Auch während der Schließung haben Helfer der Lebensmittelausgabe Spenden eingesammelt und nach Delmenhorst gebracht, damit die Lebensmittel nicht weggeworfen werden. (WEIHRAUCH/DPA)

Berne. Die Entscheidung hatten sich die Berner Johanniter nicht leicht gemacht. Nach einer Krisensitzung mit allen ehrenamtlichen Mitarbeitern Mitte März stand sie schließlich fest: Die Lebensmittelausgabe Radieschen stellte ihren Betrieb vorübergehend ein, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzutreten und die Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung zu schützen.

Am 19. März konnten sich Bedürftige dort zum vorerst letzten Mal mit gespendeten Lebensmitteln eindecken. In den folgenden vier Wochen mussten die Radieschen-Kunden aus Berne, Elsfleth und Lemwerder ohne diese Art von Unterstützung auskommen, darunter ältere Menschen, deren schmale Renten zum Leben kaum ausreichen, sowie Familien mit mehreren Kindern und ebenfalls geringem Budget.

Inzwischen ist die Zwangspause der Berner Lebensmittelausgabe wegen der Corona-Pandemie beendet, und schon bei der Wiedereröffnung zeigte sich nach Angaben des Berner Ortsbeauftragten der Johanniter, Diether Liedtke, dass weiterhin ein großer Bedarf an dieser Form von Unterstützung besteht. „Es hatte sich gut herumgesprochen, dass wir wieder öffnen. Die Leute waren glücklich, dass die Lebensmittelausgabe wieder in Gang kommt.“

Ganz so wie vorher geht die Lebensmittelausgabe dort derzeit allerdings nicht vonstatten. Schließlich besteht die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 weiterhin. Die Übergabe der Lebensmittel erfolgt deshalb vorerst am Eingang des Radieschens, berichtet Liedtke weiter. „Es hat sich eingespielt, dass man in Geschäften Abstand hält. So läuft das hier auch.“

Wurden anfangs gerade mal zehn Haushalte mit Lebensmitteln versorgt, umfasst die Liste mit Bedürftigen, die die Unterstützung der Berner Lebensmittelausgabe mehr oder weniger regelmäßig nutzen, Liedtke zufolge inzwischen rund 600 Personen. Ermöglicht wird dies vor allem durch die Lebensmittelspenden von Supermärkten und Bäckereien. Getragen wird die Arbeit im Radieschen durch das Engagement von etwa 15 freiwilligen Helferinnen und Helfern, die die Lebensmittel einsammeln, sortieren und ausgeben. Der Umstand, dass sie alle über 65 Jahre alt sind und damit den Fachleuten zufolge zur Corona-Risikogruppe gehören, war der wesentliche Grund für die vorübergehende Schließung.

Einige der Helfer waren allerdings auch während der Pause im Einsatz und sammelten wie gewohnt jene Lebensmittel ein, die in den Geschäften nicht mehr verkauft werden konnten und sonst vernichtet worden wären. Geliefert wurden sie an die Delmenhorster Tafel, mit der das Radieschen seit den Anfängen 2007 eng zusammenarbeitet und die ihre Ausgabe Liedtke zufolge trotz der Corona-Krise durchgängig aufrechterhielt.

Lebensmittel spenden können neben Supermärkten und Bäckereien übrigens auch Landwirte, Genossenschaften sowie Privatleute. Gern genommen wird unter anderem Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Dringend benötigt werden außerdem Lebensmittel mit langem Haltbarkeitsdatum wie Mehl, Zucker, Reis, Nudeln und Kaffee. So freuten sich Liedtke und das Radieschen-Team nur wenige Tage nach der Wiedereröffnung auch über eine Spende der Frauen vom Braker Lions Club „Mimi Leverkus“, die von Clubpräsidentin Eleonore Gollenstede und Karin Logemann überbracht wurde. Neben einem Scheck über 500 Euro für den laufenden Betrieb des Radieschens überbrachten sie ein Paket mit haltbaren Lebensmitteln.

Die Ausgabe der gespendeten Lebensmittel an Bedürftige erfolgt donnerstags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Radieschens in der Weserstraße 1/Ecke Lange Straße in Berne.