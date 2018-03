Horizont-Wirt Uwe Schmidt freut sich mit einem Gast über das gute Spiel. (Volker Kölling)

Für 93 Minuten bildet man mit wildfremden Menschen eine eingeschworene Gemeinschaft. In der Gruppe Fußball zu gucken – das kann ein Erlebnis sein. Optimal ist Sportschauen für viele Vegesacker, wenn der Aschenbecher in Griffweite und das Bierglas immer gut gefüllt ist. Beim Sieg des SV Werder Bremen über den FC Augsburg bebt die Alte Hafenstraße. Beobachtungen aus zwei Halbzeiten in zwei ganz unterschiedlichen Fußballkneipen.

Grün-weiß ist die dominierende Farbkombination in den Bürgerstuben von Erika und Karl-Heinz Ludewig. Seit 1980 betreibt das Ehepaar die echt altdeutsche Kneipe mit Kegelbahn. Seit 2006 bieten sie Fußball-Liveübertragungen an. 800 Euro müssen die Ludewigs jeden Monat für die Sportübertragungsrechte ausgeben. „Da sind inzwischen natürlich viele Kollegen abgesprungen. Aber ich sage: Wer lange durchhält, wird letztlich mit einer treuen Kundschaft belohnt,“ meint Karl-Heinz-Ludewig.

Per Telefon reservieren die meisten Gäste schon vorher und bekommen meistens auch ihre Stammplätze zum Fußballgucken. Verzehrpflicht gibt es nicht, aber schon um 15.15 Uhr ist die Kneipe gut gefüllt und vor jedem Gast steht ein Getränk neben den Salzstangen. Die Lokalpolitik ist gut vertreten und an diesem Tag komplett einer Meinung: Augsburg wird kein einfaches Spiel. Aber Werder hat ja Belfodil: Als dessen Flachschuss schon in der fünften Spielminute in Hilz‘ lange Ecke einschlägt, hält es niemanden mehr auf den Sitzen. Abklatschen, Lachen und bitte immer noch einmal eine Zeitlupe mehr, weil es so schön war. Der Kommentator bemerkt in der zehnten Minute, Augsburg sei wohl noch nicht so richtig wach. Bremen schon – auf dem Rasen und bis in die Vegesacker Bürgerstuben.

Strahlen um die Wette

Christiane und Bernd Tschackert strahlen um die Wette. „Die Atmosphäre hier ist einfach gut. Man kann schön gucken und wir haben unseren Stammplatz hier.“ Seine Frau neckt ihn: „In Wirklichkeit kommt er nur wegen der Salzstangen her.“ Sie sei die eigentliche Fußballexpertin und habe im vergangenen Jahr den Kicktipp gegen zwanzig andere gewonnen. So geht es überall an den Tischen locker hin und her. Kleine Schnacks werden garniert mit Fußballweisheiten.

Erika Ludewig scheint überall gleichzeitig zu sein. Sie hat etwas gegen leere Gläser: „Bei solch einem Fußballspiel haben wir natürlich Stress, aber das ist gesunder Stress.“ Immerhin: Die Tore schaut sie sich an und guckt in diesen Situationen mal nicht auf den Zapfhahn. In der 40. Minute liegen sich alle wieder in den Armen, als Belfodil den Ball mit dem dritten Kontakt per Knie über die Linie befördert. Die Unkenrufe über Werders Angstgegner Augsburg sind vergessen. Man hätte noch viel höher führen können, sind sich einige Herren beim Abzählen der Werder-Chancen einig. „Wenn sich das mal nicht rächt.“ Replik: „Zwei zu Null zur Halbzeit ist ja wohl schon mal was.“

Das nächste Bier wird nach der Pause im „Horizont“ ausgeschenkt – vielleicht zweihundert Meter die Alte Hafenstraße hinunter – von Uwe Schmidt und seinem Team. Hier gibt es fünfzig Sitz- und zwanzig Stehplätze für die Fussballgucker. Udo Schmidt: „Ich kriege auch wie gegen den HSV hundert Leute rein. Aber das war eigentlich schon fast zu viel.“ Am Sonnabend sind sechzig Gäste da, ein normaler Fußballbesuch. Schmidt: „Das Schöne für mich ist, dass das zu 95 Prozent Stammgäste sind. Da gibt es keinen Krawall und jeder kennt die Spielregeln.“

Die gehen so, dass Sky-Konferenz-Gucker sich zum seitlichen Bildschirm der L-förmigen Kneipe positionieren. Die Sitzreihen in Gastraum sind auf die Werder-Leinwand ausgerichtet. Die Theke guckt wieder in eine andere Richtung auf einen großen Fernseher. Vorne sitzt mit Okan doch tatsächlich ein Bremer Bayernfan. Als die Bremer angesichts der tollen Werder-Halbzeit schon wieder alte Championsleague-Zeiten herbeireden, lacht der nur: „Das ist ganz schön lange her. Ihr habt mehr als zwanzig Spiele gegen die Bayern nicht mehr gewonnen.“