magni als Hintergrund dient.“

Parallel zu den Fotos sollen kurze Texte aufgehängt werden, die erläutern, was jeweils auf den Bildern geschieht. An jedem Standort wird neben den Fotos außerdem das Friedenslicht aus Bethlehem entzündet: Eine Kerze, die in einer Laterne brennt und aus dem Bremer Dom geholt wird.

Die Fotos hängen ab Heiligabend an den Kirchen in Schönebeck, St. Magnus und am Gemeindehaus Löhnhorst und können nach den Gottesdiensten oder bei einem Spaziergang besucht werden. Mindestens bis zum zweiten Weihnachtstag werden sie zu sehen sein. Diakon Arne Martin empfiehlt allen, die am späten Nachmittag kommen wollen, für den Besuch eine Taschenlampe mitzubringen, da es bereits früh dunkel wird. In der Kirche in Grohn hingegen sind die Fotos am ersten Weihnachtstag im Innenraum der Kirche zu sehen.

Nicht nur das Krippenspiel wird anders gezeigt, auch sonst gibt es in der Gemeinde St. Magni wie in vielen anderen Gemeinden Veränderungen. „Das Weihnachtsfest ist in diesem Jahr eine große Herausforderung, weil alles anders ist“, sagt Arne Martin. Da die Kirche bei den Heiligabend-Gottesdiensten in der Regel voll ist, müssen diesmal Karten für den Besuch vorbestellt werden. Denn die Zahl der Plätze ist auf 75 begrenzt. „Mit dem Kartenvorverkauf wollen wir verhindern, dass Leute, die spontan kommen, dann abgewiesen werden“, sagt er. Wer für Heiligabend keine Karte mehr bekommt, könne ersatzweise an den musikalischen Andachten an den folgenden drei Tagen teilnehmen. Aus Platzgründen werden die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde St. Magni am Heiligabend nur in der Kirche in St. Magnus, Unter den Linden 24, stattfinden. Die Holzkirche in Schönebeck und die Kapelle in Löhnhorst sind zu klein, sodass dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die vier Gottesdiensttermine in der Kirche St. Magni sind am Donnerstag, 24. Dezember um 15 Uhr, 17 Uhr, 21 Uhr und 23 Uhr.

Anmeldungen zu allen Weihnachtsveranstaltungen, die vom vierten Advent, Sonntag, 20. Dezember, 15 Uhr, bis Sonntag, 27. Dezember, stattfinden, sind mit Aufnahme der persönlichen Kontaktdaten erforderlich. Die Kartenausgabe erfolgt von Montag, 14. Dezember, bis Freitag, 18. Dezember, jeweils von 15 bis 18 Uhr, im Gemeindehaus St. Magni.

Auch eine Reservierung der Karten ist ab Montag, 14. Dezember, unter der Telefonnummer 01 60 / 93 98 26 11 möglich. Die reservierten Karten müssen bis Donnerstag, 17. Dezember, abgeholt werden. Die musikalischen Andachten „Musik und Wort“ finden am Freitag, 25. Dezember, am Sonnabend, 26. Dezember, sowie am Sonntag, 27. Dezember, jeweils um 17 Uhr, ebenfalls in der Kirche St. Magni statt.