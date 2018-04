Entlang der Hindenburgstraße stehen nur wenige Parkpläte zur Verfügung. Die Suche nach zusätzlichen Flächen fällt aber auch den Kommunalpolitikern schwer. (Christian Kosak)

Wer in den Einkaufszentren von Lesum und Burgdamm einen Parkplatz sucht, muss Geduld und starke Nerven haben. Öffentlicher Parkraum ist so gut wie ausgebucht. Gleichwohl fahnden Ortsamt und Beirat schon seit geraumer Zeit nach Lösungen, damit die vorhandenen Flächen effektiver genutzt werden. Der jüngste Beschluss des Ausschusses für Bau- und Stadtentwicklung bedeutet indes eine Kampfansage an die Dauerparker.

Die Hindenburgstraße in Lesum und die Bremerhavener Heerstraße in Burgdamm sind die Einkaufszonen der jeweiligen Ortskerne. Zu beiden Seiten der Hauptverkehrstraßen, aber auch in den Seitenstraßen sowie auf benachbarten Freiflächen stehen die Autos an manchen Tagen Stoßstange an Stoßstange. Nach Schätzung von Ortsamtsleiter Florian Boehlke gibt es an der Hindenburgstraße und ihrem Umfeld rund 200 öffentliche Parkplätze, in der Bremerhavener Heerstraße sind etwa 80. Die Zahl ließe sich zwar minimal erhöhen, waren sich die Lesumer Bau- und Stadtentwicklungspolitiker während der jüngsten Sitzung einig. Noch mehr Wirkung aber versprechen sie sich von einer behördlichen angeordneten Maßnahme zulasten der Dauerparker.

Vorsitzende der Einzelhandelsgemeinschaft macht Anwohner verantwortlich

„Die Lage im Ortskern ist fürchterlich“, sagte die Vorsitzende der „Interessengemeinschaft Einzelhandel und Gewerbe Lesum“ (Igel), Christa Dohmeyer, während der Ausschusssitzung im Saal des Ortsamtes. Dohmeyer macht unter anderem Anwohner verantwortlich, die ihre Fahrzeuge über lange Zeiträume auf den öffentlichen Flächen abstellten. Diesen Dauerparkern soll es nun an den Kragen gehen. Der Beiratsausschuss plädierte dafür, die Parkzeit auf öffentlichen Stellplätzen auf zwei Stunden zu begrenzen. Die Benutzung von Parkscheiben soll zur Pflicht gemacht werden.

Mit Protest ist gleichwohl zu rechnen. Man dürfe nicht nur an Kunden denken, sondern müsse auch die Interessen der Anwohner wahren, warnte Frank Rath, der für die FDP im Beiratssgremium sitzt. Die Bürger könnten auch nicht gezwungen werden, auf ihren Grundstücken eigene Parkplätze zu schaffen, selbst wenn das möglich sei, erläuterte Klaus Koch. Nur bei Neubauten greife in dieser Frage eine entsprechende Vorschrift.

Parkplatz der Grundschule soll helfen

Wenn auch nicht in großer Zahl, so haben Ortsamt und Beiräte doch zusätzliche potenzielle Flächen für den sogenannten ruhenden Verkehr im Umfeld der Hauptverkehrstraßen ausfindig gemacht. Deshalb sollen Gespräche mit den Grundstückseigentümern geführt werden. Zum Beispiel mit der Bildungsbehörde. Weil es auf dem Parkplatz der Grundschule Am Mönchshof insbesondere nachmittags freie Stellflächen gebe, sollten sie nicht nur dem Schulpersonal vorbehalten bleiben, schlagen die Kommunalpolitiker vor. Auch Stadtplaner Klaus Koch vom Bauamt Bremen-Nord will deshalb Kontakt mit dem Bildungsressort aufnehmen.

Eine weitere Möglichkeit, die Parkplatzmisere im Lesumer Ortskern ein wenig zu entschärfen, bietet sich hinter dem ehemali­gen Ortsamtsgebäude an. Dort stellen öffent­lich Bedienstete ihre Autos ab, künftig sollen dort nach dem Willen des Ausschusses auch Privatleute parken können. Skeptisch wird indes die Idee beurteilt, einen benachbarten Privatparkplatz hinter Wohn- und Geschäftshäusern mit einer zweiten Ebene zu bestücken. Ob die Grundstückseigentümer damit einverstanden wären, sei zweifelhaft, sagte Boehlke. Zudem seien Proteste der Bewohner zu erwarten, weil sie aus ihren Fenstern auf ein Parkhaus blicken würden.

Etwas entspannter als im Lesumer Zentrum beurteilt Ortsamtsleiter Florian Boehlke die Parkraum-Situation an der Bremerhavener Heerstraße und den angrenzenden Straßen. Vor allem deshalb, weil auch die Stellflächen der Einkaufsmärkte Lidl und Rewe genutzt würden. Und in absehbarer Zeit werde Edeka eine neue Niederlassung mit einem Parkplatz eröffnen. Darüber hinaus wollen die Kommunalpolitiker prüfen lassen, ob im Umfeld des Goldberg-Platzes zusätzliche Stellflächen ermöglicht werden können. Dessen Neugestaltung ist schon vor drei Jahren angekündigt worden, lässt aber weiter auf sich warten.

Zwei-Stunden-Regelung müsste effektiv kontrolliert werden

Mit den Vorschlägen der Lesumer Kommunalpolitiker wird nun der Verkehrssenator konfrontiert. Das Amt für Straßen und Verkehr muss prüfen und Zustimmung signalisieren. Das allein reiche aber nicht, bekräftigten Beiratssprecher Martin Hornhues (CDU) und SPD-Fraktionssprecher Reinhard Hennig. Wichtig sei auch, dass sich die Verwaltung um die „Bewirtschaftung“ kümmere. Soll beispielsweise heißen: Die Zwei-Stunden-Parkregelung muss nicht nur mit Hinweisschildern deutlich sichtbar gemacht, sondern auch effektiv kontrolliert werden.

Parallel zur Debatte in Lesum haben jetzt Grüne und SPD einen Antrag in die Bürgerschaft eingebracht, der sich mit einem verwandten Thema befasst. In dem Antrag geht es in erster Linie darum, das Abstellen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen zu verringern. Dabei geht es um handfeste Gefahren, zum Beispiel um Park-Chaos vor Kindergärten, zugeparkte Kreuzungen und Rettungswege. Vorschlag der Koalition ist es, gemeinsam mit den Beiräten Kontrollschwerpunkte festzulegen.

In dem Antrag heißt es zum Beispiel, der Senat werde aufgefordert, „das Parken im Bereich von Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Alteneinrichtungen, Kreuzungsbereichen, Haltestellen und Fußgängerüberwegen ... zu kontrollieren und temporäre Halteverbote im Bereich von Schulen zum täglichen Schulbeginn und -ende einzuführen“. Die Überwachung soll ein kommunaler Ordnungsdienst übernehmen.