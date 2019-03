Der Außenbereich bleibt im Freibad Vegesack auch weiterhin geschlossen. (Christian Kosak)

Während der Bürgerschaftssitzung am Dienstag hatte Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) noch angekündigt, das Freibad in Vegesack würde im Sommer öffnen. Am Mittwoch kam dann der Rückzieher. Die Behörde stellt jetzt klar: Der Plan, das Bad auch während des geplanten Umbaus weiter zu nutzen, beziehe sich ausschließlich auf das Hallenbad. Das Freibad sei in einem baulichen Zustand, der eine Eröffnung in diesem Sommer nicht zulasse.

Spätestens in der nächsten Woche wird das Bad erneut Thema sein. Der Vegesacker Beirat will wissen, wie es denn nun umgebaut werden soll, nachdem Nutzer sagen konnten, was sie sich wünschen. Dass es bei dieser Frage der Fraktionen bleibt, ist jedoch unwahrscheinlich. Seit Kurzem steht fest, dass die Gebäude des Bades maroder sind als bisher angenommen. Ein Abriss inklusive Neubau werden nicht mehr ausgeschlossen.

Die Bädergesellschaft hat inzwischen angekündigt, während der Beiratssitzung „umfangreich Stellung“ zu nehmen. Das teilt Sprecherin Laura Schmitt mit. Ihr zufolge wird die Senatsvorlage zum Zustand des Freizeitbades gerade erarbeitet. Weitere Auskünfte gibt es von der Gesellschaft nicht. 2017 waren die Fassade und das Dach für eine Million Euro saniert worden. Im Vorjahr wurden das Lehrschwimmbecken und die Deckenkonstruktion im Solebad ersetzt – für zusammengerechnet 800 000 Euro. Wie geht es weiter? Das fragt sich die Fraktionen auch beim Hochwasserschutz. Lange kam der Deichverband nicht weiter, weil nicht klar war, was aus dem Haven Höövt wird. Mittlerweile weiß er es: ein neues Stadtquartier mit Wohnungen und Gewerbe kommt – und verändert damit die alten Pläne für den Hochwasserschutz. Die sogenannte Verteidigungslinie ist in weiten Teilen des Stadtteils angepasst worden. Nun soll der Verband sagen, was notwendig wird, um die neuen Wohn- und Geschäftshäuser zu schützen, die am Hafen geplant sind. Aber auch, wann die Arbeiten beginnen können und wie viel sie kosten werden.

Der Vegesacker Beirat tagt am Donnerstag, 4. April, im Saal des Ortsamts, Gerhard-Rohlfs-Straße 62. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr und ist öffentlich.