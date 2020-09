Bernd-Uwe Görmer hat das Vulkaniseur-Handwerk von der Pike auf erlernt und führt das Unternehmen in zweiter Generation. (Christian Kosak)

Lemwerder. Der Platz hinter der Werkstatt an der Bertha-Benz-Straße ähnelt einem Kabeltrommellager. Doch statt Strom- oder Glasfaserkabel enthalten die Holzspulen Fördergurte. Manche sind schmal und leicht, andere sind bis zu 15 Millimeter dick und dank eines Gewebes aus Polyester, Polyamid sowie einer Stahleinlage für die Beförderung schwerster Güter geeignet, wie sie im Straßenbau und beim Abbruch von Gebäuden anfallen. Die in regelmäßigen Abständen hervorstehenden mächtigen Stollen oder auch „Mitnehmer“ sorgen dafür, dass der Bauschutt nicht zurück rutschen kann und zuverlässig in einem Schredder oder Container landet.

Der Lagerplatz gehört zur Vulkanisiertechnik Nord Görmer & Söhne GmbH im Gewerbegebiet Altenesch, die sich mit der Herstellung von Förderbändern einen Namen gemacht hat. Für die unterschiedlichen Bedarfe der Kunden werden Spulen mit Fördergurten in dutzenden verschiedenen Breiten und Stärken bereitgehalten, manche bereits vorgefertigt für den sofortigen Einsatz. Benötigt ein Kunde Ersatz für seine Förder-, Sieb- oder Brecheranlage kann das Team der Vulkanisiertechnik Nord in kürzester Zeit liefern und so dazu beitragen, kostspielige Stillstandzeiten zu vermeiden. „Der Gurt wird nicht teurer, nur weil er heute gebraucht wird“, erklärt Vulkaniseurmeister Bernd-Uwe Görmer. Zusammen mit seiner Schwester Gabriele Görmer-Nackenhorst betreibt er das Familienunternehmen in zweiter Generation.

Reparaturen direkt auf der Baustelle

Je nach Einsatzgebiet bestehen die Förderbänder aus zwei bis fünf Gewebelagen. Bei der Fertigung in der Werkstatt werden die einzelnen Gewebelagen an beiden Enden abgestuft und dann Schicht für Schicht erhitzt und gepresst, um das Material stabil und nahtlos miteinander zu verbinden. Bei der Reparatur eines beschädigten oder gerissenen Transportbands wird das Material zunächst an der schadhaften Stelle abgetrennt oder abgeschält, bevor es – ebenfalls Schicht für Schicht – durch neues Gewebeband ersetzt und beim Vulkanisieren wieder zu einem stabilen Ganzen miteinander verschmolzen wird. In 95 Prozent der Fälle, erklärt Görmer, werden solche Reparaturen direkt auf der Baustelle ausgeführt. Alles andere wäre zu aufwendig.

Zu seinen Kunden zählen Sand- und Kieswerke, Hafenbetreiber, Steingutfabriken, die Agrarindustrie, Kaffeeröstereien oder auch Fischfabriken in der gesamten Region. Erst jüngst wurden die bis zu drei Meter breiten Transportbänder für eine Sortieranlage für die Abfälle aus dem Gelben Sack geliefert – ein Großauftrag. „In der neuen Sortieranlage stecken bestimmt 170 Förderbänder drin“, schwärmt Bernd-Uwe Görmer. Ein anderer großer Kunde ist ein Anlagenbauer, der komplette Hühnerställe ins In- und Ausland verkauft. Die Vulkanisiertechnik Nord liefert den Angaben nach Jahr für Jahr 35 bis 40 Kilometer Förderbänder für solche Ställe.

Die Förderbänder sind das Kerngeschäft der Vulkanisiertechnik Nord. Neben den Wellenkantengurten, Elevatorgurten für die Schüttgutförderung und den schlichten Transportbändern aus Polyurethan und PVC verlassen aber auch gummierte Walzen, Antriebs- und Umlenktrommeln die Werkstatt. Hinzu kommen Kutschenräder, Absperrblasen für den Einsatz bei der Reparatur der Abwasserkanalisation sowie Sonderanfertigungen unterschiedlichster Art.

Den Grundstein des Unternehmens hatte Karl-Heinz (Kalle) Görmer gelegt, ein gelernter Schuhmacher aus Varel, der im Jahr 1971 den Meistertitel im Vulkaniseur-Handwerk erwarb. Als Schlosser und Tüftler in Diensten der Bleihütte Nordenham hatte er sich bis dahin immer mal wieder mit Verbesserungsvorschlägen hervorgetan und sich darüber in die Gummi-Branche eingearbeitet, erinnert sich Gabriele Görmer-Nackenhorst. 1976 machte er sich in Bremen mit einem Meisterbetrieb für Förderbänder und Gummitechnik selbstständig, gut zwei Jahrzehnte später sollte Lemwerder sein Alterssitz auf dem Lande werden. „1999 erkannte er, dass der Ruhestand nichts für ihn ist“, erzählt seine Tochter Gabriele. Im Gewerbegebiet Altenesch fand er schließlich eine passende Halle und legte im Mai des folgenden Jahres zusammen mit seinen Kindern noch einmal wieder los. Damals war er bereits 65 Jahre alt.

Sohn Bernd-Uwe Görmer (53) hatte zwischenzeitlich das Vulkaniseur-Handwerk von der Pike auf erlernt und 1991 ebenfalls den Meistertitel erworben. Die gelernte Bürokauffrau Gabriele Görmer-Nackenhorst (61) übernahm die Buchhaltung, das Rechnungswesen und den Schriftverkehr. 13 Jahre führten sie den Betrieb gemeinsam mit ihrem Vater, bis dieser schwer erkrankte. Noch heute, drei Jahre nach seinem Tod, kommen Gabriele Görmer-Nackenhorst zufolge Kunden auf der Suche nach einer Lösung für ein technisches Problem in die Werkstatt und fragten nach „Kalle“.

Individuelle Lösungen zu finden, umzusetzen, zu liefern und bei Bedarf zu reparieren gehört von Beginn an zur Firmenphilosophie. „Hier gibt es alles, was man im Laden nicht kaufen kann“, bringt es Bernd-Uwe Görmer auf den Punkt. Kataloge mit standardisierten Produkten, die nach Artikelnummer bestellt werden könnten, gibt es in dem Familienbetrieb dagegen nicht. Nur die wenigsten Aufträge gehen deshalb schriftlich ein. Bei Maßanfertigungen gebe es halt immer etwas zu besprechen, weiß Görmer. Neben dem direkten Draht zum Kunden legt er viel Wert auf Flexibilität: „Hier werden die Aufträge nicht nach Eingangsnummern abgearbeitet, sondern nach Dringlichkeit.“

Bei der Umsetzung kann sich Bernd-Uwe Görmer auf sein Team mit zehn teils langjährigen Mitarbeitern sowie einer Aushilfe verlassen. Mit Stephan Nackenhorst ist inzwischen auch der Sohn von Gabriele Görmer-Nackenhorst in dem Betrieb tätig. Zurzeit bereitet er sich auf die Vulkaniseur-Meisterprüfung vor, verbunden mit dem Ziel, den Familienbetrieb eines Tages in dritter Generation fortzuführen.