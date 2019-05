Jonas Nordhoff und Stine Schikora haben herausgefunden, dass sich die Schale der Pomolo-Frucht gut als Styropor-Ersatz beim Versand eignet. (Christian Kosak)

Stine Schikora (18) und Jonas Nordhoff (17), Zwölfklässler am Nebelthau-Gymnasium der Stiftung Friedehorst, haben Post vom Deutschen Patent- und Markenamt erhalten. Sie haben etwas herausgefunden, was bisher noch niemand entdeckt hat: Die Schale der Zitrusfrucht Pomelo Albedo, auch Pomolo Albedo-Falvedo genannt, lässt sich als natürliches Verpackungsmaterial verwenden. Damit haben sie die Eintragung des Gebrauchsmusters mit der Nummer 20 201 erhalten. Das ist gewissermaßen die kleine Schwester des Patents. Nicht so weitreichend, aber die Idee ist geschützt, wie Gabriele Nottelmann, Sprecherin von Friedehorst erläutert.

Im Rahmen von „Jugend forscht“ haben die beiden Schüler unter der Leitung ihres Lehrers Henning Mehrtens alles Mögliche mit der asiatischen Zitrusfrucht angestellt, von der sie wussten, dass die Schale so dick ist, dass Stöße abgepuffert werden, wenn sie vom Baum fällt. Die Idee, sich überhaupt mit der asiatischen Frucht zu befassen, entstand im Unterricht.

Die Schüler hatten sich, so Henning Mehrtens, mit biologischen Phänomenen befasst, recherchiert, und dabei etwas über die grundlegende Forschung zu den Eigenschaften der Pomelo-Frucht erfahren. „Wo braucht man Dämpfung, war die Überlegung“, erzählt Mehrtens von der Ausgangsfrage zur eigenen Forschung der beiden Schüler. Die Antwort: Zum Beispiel beim Verschicken von Gegenständen. „Wenn man etwas bestellt hat, möchte man ja keine kaputten Dinge erhalten.“ So gelangten Stine Schikora und Jonas Nordhoff zu dem Schluss, dass sich die Pomelos als Verpackungsmaterial eignen könnten.

Massenweise wurden erst einmal Früchte eingekauft – sie sind auch in deutschen Supermärkten zu erhalten – und bearbeitet. Der Gedanke war, so Nottelmann, mit natürlichen Verpackungen aus Pomolo-Schalen, die natürlich abbaubar sind, Styropor zu ersetzen, das brennbar ist und aus Erdöl hergestellt wird. Also wurden Pomolos getrocknet, angezündet, zu Boden geworfen, auf alle mögliche Art getestet und sogar als Päckchen verschickt. Das Ergebnis reichte laut Nottelmann für den zweiten Platz beim Wettbewerb „Jugend forscht“.

Aus Neugier, ob sie wirklich etwas entdeckt haben, meldeten sie ihre Forschungsergebnisse beim Deutschen Patent- und Markenamt an, aber nicht als Patent, weil das zu aufwendig und zu teuer gewesen wäre. Das Ja kam in Gestalt der Urkunde als schriftlicher Nachweis. Laut der Friedehorst-Sprecherin haben die beiden Schüler nicht vor, aus dem Ergebnis etwas zu machen, beispielsweise eine Firma zu gründen. Sie haben zu viel mit dem Abitur zu tun und „andere Pläne“, als die Idee zu vermarkten. Sie freuen sich einfach nur darüber, etwas entdeckt zu haben.

Falls aber jemand die Ergebnisse verwenden möchte, kann er das nur, wenn die Schüler zustimmen. „Die Idee ist geschützt“, sagt die Friedehorst-Sprecherin. „Jemand könnte ihnen auch die Rechte abkaufen“, ergänzt Mehrtens. Nach so viel Erfolg wollen die Schüler nun noch weiter gehen: Sie haben sich für einen Bundesumweltpreis beworben und wollen auch noch an einem Wettbewerb der Bremer Universität teilnehmen.