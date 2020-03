Schwanewede. Der Schwaneweder Planungsausschuss hat der geplanten Erweiterung des Friedwalds Bremer Schweiz in Brundorf am Donnerstag einstimmig zugestimmt. Zuvor hatte der Verkehrsausschuss mit einem Beschluss zum Lehnstedter Weg eine entscheidende Weiche gestellt. Auf einer Seite der Straße, die derzeit die einzige Zufahrt zum Friedwald im Staatsforst Schmidts Kiefern ist, sollen Ausweichbuchten angelegt werden. Die teilweise ausgefahrenen Seitenräume der Straße sind wiederherzustellen. Die Gemeindeverwaltung soll mit den niedersächsischen Landesforsten über eine finanzielle Beteiligung am Ausbau verhandeln.

Vor der Entscheidung hatten sich beide Ausschüsse vor Ort ausführlich ein Bild von der Verkehrssituation am Lehnstedter Weg und vom Straßenzustand gemacht. Über die Straße rollt Verkehr zum Staatsforst, zum Friedwald, zum Naturfreundehaus und zur Minigolfanlage in Brundorf. Die Friedwald GmbH und das Forstamt Harsefeld wollen den Friedwald um eine 16 Hektar große Fläche erweitern, in acht Jahren soll das neue Gelände nutzbar sein. Die Pläne sehen eine weitere Zufahrt von der Bundesstraße 6 und einen vierten Parkplatz vor. „Eine Investition, die wir ausschließlich für die Entlastung des Lehnstedter Wegs tätigen wollen, und zwar schon in 2021“, sagte ein Vertreter der Landesforsten in der Sitzung.

Bis dahin bleibt für Friedwald-Besucher nur der Weg über den Lehnstedter Weg. Der wird nicht nur stark genutzt, bei Begegnungsverkehr wird es hier auch eng. Für die Fraktionen war klar: Die Verkehrssituation am Lehnstedter Weg muss sich verbessern. Dreh- und Angelpunkt war die Frage: Schottern ja oder nein, auf beiden oder nur auf einer Seite? Eine Stunde diskutierten die Mitglieder der Ausschüsse hin und her. Der Brundorfer Ortsvorsteher Bernhard Wendelken (Wählergemeinschaft) wollte Schotterstreifen auf beiden Seiten, um den Begegnungsverkehr zu erleichtern. Kommt gar nicht in Frage, lehnte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Dörte Gedat ab. Dadurch würden Autofahrer verleitet, Gas zu geben. Sie schlug Ausweichbuchten auf einer Seite vor, wie es sie an der Inselstraße auf Harriersand gibt. „Das zwingt die Leute, vorausschauend und langsam zu fahren.“

Ihr Vorschlag wurde am Ende angenommen. Mit einer Ergänzung, die der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Herrmann angeregt hatte. Die Buchten sollen groß genug sein, damit bei Bedarf mehrere Autos oder größere Schlepperfahrzeuge dort Platz finden. Wo nötig, sollten die Seitenräume wiederhergestellt werden. Ebenfalls angenommen wurde die Anregung der CDU-Fraktion, die Landesforsten an den Maßnahmen finanziell zu beteiligen. Schließlich kämen viele Friedwald-Besucher von außerhalb. Die Schwaneweder Gemeindeverwaltung soll Gespräche mit den Landesforsten aufnehmen.

Der Planungsausschuss hatte weitere Themen auf seiner Tagesordnung. Erst mal zurückgestellt haben die Fraktionen den Antrag eines Gartenbauunternehmens, das seinen Standort in Eggestedt wechseln will. Auf dem geplanten neuen Betriebsgelände im Gewerbegebiet Habichthorster Weg will der Betrieb eine Tankstelle für seine Fahrzeuge und eine Kompostierungsanlage betreiben.

Die CDU-Fraktion wollte dem Antrag sofort zustimmen. Dörte Gedat und Bernhard Wendelken sahen für ihre Fraktionen noch Beratungsbedarf. Es geht um die Kompostierungsanlage. Beide wiesen darauf hin, dass die Schwaneweder Politiker erst kürzlich eine geplante Kompost- und Schredderanlage in Neuenkirchen abgelehnt haben. Zudem plane der Landkreis Osterholz im Gewerbepark Heilshorn eine große Biogasanlage für die Entsorgung von Grünabfällen. Der Antrag des Eggestedter Unternehmens geht jetzt zur Beratung zurück in die Fraktionen.

Mehrheitlich zugestimmt hat der Fachausschuss dem Entwurf des Bebauungsplanes für eine rund vier Hektar große Fläche nördlich des Lidl-Warenzentrallagers in Brundorf. Hier will sich ein Tiefkühlkost-Unternehmen ansiedeln. Die Fraktionen verknüpften ihre Zustimmung mit einigen Forderungen.

Mindestens ein Fünftel der Dachfläche der geplanten Halle soll demnach begrünt und mit einer Fotovoltaik-Anlage versehen werden. Regenwasser soll soweit wie möglich auf dem Firmengelände versickert, der Lieferverkehr auf die Werktage beschränkt werden. Als Lärmschutz-Maßnahme sollen auf dem Betriebsgelände Stellplätze mit Stromversorgungsstationen für die Kühlaggregate der Lkws eingerichtet werden. Der Brundorfer Ortsvorsteher Bernhard Wendelken (Wählergemeinschaft) und Ulrike Kroog (CDU) stimmten gegen den Bebauungsplanentwurf. Sie befürchten noch mehr Verkehrsbelastungen für Brundorf.