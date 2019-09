Der Sinn für Romantik ist nicht nur den Räumen, sondern auch der Ladeninhaberin selbst anzusehen. (Torsten Spinti)

St. Magnus. Die Korsage ziert edle Spitze, darunter bauscht sich ein Rock aus feinem Tüll: Das Kleid im Schaufenster ist wie geschaffen für eine Braut, die sich romantisch und wie eine Prinzessin präsentieren will. Beinahe jede Frau möchte an ihrem Hochzeitstag die Schönste sein. Die Suche nach dem perfekten Kleid steht deshalb bei den Vorbereitungen häufig im Mittelpunkt. Doch nicht selten übersteigen die Preise von Designer-Kleidern das Budget erheblich, sodass Abstriche gemacht werden müssen. Carmen Heinrich bietet mit ihrer neu eröffneten Brautboutique „Dein Kleid“ in St. Magnus die Lösung. Die 41-Jährige hat ihre Leidenschaft für Hochzeiten und Brautmode zum Beruf gemacht und ein Secondhand-Geschäft für Brautkleider eröffnet.

„Ich hatte meine Traumhochzeit bereits. Mein Brautkleid hatte nur einen großen Auftritt und irgendwann habe ich mich gefragt: wieso eigentlich? Ich dachte mir, so geht es sicher vielen Bräuten. Da kam mir die Idee, Brautkleider ein zweites Mal tanzen zu lassen“, erzählt die Ladenbesitzerin. Schon immer habe sie gerne Fernsehsendungen wie „Zwischen Tüll und Tränen“ und „Mein Traum in Weiss“ geguckt, in denen es um die Suche nach dem richtigen Brautkleid geht. „Ich konnte mir schon immer gut vorstellen, das selbst beruflich zu machen.“

Dass es schließlich so schnell ging, bis aus der Idee Realität wurde, verblüfft die gelernte Bürokauffrau in der Rückschau allerdings selbst. Es war purer Zufall, dass sie die leer stehenden Geschäftsräume Unter den Linden 20 entdeckte. „Meine Eltern wohnen gleich um die Ecke. Ich habe sie besucht und dabei ein kleines Schild mit der Aufschrift ,zu vermieten' gesehen.“ Mit einer Freundin fuhr sie hin, schaute durch die Schaufenster in den Laden. „Da kam der Vermieter vorbei und fragte mich, ob ich Interesse habe.“ Spontan sagte sie „Ja“. Bereits eine Woche später unterschrieb sie den Mietvertrag.

Mehr als 150 Kleider zur Auswahl

„Mein Mann war erst einmal völlig überrascht“, erzählt Carmen Heinrich lachend. Dann unterstützte er seine Frau tatkräftig bei der Renovierung der Räume. „Schon als ich durch das Fenster gesehen habe, wusste ich genau, wie alles aussehen soll. Ich habe im Kopf sofort damit begonnen, das Geschäft einzurichten.“ Nur knapp drei Monate vergingen bis zur Eröffnung am 26. Juli. In dieser Zeit steckte sie mit Unterstützung von Familie und Freunden jede freie Minute in die Gestaltung ihrer Brautboutique.

„Die Atmosphäre ist mir sehr wichtig. Die Kundinnen sollen sich bei der Beratung wohlfühlen.“ Für sie ist das Ambiente neben der Auswahl sowie individuellen und ehrlichen Beratung einer der entscheidenden Unterschiede zu einem Kauf eines Secondhand-Brautkleids über Kleinanzeigen in der Zeitung oder im Internet. „Wer möchte sein Kleid schon bei fremden Leuten im Schlafzimmer anprobieren?“

Ihren Job als Angestellte bei einem Immobilienunternehmen in der Innenstadt hat Carmen Heinrich erst einmal nicht aufgegeben. „Ich habe jetzt vier Jobs: in der Brautboutique, im Büro, als Mutter und als Hausfrau“, scherzt die gebürtige Rostockerin, die vor 18 Jahren nach Bremen kam und seit mittlerweile 13 Jahren in Beckedorf lebt, mit ihrem Mann und ihrem achtjährigen Sohn.

Der Sinn für Romantik ist nicht nur den Räumen, sondern auch der Ladeninhaberin selbst anzusehen. Ihr blondes langes Haar fällt über ein verspieltes Blümchenkleid, das ein ähnliches Muster hat, wie die opulente Tapete im Brautsalon. Ihr Secondhand-Brautmodegeschäft hat Carmen Heinrich hauptsächlich mit Möbeln und Gegenständen aus zweiter Hand eingerichtet. Zu den Schmuckstücken aus vergangenen Zeiten gehören ein alter Nähtisch, eine historische Registrierkasse, eine Vitrine, Tische, eine Stehlampe und ein großer Spiegel, in dem die Frauen sich in ihrem Traumkleid betrachten können.

Neben dem Vorführraum, in dem die Bräute sich ihrer Begleitung präsentieren, gehören ein Probierzimmer und ein Lager zu dem 70 Quadratmeter großen Laden. Mittlerweile warten hier bereits mehr als 150 Kleider in unterschiedlichsten Größen – von 34 bis 46 – und Stilen auf eine neue Besitzerin. Darunter sind Kleider, die ihren ersten Auftritt in Süddeutschland hatten. Einige der Roben sind sogar neu und ungetragen. „Es gibt Bräute, die zwei oder sogar drei Kleider kaufen, zum Beispiel wenn sie unerwartet schwanger werden“, erläutert die Brautkleid-Expertin den Grund. Die Kleider kosten in der Regel zwischen 600 und 1200 Euro, „das ist abhängig vom Hersteller und vom Zeitpunkt des Neukaufs“.

Mit einem Blick auf die Stangen voller Kleider mit Glitzer, Tüll, Strass und Spitze sagt sie: „Warum sollen all diese Schmuckstücke nur einmal geliebt werden und nur einen Auftritt haben?“ Der Anspruch an die Kleider, die Carmen Heinrich in Kommission nimmt, sind hoch. Billige Brautkleider von der Stange nimmt sie nicht an. Zu den Voraussetzungen gehört, dass das Brautkleid nicht älter als fünf Jahre und von einem bekannten Hersteller sein sollte. Außerdem sollte es mindestens 1000 Euro gekostet haben. „Günstigere Kleider nehme ich nur an, wenn sie wirklich außergewöhnlich sind.“ Dass die Kleider sich in einem tadellosen Zustand befinden und gereinigt wurden, ist ohnehin Grundvoraussetzung. Ist das Kleid gekürzt worden, sollte es dennoch bei einer Körpergröße von mindestens 1,70 Meter immer noch bodenlang sein.

Zubehör wie Schleier, Reifröcke, Kopfschmuck, Brautgürtel und Schuhe nimmt Carmen Heinrich ebenfalls in Kommission. „Die Brautkleider werden bei den Brautterminen sorgsam behandelt und nur mit Handschuhen gesichtet. Bei der Anprobe nutze ich einen Make-up-Schutz“, versichert Carmen Heinrich. Der Vertrag mit der Verkäuferin läuft zunächst sechs Monate und ist dann beidseitig kündbar. Wenn das Brautkleid verkauft ist, informiert Carmen Heinrich die ehemalige Besitzerin und überweist ihr den vereinbarten Betrag. Dann endet der Vertrag.

Künftige Bräute können sich einen ersten Eindruck der aktuellen Kleider auf der Internetseite der Boutique verschaffen und dann einen Termin zur Brautkleidanprobe und Beratung vereinbaren. „Viele Kundinnen finden mich über Facebook oder über meine Internetseite. Ich hatte aber auch schon eine Braut hier, die meinen Laden im Vorbeifahren entdeckt hat.“ In dem kurzen Zeitraum seit der Eröffnung des Geschäfts Ende Juli hatte sie bereits Kundinnen aus ganz Bremen, aber auch aus Posthausen, Hannover und Osnabrück zu Gast.

Am schönsten ist es für Carmen Heinrich, wenn sie im Gesicht ihrer Kundin erkennt, dass die Braut „ihr“ Kleid gefunden hat. „Dann strahlen sie und fangen an, das Kleid zu streicheln. Dann ist klar: Es hat ,bäm' gemacht“, beschreibt sie den besonderen Moment.

Zur Sache

Dein Kleid

Die Secondhand-Brautboutique „Dein Kleid“, Unter den Linden 20, nimmt Brautkleider in Kommission. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.dein-kleid.com. Dort gibt es auch eine Auswahl von Fotos aktueller Kleider in der Boutique. Einen Termin zur Brautkleidanprobe und Beratung können Bräute über die Internetseite, per E-Mail an info@dein-kleid.com oder telefonisch unter 01 73 / 583 45 21 (werktags ab 15 Uhr) vereinbaren. Termine sind in Ausnahmefällen auch abends und am Wochenende möglich.