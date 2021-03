Ein Vorschlag der Grünen sieht vor, dass die Gemeinde Schwanewede bis 2023 ein Biotopverbundkonzept erarbeitet. Darin sollen Hecken, Randstreifen an Wegen und Gewässern, Feldgehölze, Alleen und Baumreihen zu Verbindungselementen zwischen Schutzgebieten werden und wirksam geschützt werden. (Hans-Gerhard Kulp)

Schwanewede. Mehr Natur- und Artenschutz: Das ist Ziel eines als „Niedersächsischer Weg“ bezeichneten Maßnahmenpaketes, auf das sich Politik, Agrar- und Umweltverbände vergangenen Herbst verständigt haben. In Schwanewede wollen die Grünen im Gemeinderat jetzt Taten sehen. „Die Vereinbarungen des Niedersächsischen Weges sind eine gute Grundlage für mehr Artenvielfalt in Niedersachsen. Deshalb wollen wir, dass sie auch in der Gemeinde Schwanewede umgesetzt werden“, fordert die Fraktionsvorsitzende Dörte Gedat. In einem Antrag an die Gemeinde liefern die Grünen auch gleich Vorschläge.

„Sämtliche landwirtschaftliche Nutzflächen im Eigentum der Gemeinde sollen bei Neuverpachtung oder Auslaufen des bestehenden Pachtvertrages nach den Bedingungen des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden“, heißt es unter anderem mit dem Hinweis auf dem im Niedersächsischen Weg vereinbarten Ausbau des ökologischen Landbaus.

Außerdem schlagen die Grünen vor, dass alle Kantinen und Mensen in kommunalen Einrichtungen künftig Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft einsetzen. Der Niedersächsische Weg sehe vor, den Ökolandbau bis 2025 auf zehn Prozent und bis 2030 auf 15 Prozent zu erhöhen. "Das geht nur, wenn auch die Nachfrage nach ökologischen Produkten entsprechend wächst. Und dazu sollten wir unseren Teil beitragen, indem wir in unseren Einrichtungen gesunde, ökologisch produzierte Mahlzeiten anbieten“, meint Dörte Gedat.

Ein weiterer Vorschlag sieht vor, dass die Gemeinde Schwanewede bis 2023 ein Biotopverbundkonzept erarbeitet. Darin sollen Strukturen wie Hecken, Randstreifen an Wegen und Gewässern, Feldgehölze, Alleen und Baumreihen als Verbindungselemente zwischen Schutzgebieten dargestellt und „wirksam geschützt“ werden. Ein zu erstellender Landschaftsplan soll das Konzept flankieren, so die Vorstellung der Grünen. „Hecken und Randstreifen sind auch bei uns in den letzten Jahren mehr und mehr verschwunden“, erklärt dazu Dörte Gedat.

Auch Waldflächen im Eigentum der Gemeinde haben die Grünen im Blick. Die Vorgaben für die Bewirtschaftung von Landeswäldern, die im Zuge des Niedersächsischen Weges überarbeitet und präzisiert worden seien, sollten auch im kommunalen Wald „Mindeststandard“ sein, fordern die Grünen.

Zudem spricht sich die Fraktion dafür aus, dass Kompensationsmaßnahmen im Rahmen von Bauleitplanungen der Gemeinde künftig in das Kataster von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beim Landkreis als unterer Naturschutzbehörde aufgenommen werden. Bislang sei das nicht der Fall. Das Kataster soll nach dem Willen der Grünen öffentlich im Internet zugänglich sein.