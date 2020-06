Für Martin Burghardt ist Kaffee eine Passion. Der Haustechniker widmet sich darum seit vielen Jahren der Reparatur und Wartung von Kaffeevollautomaten. (Kristina Bumb)

Lesum. Kaffee gilt als eines der hierzulande am meisten konsumierten Getränke. Fachleute schätzen, dass pro Kopf rund 164 Liter pro Jahr genossen werden. Auch für den Lesumer Martin Burghardt sind das Getränk und seine Zubereitung eine Passion. Nach Feierabend repariert er im Nebenberuf für Privat- und Gewerbekunden Kaffeevollautomaten und Espressomaschinen. Nur eine einwandfrei laufenden Maschine ergibt den perfekten Kaffee, sagt er. Seine erste selbst gekaufte Kaffeemaschine besitzt er immer noch.

Bremen hat eine stolze Kaffeehistorie. Der hanseatische Kaffeebaron Ludwig Roselius etwa gründete mit Kaffee Hag die erste entsprechende Fabrik in Europa und erfand die koffeinfreie Variante. Noch heute sind die bremischen Häfen die wichtigsten Importstationen für das schwarze Gold in Deutschland. Fast jede zweite Bohne wird über Bremen oder Bremerhaven umgeschlagen. Das Getränk aus der Röstbohne soll mehr aromatische Facetten besitzen als Wein. Gourmets kennen etwa 800 bis 1000 verschiedene Geschmacksnuancen von fruchtig über würzig bis nussig, während es bei Wein nur 400 geben soll.

„Den perfekten Kaffee zuzubereiten ist eine Kunst. Das muss man lernen und es braucht viel Erfahrung. Nicht umsonst gibt es den Beruf des Baristas“, sagt Martin Burghardt. Das Getränk aus der exotischen Bohne ist seine Leidenschaft. „Schon seit meiner Jugend bin ich begeisterter Kaffeetrinker“, sagt er. Eines führte zum anderen und so ist er im Hauptberuf Leiter der Haustechnik einer bekannten Bremer Firma, während er nach Feierabend im Nebenberuf einen Reparatur- und Wartungsservice von Kaffeevollautomaten, Espresso- und große Siebträgermaschinen für italienische Kaffeespezialitäten betreibt.

Außerdem verkauft er generalüberholte Maschinen an Kaffeefreunde aus Bremen und umzu. Kaffeevollautomaten Home hat der Haustechniker seine Ein-Mann-Firma genannt. Schon seit drei Jahren arbeitet er im eigenen Wohnhaus an der Hindenburgstraße an den Apparaten, die Privat- und Gewerbekunden zur Reparatur zu ihm bringen.

Gerade steht ein Automat mit geöffnetem Gehäuse auf dem Werktisch. Elektrische Messgeräte, Schraubenzieher in diversen Größen, Schmier- und Reinigungsmittel, Ersatzteile und Co stehen bereit. „Ich mache während Wartungen und Reparaturen immer Fotos, weil die Kunden mir zum Teil nicht glauben mögen, was sich im Inneren ihrer Maschine befindet“, erzählt Martin Burghardt. Viele begeisterte Nutzer eines solchen Automaten wüssten gar nicht, dass das Gerät mindestens alle zwei Jahre auch von innen gereinigt werden sollte, schildert er. „Sie merken nur nach einiger Zeit, dass der Kaffee nicht mehr so schmeckt wie gewohnt“, sagt er.

Wenn Martin Burghardt dann das Gehäuse öffnet, tritt oft Schmutz mit Ekelfaktor zutage. Schimmel, Staub und Abrieb sitze in Geräteteilen, durch die auch der Kaffee laufe. Vor vielen Jahren klappte er den Deckel einer großen, gewerblich genutzten Espressomaschine ganz schnell wieder zu, denn im Inneren hatten sich Insekten angesiedelt. „Wir mussten erst den Kammerjäger rufen, bevor wir uns an die Reinigung machen konnten“, erinnert er sich.

Die Reparatur auch älterer Maschinen lohne sich schon allein wegen des Anschaffungspreises, findet der Experte. „Außerdem ist Kaffee trinken eine Geschmacksfrage, die sehr persönlich ist. Wenn jemand eine Maschine besitzt, aus dem ihm der Kaffee immer gut geschmeckt hat, dann rate ich unbedingt zur Reparatur“, sagt der Lesumer.

Denn beim Genuss geht es nicht nur um die Bohne und die Röstmethode, sondern auch um die Zubereitung. Aus jeder Maschine schmeckt das Getränk anders. Die Brühtemperatur, der Mahlgrad der Bohnen, die Brühmethode mit Druck und Durchlaufzeit und nicht zuletzt die zubereitende Person selbst haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Aromen, schildert der Fachmann und Kaffeefan. „Für den perfekten Kaffee braucht es das optimale Zusammenspiel von Mensch und Maschine“, hält er fest.

Seine Begeisterung für den perfekten Kaffee Crema und die Technik, die dahintersteckt, entstand schon vor rund 25 Jahren während seiner Lehre. „Damals kamen die großen Kaffeeautomaten gerade auf. Ich habe ein ganzes Monatsgehalt gespart, um mir selbst einen zu kaufen, und ihn dann aus dem Laden auf dem Fahrradgepäckträger nach Hause transportiert“, blickt er zurück. Weil er für seine original italienische Maschine Ersatzteile brauchte, lernte er den Betreiber des Fachbetriebs Elektro Jägeler in Hemelingen kennen. „Er war der einzige Stützpunkt in Bremen für Ersatzteile des Herstellers Saeco, der die Geräte damals vor allem produzierte“, so Martin Burghardt.

Er verstand sich gut mit dem Betreiber von Elektro Jägeler und trat bald darauf als Angestellter mit besonderer Expertise für die Instandsetzung von Kaffeevollautomaten in die kleine Firma ein. Später wurde Saeco von einem anderen Hersteller aufgekauft. „Dort ging es dann um Masse statt um Klasse. Außerdem wurden die Lizenzstützpunkte aufgegeben.“

Als der Inhaber von Elektro Jägeler in den Ruhestand ging, suchte sich Martin Burghardt ein neues Betätigungsfeld. Doch ehemalige Jaegler-Stammkunden fragten weiter bei ihm nach der Möglichkeit zur Reparatur ihrer Kaffeemaschinen. „Irgendwann dachte ich, dass es sich lohnen würde, wieder ein Gewerbe anzumelden“, freut er sich über die Gründung seiner eigenen Firma. Viele Kunden von damals sind ihm auch heute noch treu, zumal Kaffeevollautomaten Home einer der wenigen derartig spezialisierten Dienstleister in Bremen ist.

Seinen ersten Kaffeevollautomaten besitzt der Lesumer übrigens immer noch. Er steht jetzt als Dekoration mit Erinnerungswert im Regal der Werkstatt. „Ich trinke ungefähr acht Tassen Kaffee Crema pro Tag. Kaffeeautomaten gehören bei uns darum fast zur Familie“, sagt Martin Burghardt und lacht.