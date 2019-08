Kassandra Ruhm kombiniert Bilder mit Botschaften, die ihr wichtig sind. In Blumenthal sind bis in den Oktober hinein zahlreiche ihrer Arbeiten zu sehen. Sie hofft, damit einen Beitrag für einen normaleren Umgang mit Homosexualität, Behinderung und Migration zu leisten. (Kassandra Ruhm)

Blumenthal. Kassandra Ruhm (48) ist Rollstuhlfahrerin, seit 26 Jahren. Die Diplom-Psychologin sitzt im Foyer des Doku Blumenthal, um für ihre Ausstellung „Bunt ist schöner“ zu werben, eine Poster-Serie, die für mehr Respekt und für eine bunte Gesellschaft eintritt. Ruhm lebt in Findorff und ist an der Uni Bremen zuständig für die betriebliche Sozialberatung. Sie selbst lebt offen lesbisch. Ihre Poster-Serie soll dazu beitragen, Vorurteile gegen Menschen mit Behinderung abzubauen.

Auch setzt sie sich in ihrer Arbeit kritisch mit den Vorurteilen gegen Homosexuelle und Migranten auseinander. Mit ihrer künstlerischen Arbeit aber auch ihrem sozialen Engagement tritt sie für eine multikulturelle Gesellschaft ein, in der die verschiedensten Lebensformen selbstverständlich werden und Menschen mit Behinderung gleichgestellt sind.

Respekt, bunte Gesellschaft, gegen Vorurteile, Gleichstellung: Man sollte meinen, in diesen Punkten herrsche gesellschaftlicher Konsens, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Doch ist das einfacher gesagt als getan. Denn manchmal hapert es an wenigen Zentimetern. Kassandra Ruhm: „Sie sagen, dass Ihre Wohnung barrierefrei ist. Dann sagen Sie mir doch bitte, wie hoch bei Ihnen die Schwelle zwischen Wohnzimmer und Balkon ist.“ – Ein, zwei Zentimeter, vielleicht auch drei. Es sei halt eine Frage der Perspektive. Ein nicht behinderter Mensch sieht die Welt anders als der Behinderte.

Auch mit dem Respekt (gegenüber Behinderten, Homosexuellen, Migranten) sehe es nicht so einfach aus, wie man zunächst denkt. „Ich werde oft überfreundlich behandelt. Dann aber auch ablehnend.“ Beides empfinde sie als Ausgrenzung. Und sie legt nach: „Ich krieg' ganz oft doppelgroße Eiskugeln. Manchmal vielleicht wegen meines Gemüts (und in der Tat schafft sie es, während des eineinhalbstündigen Gesprächs, Mimik und Augen am Lachen zu halten), manchmal aber auch, weil ich behindert bin.“ Was sie sich wünscht, ist ganz einfach ein zivilisierter Umgang mit Behinderten.

Der sei, versichert sie, in Bremen die Regel. Besonders bei ihr zu Hause, da gebe es ein unkompliziertes Miteinander zwischen ihr und den anderen Bewohnern. Unkompliziert ist auch das Verhältnis zu einem Mitbewohner, der sie nicht grüßt, weil er, Migrant aus Afghanistan und nach eigenem Bekunden frommer Muslim, ihre Homosexualität nicht akzeptiert, sie ansonsten aber unbehelligt lässt. „Das ist eine klare Ansage, damit kann ich leben.“

Kassandra Ruhm erzählt, dass sie schon immer in diversen sozialen Bewegungen aktiv gewesen ist. „Dann bin ich herausgefallen“, damals vor 26 Jahren. Über das, was damals passiert ist, will sie nicht sprechen. „Das ist privat“. Es habe gedauert, bis sie wieder „fit“ geworden ist. Aber dann habe sie gemerkt, dass sie an vielen Orten nicht willkommen war. Und bis heute scheinbar noch immer nicht willkommen ist. So würden in vielen auch namhaften Bremer Theatern und Konzertstätten, Rollstuhlfahrer an den Rand, in Ecken oder beengte Nischen gedrängt, und von ihrer privaten Begleitung oder der professionellen Assistenzkraft getrennt. „Wenn man sich beschwert, heißt es: Alle anderen Besucher wären immer gut zurechtgekommen, und es hätte noch nie Klagen gegeben.“

So habe sie es auch von vielen anderen behinderten Menschen und deren Angehörigen gehört. „Es ist demütigend, wenn behinderte Menschen wie Bittsteller behandelt werden, und manche Einrichtungen so tun, als ob man schon froh sein müsste, dass es vor Ort überhaupt Rollstuhlplätze gibt." Dann gibt es aber auch Orte der Begegnung, die sie meidet, weil es zum Beispiel um ein Gebäude geht, das zu alt ist und unter Denkmalschutz steht. Oder wenn Zugangshilfen zu kompliziert sind.

An anderen Orten kann Kassandra Ruhm allerdings sehr unnachgiebig sein. In der Straße, in der sie wohnt, hat sie eine Wohnung bezogen, mit der sie im Großen und Ganzen zurechtkommt. Nach und nach entstanden in dieser Straße weitere Wohnhäuser, allesamt als barrierefrei beworben. Auf der Suche nach einer für sie perfekt-barrierefreien Wohnung in diesen Häusern stieß sie immer wieder auf Störfaktoren. „Behindertengerecht“, dachte sie, „sieht anders aus“. Also wandte sie sich zum Beispiel an den städtischen Beauftragten für die baulichen Belange Mobilitätsbehinderter. Der aber habe von ihr verlangt, die Baugenehmigung des beanstandeten Hauses vorzulegen. „Wenn ich so etwas melde, dann sollte doch wohl die Stadt handeln“, sagt sie angesäuert.

Das sind die Fälle, die Kassandra Ruhm als ihr „größtes Versagen“ bezeichnet: Dass sie Missstände registriert, mehrfach meldet und einfach nicht weiterkommt: „Tun, melden, immer wieder. Und nix passiert.“ Im Fall einer Behindertentoilette sei das sieben oder acht Jahre so gegangen. Dann aber habe man diese neu eingerichtet und sie war anschließend wieder nicht behindertengerecht. Ändern würde sich mitunter erst etwas, wenn man im Verbund mit anderen initiativ werde. Und sie erinnert an den Landesbehindertenbeauftragten Joachim Steinbrück oder an Horst Frehe, heute Bundesvorsitzender der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben.

Zum Schluss bringt es Kassandra Ruhm auf den Punkt: „Ich wünsche mir mehr Respekt im Umgang mit uns.“ Aktuell wünscht sie sich dazu noch, dass ihre Ausstellung an vielen weiteren Orten gezeigt wird, „damit wir weiter kommen dahin, dass man uns – Behinderte, Lesben, Migranten, überhaupt Menschen mit anderen Lebensformen – noch normaler behandelt.“

Weitere Informationen

„Bunt ist schöner“ eine Ausstellung mit Werken von Kassandra Ruhm, zu sehen vom 16. August bis 18. Oktober im Doku Blumenthal, Heidbleek 10. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 10 bis 14 Uhr oder nach telefonischer Absprache unter 04 21 / 603 90 79.