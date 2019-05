Das Reha-Zentrum in Lesum wird verkauft. In diesem Neubau an der Louis-Seegelken-Straße hat 2013 die Erwachsenen-Reha eröffnet. (Frank Koch)

Die Stiftung Friedehorst plant den Verkauf seines Neurologischen Rehabilitationszentrums (NRZ) in Lesum. Die Verhandlungen mit potenziellen Käufern laufen nach Informationen der NORDDEUTSCHEN schon seit 2018. Aktueller Verhandlungspartner ist die Johanniter GmbH mit Sitz in Berlin.

Details zum Verhandlungsstand wollte Frank Böker, Vorsitzender der Geschäftsführung, vor dem Hintergrund des laufenden Verfahrens nicht nennen. Seinen Worten nach wird die Entscheidung aber bis Ende Juni gefällt.

Hintergrund des geplanten Verkaufs ist die wirtschaftliche Situation der Stiftung, die notwendige Investitionen in das NRZ unmöglich machen. Damit trennt sich Friedehorst von einem Geschäftsbereich, der als Herzstück der Stiftung gilt. Es ist nach der Aufgabe der Trägerschaft des Nebelthau-Gymnasiums, das künftig von dem Verein „Nebelthau Gymnasium“ geführt wird (wir berichteten), bereits die zweite einschneidende Veränderung innerhalb kürzester Zeit in dem Unternehmen, das mit insgesamt 1400 Mitarbeitern als größter Arbeitgeber in Bremen-Nord gilt.

Stiftung kämpft mit Finanzproblemen

Auch Friedehorst-Sprecherin Gabriele Nottelmann bestätigt, dass die Entscheidung über den Verkauf „zeitnah“ fallen soll. Die Stiftung bekanntlich kämpft schon seit Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten. Auch auf Druck der Banken verfolgt das Gesundheitsunternehmen seit 2012 ein striktes Sanierungskonzept. Dazu gehört unter anderem, dass die Mitarbeiter seit Jahren auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten. Die andauernden Sanierungsbemühungen haben bisher jedoch noch nicht den gewünschten Erfolg gezeigt. Aus diesem Grund, so Nottelmann, „war nun eine Veränderung in Gesellschaftsteilen unumgänglich“.

Der Jahresabschluss des Gesamtwerkes Friedehorst ist negativ und wird nach Angaben der Sprecherin „erheblich“ durch das Ergebnis des Neurologischen Rehazentrums beeinträchtigt. Für das NRZ weist der vorläufige Jahresabschluss 2018 ein Defizit von mehr als 2,5 Millionen Euro aus. Nottelmann: „Durch die angestrebten Veränderungen wird ein deutlicher Schritt zur Stabilisierung von Friedehorst gemacht.“

Schmerzhafter Schritt

Leicht fällt die Entscheidung der Geschäftsführung aber offenbar nicht. Friedehorst-Vorsteher und Geschäftsführer Pastor Michael Schmidt sagte zum geplanten Verkauf: „Mir tut das weh. Das NRZ ist ein Aushängeschild. Die gute Arbeit aus Friedehorster Sicht abzugeben, ist ein schmerzlicher Gedanke.“ Der Schritt ist jedoch unumgänglich, da sich das NRZ in seinem jetzigen Zustand nicht wirtschaftlich führen lässt. Das Neurologische Reha-Zentrum soll am Standort so entwickelt werden, dass es sich trägt. Notwendige Investitionen kann die Stiftung aber nicht stemmen. „Das schafft Friedehorst aus eigener Kraft jetzt nicht", so Schmidt.

Grundsätzlich ist neurologische Rehabilitation nach Ansicht des Geschäftsführers ein Thema der Zukunft. Dazu kommt der gute Ruf des NRZ von Friedehorst, das sich insbesondere bei der Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen auch überregional einen Namen gemacht hat. Bei ihrer Gründung im Jahr 1985 gab es in Deutschland nur eine einzige vergleichbare Institution. Und bis heute, das betont Schmidt, gibt es im Kinder- und Jugendbereich in der Region keine weitere Einrichtung. "Wir haben wirklich eine Strahlkraft in den norddeutschen Raum.“

Entwicklungen angestoßen

Friedehorst hat darüber hinaus in der Rehabilitation auf vielen Feldern Entwicklungen angestoßen, die Standards gesetzt haben. Dazu gehören der Ausbau der ambulanten und teilstationären Behandlung und die Begleitung des Reha-Prozesses durch die Eltern der jungen Patienten. In Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen entwickelte Friedehorst außerdem innovative Hilfsmittel für Menschen, die körperliche Einschränkungen kompensieren müssen, wie spezielle Rollstühle und Gehhilfen.

Nach Informationen der NORDDEUTSCHEN wurde in Gesprächen mit dem potenziellen Käufer unter anderem der Ausbau des NRZ thematisiert. Die Reha-Einrichtung soll demnach vergrößert werden; zusätzliche Betten und zusätzliches Personal sind geplant. Die Friedehorst-Mitarbeiter sollen bereits vor Monaten über den Prozess informiert worden sein und die Nachricht von den Verkaufsverhandlungen positiv aufgenommen haben, da ein Verkauf und die Vergrößerung der Einrichtung ihnen mehr Sicherheit bringen würde.

Name und Konzept sollen bleiben

Der Geschäftsleitung von Friedehorst ist die Weiterführung des Namens "Friedehorst" wichtig. „Wir würden es unterstützen, wenn der neue Betreiber den Namen ,Friedehorst‘ als Standortnamen übernimmt", sagt Pastor Schmidt. Auch das bisherige Konzept, nach dem sich Friedehorst gegenüber der Nachbarschaft öffnet, soll möglichst bestehen bleiben. Friedehorst geht mit seinen Angeboten bereits seit Längerem in den Stadtteil hinein und möchte auch, dass die Anwohner das Friedehorst-Gelände als Teil des Stadtteils begreifen und nutzen. "Wir möchten weiterhin Durchlässigkeit. Wir wollen keinen Zaun auf dem Gelände", betont Schmidt.

Die Johanniter GmbH ist als eines von fünf Werken des Johanniterordens Trägergesellschaft für die stationären Johanniter-Einrichtungen. Zu der Gesellschaft mit Sitz in Berlin gehören 13 Krankenhäuser, Fach- und Rehabilitationskliniken, mehr als 90 Altenpflegeeinrichtungen und drei zentrale Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Nach eigenen Angaben ist die Johanniter GmbH eine der größten christlichen Träger von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

Zur Sache: Das Neurologische Rehabilitationszentrum

1985 wurde das Neurologische Reha-Zentrum (NRZ) zunächst für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gegründet. 2010 wurde das zugehörige medizinische Trainingszentrum eingeweiht, und 2013 eröffnete die Erwachsenen-Reha in einem Neubau an der Louis-Seegelken-Straße mit 50 vollstationären Plätzen.

Insgesamt verfügt das NRZ über 137 vollstationäre Plätze, die sich jeweils etwa zur Hälfte auf Kinder und Jugendliche und zur anderen Hälfte auf Erwachsene aufteilen. Dazu kommen 22 teilstationäre Plätze. Betreut werden Menschen mit Erkrankungen am Gehirn- und Nervensystem, beispielsweise nach Unfällen, Schlaganfällen, Hirnhautentzündung oder bei Beeinträchtigungen durch Sauerstoffmangel bei der Geburt. Ein multidisziplinäres Team aus Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten kümmert sich um die Patienten und deren medizinische, psychosoziale und schulische beziehungsweise berufliche Rehabilitation.

Das NRZ hat 157 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand April 2019), die sich insgesamt 105 Vollzeitstellen teilen. Im ärztlichen Dienst arbeiten zwölf Angestellte, dazu gibt es 70 Pflegekräfte, 63 Therapeutinnen und Therapeuten, die in den Bereichen Ergo-, Logo- und Physiotherapie sowie Sozialpädagogik arbeiten. Außerdem sind zwölf Mitarbeiter in der Verwaltung tätig.