Die Gerichtsverhandlung findet am 23. August statt. (Uli Deck)

Blumenthal. Ein Zirkusdirektor aus Hagen (Sachsen) muss sich in Kürze vor dem Amtsgericht Blumenthal verantworten. Er soll gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben. Nach Angaben des Gerichts wird dem 51-Jährigen vorgeworfen, er habe Ende Juli 2017 zwei 3,8 und 3,9 Meter große Giraffen 16 Stunden lang in einem Transportwagen gelassen. Für circa elf Stunden, so heißt es in der Mitteilung des Gerichts, soll das Dach des Transportwagens heruntergefahren gewesen sein, sodass es nur noch 3,16 Meter hoch war.

Die Fahrt nach Vegesack, wohin die Tiere damals gebracht werden sollten, dauerte demnach zwei Stunden. Durch die lange gebückte und enge Haltung soll das Wohlbefinden der Tiere erheblich beeinträchtigt worden sein. Ein Tierschutzverein hatte nach Angaben von Gerichtssprecherin Stefanie Tönjes Anzeige erstattet. Gegen den Angeklagten ist bereits ein Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je zehn Euro ergangen, gegen den der Zirkusdirektor Einspruch eingelegt hat. Aus diesem Grund wird nun die Hauptverhandlung eröffnet.

Aus der Anklageschrift geht laut Tönjes auch der Name des Zirkusunternehmens hervor. Demnach handelt es sich um den Zirkus „Voyage“, der bei einem Gastspiel 2017 in Bremen-Nord wegen seiner Wildtierhaltung – der Zirkus hält unter anderem Giraffen, Elefanten und ein Nilpferd – massiver Kritik von Tierschützern ausgesetzt war. Er gastierte im August 2017 auf dem Brenor-Gelände in Blumenthal. Mehrfach hatten damals Tierschützer protestiert, mehrere Hundert Zirkus-Plakate waren mit Farbe beschmiert und überklebt worden. Der Zirkusdirektor erstattete damals Anzeige. Die Hauptverhandlung wird am Freitag, 23. August, um 12.15 Uhr im Amtsgerichts Blumenthal (Saal A 104) eröffnet.