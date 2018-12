Stahlteile der Lesumbrücke sind so angegriffen, dass sie in den kommenden Monaten genauer untersucht werden müssen. Bis Ergebnisse vorliegen, bleibt die Brücke teilweise gesperrt. (Shirin Abedi)

Bremen-Nord. Die Brücke der A27 über die Lesum muss gesperrt werden – zunächst für mehrere Monate. Das haben die Baubehörde und das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) am Dienstag angekündigt. Grund sind Schäden an tragenden Stahlbauteilen. Die jetzige Fahrspur Richtung Hannover wird komplett gesperrt, der Verkehr soll über eine Hälfte der Brücke abgewickelt werden, mit zwei Spuren je Richtung. Ein Tempolimit wird eingerichtet. Die Sperrung tritt am 17. Dezember in Kraft.

Bereits im Sommer hat Bremen-Nord zu spüren bekommen, was es bedeutet, wenn die Lebensader Autobahn zur Baustelle wird. Über Wochen gab es während der Asphaltierungsarbeiten auf der A270 praktisch kein anderes Thema. Dazu kamen weitere Baustellen auf den Haupt- und Nebenstraßen. Und im Frühjahr hatte der Wirtschaftsrat der CDU bemängelt, man brauche bis zu 100 Minuten, um mit dem Auto von Nord in die Stadt zu gelangen. Jetzt also die Einschränkungen, weil die Tragfähigkeit der A27-Brücke unklar ist.

Die ersten Reaktionen in Bremen-Nord sind eindeutig. „Ich bin ziemlich perplex. Ich bin gerade noch über die Brücke gefahren und habe gesehen, dass die da schon Leitplanken abbauen“, sagt Peter Nowack, Ortsamtsleiter von Blumenthal. „Jetzt droht uns also über Monate ein Verkehrschaos. Mir graust davor.“ Nowack grübelt über denkbare Alternativen. „Die Nordwestbahn hat Personalmangel und fährt zurzeit unzuverlässig. Und die Burger Brücke ist viel zu eng, das macht überhaupt keinen Sinn. Da habe ich mal eine Stunde länger gebraucht.“

„Wahrscheinlich müssen wir jetzt über Monate mit Tempo 60 durchkriechen.“ Er werde jetzt eng beieinanderliegende Termine streichen, die aufgrund der Brückenbauarbeiten vermutlich nicht einzuhalten seien. Eine mögliche Ausweichmöglichkeit seien nur die drei Weserfähren. „Der Blumenthaler Anleger wurde gerade repariert“, sagt Peter Nowack erleichtert. Womöglich könnten die sechs Weserfähren in Farge, Blumenthal und Vegesack im Pendelverkehr fahren. „Das ist eine gute Alternative.“

Fährbetrieb vor Problemen

Dem widerspricht Andreas Bettray, Geschäftsführer der Fähren Bremen-Stedingen GmbH, ganz vehement. Derzeit stünden definitiv nur fünf Fähren zur Verfügung, weil ein Schiff im Januar in die Werft gehe. Hinzu komme, dass an allen Fährstellen aufgrund der Erfahrungswerte zwischen Weihnachten und Neujahr bei reduzierter Stundenzahl der Mitarbeiter jeweils nur ein Schiff unterwegs sei. „Ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr, diesem Mehrverkehr zu begegnen“, ärgert sich Bettray. „Diskretion sei ja schön und gut, „aber wir müssen unseren Betriebsablauf darauf einstellen können.“

Seit 2005 verzeichne der Fährbetrieb stetig steigende Nutzerzahlen. Auch bei Lastwagen registriere die Fährgesellschaft Zuwächse. Bettray sieht das kritisch, „denn die Lkw werden immer schwerer und belasten die hydraulischen Bauteile“. An sich sei die Kapazitätsgrenze gegenwärtig schon erreicht, „und wir können zusätzliche Verkehre an sich nicht mehr befördern“. Pro Tag setzen laut betriebsinterner Statistik zwischen Farge und Berne mit zwei Schiffen 2000 Fahrzeuge über, zwischen Blumenthal und Motzen mit einer Fähre 1300 und zwischen Vegesack und Lemwerder mit zwei Schiffen 2700 Fahrzeuge.

Die Wartezeiten lägen zur Hauptverkehrszeit bei zehn bis 15 Minuten. Die Stoßzeiten seien an Werktagen zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 15 und 19 Uhr, freitags zwischen 12 und 16 Uhr. Dann werde auch zusätzliches Personal auf den Fähren eingesetzt. Dies sei auch die einzige Möglichkeit, dem voraussehbaren Andrang aufgrund der eingeengten A 27 zu begegnen. Andreas Bettray: „Ich kann keine weiteren Schiffe einsetzen, weil ich keine weiteren Schiffe habe.“

Auch Florian Boehlke, Ortsamtsleiter von Burglesum wurde von der Botschaft überrascht. Er habe die Hoffnung, dass der auf vier Spuren reduzierte Verkehr „moderat läuft“. „Das wird zwar ein Nadelöhr, ist aber alternativlos.“ Es bleibe nur die Sorge, dass nach einem Unfall der gesamte Stadtteil belastet werde. „Ich erwarte deshalb, dass bei den anstehenden Bauarbeiten aufs Tempo gedrückt wird, weil die A27 die wichtigste Zuwegung ist.“

„Das bedeutet für uns Nordbremer, dass wir wieder viel Zeit im Stau verbringen werden“, kommentiert die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Heike Sprehe. Sie rechnet damit, dass die Einengung kilometerlange Rückstaus zur Folge haben wird. Die Reaktion der zuständigen Behörden bezeichnet sie als richtig, die Sicherheit gehe vor. Grundsätzlich, sagt die Politikerin, müssten jetzt sofort die Planungen für eine neue Brücke beginnen – auch wenn sie die Hoffnung hat, dass die nächsten Materialprüfungen vielleicht einen Aufschub gewähren.

Auch der Kreisvorsitzende der Nordbremer CDU, Rainer Bensch, sieht den nächsten Verkehrsinfarkt auf Bremen-Nord zukommen. Die negativen Auswirkungen des schlechten Baustellenmanagements würden neben den Nordbremern auch die Pendler aus Bremerhaven und die niedersächsischen Umlandgemeinden zu spüren bekommen. „Wenn sich ein Unfall ereignet, haben wir ein Chaos über Stunden.“

Die Ritterhuder Bürgermeisterin Susanne Geils befürchtet Auswirkungen für ihre Kommune. „An den Auf- und Abfahrten Ritterhude-Nord und Ihlpohl wird es zu den Stoßzeiten morgens und abends zu massiven Staus kommen. Das wird für alle Pendler eine Belastung.“ Bei der Gemeinde verweist man auf einschlägige Erfahrungen mit früheren Verkehrseinschränkungen auf der Autobahn 27. „Im Bereich der Abfahrt Ritterhude-Nord staut sich der Verkehr dann oft auf mehreren Kilometern bis zur Brücke an der Nordseite in Ritterhude. Da steht man schon mal bis zu 20 Minuten.“ In Ritterhude selbst verteile sich der Verkehr erfahrungsgemäß ab der Nordseite in Richtung Osterholz-Scharmbeck und in Richtung Ihlpohl zur B 74.