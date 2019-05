Das Nebelthau-Gymnasium ist nach seiner Gründung 2007 zunächst im ehemaligen Fraunhofer Institut IFAM und in einem Teil des Eldon-Burke-Hauses eröffnet worden. Zum Schuljahr 2010/11 hat die Schule einen Neubau an der Charlotte-Wolff-Allee 12 bezogen. (Stefanie Preuin)

Lesum. Die Stiftung Friedehorst zieht sich aus der Trägerschaft des Nebelthau-Gymnasiums zurück. Anstelle der Friedehorst gGmbH wird der Verein „Nebelthau Gymnasium“, der Ende 2017 von Eltern gegründet worden ist, die Privatschule weiterführen. Noch sind die letzten Schritte, die für den Wechsel notwendig sind, nach Angaben des Vereinsvorsitzende Udo Jendroschek nicht getan. Wenn alles so klappt wie geplant, übernimmt der Verein die Trägerschaft zum Schuljahreswechsel im Sommer, also zum 1. August. Hintergrund der Veränderung sind nach Angaben von Friedehorst-Vorsteher Pastor Michael Schmidt wirtschaftliche Aspekte.

Das Gymnasium mit evangelisch-diakonischem Profil kämpfte in der Vergangenheit mit finanziellen Problemen, die unter anderem aus geringen Schülerzahlen resultierten. „Seit mehreren Jahren befindet sich die Schule wie auch Gesamt-Friedehorst in einem Sanierungsprozess“, erläutert Schmidt. Die Stiftung hatte 2017 mit mehreren Entscheidungen auf die Situation reagiert: Das Gymnasium wurde einzügig und räumlich verkleinert, außerdem wurde das Schulgeld von monatlich 340 Euro auf 430 Euro erhöht.

„In den vergangenen Jahren wurde Vieles erreicht“, so Schmidt. Das Nebelthau-Gymnasium sei aus der Nordbremer Schullandschaft heute nicht mehr wegzudenken. „Das soll auch zukünftig so bleiben. Allerdings sind neben inhaltlichen Aspekten der schulischen Ausbildung auch wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen. Die Schule muss sich nachhaltig wirtschaftlich tragen.“ Dass sie das tut, davon ist Udo Jendroschek überzeugt. „Wir haben einen Businessplan mit allen Einnahmen und Ausgaben erstellt und über drei Jahre kalkuliert. Unter dem Strich steht ein Break-Even-Point“, sagt der Vereinsvorsitzende, der Sozius einer Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-Kanzlei ist. Erlös und Kosten seien also gleich hoch.

Der Betriebswirt betont: „Würde die Kalkulation nicht stimmen, wäre es gar nicht möglich, dass der Verein die Schulträgerschaft übernimmt. Wir würde es sonst auch nicht machen. Wir sind ja schließlich keine Hasardeure.“ Laut Jendroschek kommen die Vereinsmitglieder – es sind derzeit neun und dürfen laut Satzung maximal 15 sein – alle aus der Wirtschaft. Durch die Entscheidungen im Jahr 2017 habe sich die Ertragslage der Schule verbessert, ist ihre Einschätzung.

Zur Frage, wie viel Geld die Schule im Jahr für einen ausgeglichenen Haushalt benötigt, machte Friedehorst auch auf Nachfrage keine Angaben. „Friedehorst hat durch die internen Verrechnungen eine ganz andere Kostenstruktur als ein Verein, der sicher viele Tätigkeiten ehrenamtlich abdecken kann“, so Sprecherin Gabriele Nottelmann. Der Verein „Nebelthau Gymnasium“ will die Schule nach dem Modell anderer, ähnlich organisierter Schulen im Land Bremen zukunftsfähig weiterführen. „Dies wird seitens Friedehorst sehr begrüßt“, betont Michael Schmidt.

Udo Jendroschek sieht die Veränderung ebenfalls optimistisch: „Das wird für die Schule positiv sein.“ Gemeinsam haben Vorstand, Schulleitung und Verein einen Weg erarbeitet, wie der Übergang zeitlich, finanziell und organisatorisch optimal erfolgen kann. Noch sei die Tinte unter dem Vertrag nicht trocken, so Jendroschek. Für den Fall, dass sich etwas verzögere, habe sich Friedehorst verpflichtet, die Schule bis 2022 weiterzuführen.

Auf die inhaltliche-schulische Ausbildung, die Verträge des Kollegiums und die Ausstattung der Schule soll der Übergang der Trägerschaft keinen Einfluss haben. Der Verein tritt laut Michael Schmidt als neuer Träger in bestehende Verträge ein, „für die Schülerinnen und Schüler sowie auch für die Beschäftigten des Nebelthau-Gymnasiums ändert sich nichts“.

Geräuschloser Übergang

Der Übergang werde „quasi geräuschlos im Hintergrund“ erfolgen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen finden sich im Paragraf 613a des Bürgerlichen Gesetzbuches, der die „Rechte und Pflichten bei Betriebsübergang“ regelt. Auch die Schulbehörde habe einen Trägerwechsel geprüft und im Grundsatz zugestimmt, sagt Schmidt. „Neben dem pädagogischen Konzept und dem Wirtschaftsplan spielte dabei die Besitzstandswahrung der Beschäftigten der Schule eine große Rolle.“

Friedehorst hatte das Nebelthau-Gymnasium im Jahr 2007 gegründet. Die Schule startete im Schuljahr 2007/08 mit einem fünften Jahrgang und 19 Schülerinnen und Schülern. Bis heute haben dort rund 60 Jugendliche ihr Abitur gemacht. Zwischenzeitlich hatte die Schule mehr als 200 Schülerinnen und Schüler. Seitdem sie einzügig ist, hat sich die Schülerzahl bei aktuell 170 eingependelt. Die aktuelle neunte Klasse wird mit 20 Schülerinnen und Schülern in die Oberstufe eintreten.

Der Veränderungsprozess der Stiftung Friedehorst wird sich laut Michael Schmidt in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Für die einzelnen Arbeitsfelder strebe die Stiftung die „jeweils bestmögliche Weiterentwicklung“ an. „Bei der Schule sehen wir dies in der Verantwortungsübernahme durch einen engagierten Elternverein gegeben, eine Trägerschaft, die sich für andere Schulen in freier Trägerschaft über Jahrzehnte sehr bewährt hat.“ Friedehorst werde dem Nebelthau-Gymnasium allerdings auch nach dem Übergang mit verschiedenen Diensten und dem Trägerverein als Partner zur Seite stehen.