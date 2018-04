Auf der B212 Elsfleth Richtung Brake wurde eine Frau aus ihrem Unfallwagen gerettet. (Polzei Delmenhorst)

Wie die Polizei Delmenhorst am Sonntag mitteilte, fuhr die Frau gegen 16.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der B212 von Elsfleth in Richtung Brake und kam, in Höhe Elsfleth Lienen, vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn.

Um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu vermeiden lenkte sie ihr Fahrzeug zu ruckartig auf die rechte Fahrspur zurück und verlor dabei die Kontrolle über ihren Pkw.

Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete kopfüber in einem Graben, der viel Wasser führte. Der Pkw füllte sich schnell mit Wasser. Ein 22-jähriger Nordenhamer, der mit seiner 21-jährigen Lebensgefährtin auf den Unfall zukam, sprang sofort in den Graben und befreite die Fahrzeugführerin durch den Kofferraum aus dem inzwischen volllaufenen Pkw.

Die 21-jährige Lebensgefährtin des Nordenhamers alarmierte die Rettungskräfte.

Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen und einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. (wk)