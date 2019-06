Thyssen-Krupp System Engineering sorgt für Gesprächsstoff, weil der Konzern einen Stellenabbau angekündigt hat. (Christian Kosak)

Farge. Noch ist nicht aller Tage Abend. Nach diesem Motto wollen die Industrie-Gewerkschaft Metall und der Betriebsrat von Thyssen-Krupp System Engineering (ehemals Johann A. Krause Maschinenfabrik GmbH) versuchen, dass alle 220 gefährdeten Arbeitsplätze im Farger Unternehmen erhalten bleiben. Das jedenfalls versicherten Gewerkschaftssekretär Michael Gerdes sowie die beiden Betriebsratsvorsitzenden Guido Heinrich und Bernd Hülsebusch in einem Gespräch mit der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) des SPD-Unterbezirks Bremen-Nord.

Wie berichtet, könnten im Zuge des geplanten Stellenabbaus bei Thyssen-Krupp auch die Standorte Richard-Taylor-Straße in Farge und Langenhagen bei Hannover betroffen sein. Käme es dazu, wären der Bremer Norden nach der Werftenkrise und der Schließung der Wollkämmerei einmal mehr erheblich betroffen. Für die nordbremische AfA habe es deshalb auf der Hand gelegen, über das Thema zeitnah zu debattieren, sagte ihr Vorsitzender Peter Nowack während des traditionellen Frühstücks der Arbeitsgemeinschaft im Eva-Seligmann-Haus. Der Blumenthaler Ortsamtsleiter: „Um für die Betroffenen politische Unterstützung leisten zu können, brauchen wir Informationen aus erster Hand.“

Die klangen im Saal der Farger Begegnungsstätte zunächst einmal weniger dramatisch als bislang. Ob die von den Unternehmensleitungen in Farge und Langenhagen ins Spiel gebrachten Zahlen über Stellenstreichungen realistisch seien, müsse erst einmal grundsätzlich hinterfragt werden, um dann konkrete Gegenstrategien zu entwickeln, erklärte Gerdes. Die IG Metall will deshalb nach seinen Worten einen Sachverständigen einschalten. Er soll untersuchen, ob die von der Geschäftsführung genannten Auftragseinbrüche und damit einhergehenden finanziellen Defizite tatsächlich den Abbau von 220 der rund 900 Arbeitsplätze an der Richard-Taylor-Straße erforderlich macht. Dort und in Langenhagen mit 130 Arbeitsplätzen hat sich Thyssen-Krupp auf die Automation in der Auto- und Luftfahrtindustrie spezialisiert. Doch vor allem die Autoindustrie befinde sich gerade in einer schwierigen Phase der Umstellung, weg vom Benziner hin zur Elektromobilität, erläuterten Gerdes, Heinrich und Hülseberg. Thyssen-Krupp System Engineering habe in der Folge dieser Umstellung Auftragseinbußen zu verzeichnen, räumte der Gewerkschaftssekretär ein. Und das belaste natürlich auch den Standort Farge. Zu hinterfragen sei aber, ob deshalb gleich Arbeitsplätze gestrichen werden müssten.

Guido Heinrich und Bernd Hülsebusch erinnerten denn auch daran, dass im Werk an der Richard-Taylor-Straße einst 1400 Arbeitnehmer beschäftigt gewesen seien und stellten fest: „Wir können uns keine weiteren Entlassungen erlauben.“ Und auch die Diskussion darüber, ob die 220 bedrohten Arbeitsplätze durch eine Arbeitszeit- und damit Lohnkürzung erreicht werden kann, hält Gerdes für verfrüht.

Während der ehemalige Bremer Wirtschaftsstaatsrat und spätere Vulkanchef Friedrich Hennemann während des AfA-Frühstücks davor warnte, die Bewertung der Unternehmensprobleme und damit die Entscheidung über Arbeitsplätze Gutachtern in die Hände zu legen, will die IG Metall daran festhalten. Gerdes: „Wir entscheiden darüber, wer als Sachverständiger zum Zuge kommt.“ Soll heißen: Der Gutachter beachte die Arbeitnehmerinteressen. Er soll unter anderem der Frage nachgehen, ob tatsächlich einzelne Geschäftseinheiten noch richtig aufgestellt seien. Damit sind die Standorte Farge und Langenhagen gemeint, deren Rentabilität von der Konzernspitze offenbar in Zweifel gezogen wird.

Friedrich Hennemann erinnerte im Eva-Seligmann-Haus an die Koalitionsverhandlungen in Bremen und damit an die Verantwortung des künftigen Senats für die Wirtschaftspolitik und die Arbeitsplätze im kleinsten Bundesland. Dabei bedauerte er den Rückzug des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Martin Günthner (SPD). Im Gegensatz zu Hennemann hält Gewerkschaftssekretär Michael Gerdes allerdings die Trennung von Wirtschaft und Arbeit beim künftigen Zuschnitt der Senatsressorts für unbedingt erforderlich.

Ein Petitum, das sich nach Ansicht des AfA-Unterbezirksvorsitzenden Peter Nowack im Koalitionspapier niederschlagen sollte. Unabhängig davon wollen Gewerkschaft und Betriebsrat demnächst in konkrete Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite einsteigen. Mit der Zielsetzung, möglichst alle Arbeitsplätze zu erhalten, unterstreicht Michael Gerdes und appelliert an die Beschäftigten, Optimismus walten zu lassen.