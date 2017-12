Volker Beringer achtet genau darauf, wie er mit dem Müll umgeht. Er ärgert sich darüber, dass das Bremer System Menschen ­bestraft, die Müll vermeiden. (Sebi Berens)

Volker Beringer beißt genüsslich in einen Apfel. Der Verwaltungsangestellte isst den Apfel fast komplett auf. Nur der Stängel bleibt übrig. Beringer wirft ihn auf einen Komposthaufen in seinem Garten. Der Mittsechziger ist ein Mann, der bewusst Müll vermeidet. Dafür, sagt er, wird er von der Stadt nicht belohnt, sondern bestraft. Der Single findet das ungerecht: „Als die neue Gebührenordnung eingeführt wurde, hieß es, dass es nach dem Verursacherprinzip gehen soll. Aber das tut es nicht.“

Von Mitte der Neunzigerjahre bis 2014 waren die Müllgebühren in Bremen stabil. Als die Gebührenordnung für die Abfallentsorgung in der Stadtgemeinde Bremen dann geändert wurde, um eine millionenschwere Unterdeckung auszugleichen, wurde als ein Ziel die gerechte Verteilung der Fixkosten auf alle Gebührenzahler genannt. Anstelle „der bisherigen rein behälterbezogenen Gebühr“, so steht es in einem Flyer zur Abfallgebührenstruktur, werde es zukünftig eine Kombination aus einer Grund- und einer Leistungsgebühr geben.

Die Folge war eine Reihe von Beschwerden und Leserbriefen. Auf Kritik stieß vor allem die Erhöhung der Gebühren der Ein-Personen-Haushalte. „Die stärkere Belastung der Ein-Personen-Haushalte beruht im Wesentlichen auf der Einführung der ­neuen Grundgebühr“, wurden damals die Umweltdeputierten in Unterlagen der Verwaltung informiert. Mit der Grundgebühr sollte eine gerechtere Verteilung der Kosten erreicht werden. Singles wie Volker Beringer aus Bremen-Nord bezahlten seitdem eine Grundgebühr in Höhe von 43,26 Euro. Dazu kommt eine Leistungsgebühr für die Leerungen der Restmülltonne. Für Einpersonenhaushalte sind hier 13 Leerungen eines 60-Liter-Behälters mit Kosten in Höhe von 69,16 Euro vorgeschrieben.

Volker Beringer hat sich damals ebenfalls per Leserbrief geäußert. Der Kulturbüro-Mitarbeiter sagt heute, dass er die 13 Leerungen seitdem nicht in Anspruch genommen hat. Im vergangenen Jahr habe er seine Restmülltonne zwar mehrfach rausgestellt, aller­dings sei sie leer gewesen. Er habe sie aus „Sicherheitsgründen“ und als „Schutz vor Einbruchsdiebstahl“ an die Straße gefahren. In diesem Jahr aber habe er es genau wissen wollen: Nur ein einziges Mal habe er die Tonne bisher an die Straße gerollt. Das sei im Frühjahr gewesen, die Tonne sei nicht voll gewesen. „Ich habe einfach keinen Müll“, beteuert er.

Konsequent getrennt

Volker Beringer sagt, er koche selten und wenn doch, dann bleibe nichts zurück. „Ich schmeiße keine Lebensmittel weg. Ich habe auch gar keine Essensreste. Ich esse immer alles auf.“ Gemüseabfälle werfe er auf ­seinen eigenen Kompost. Wie zum Beweis hebt Volker Beringer den Deckel des weißen Müllbehälters in seiner Küche. „In meinem Mülleimer sind nur ein paar Brotkrümel.“ Es liegt auch Küchenpapier darin. „Ich habe einfach keinen Restmüll“, versichert Volker Beringer noch einmal. Laub bringe er zur Recyclingstation. Abgetragene Kleider ­werfe er in die Altkleidercontainer, Papier in die Papiertonne, und: „Ja natürlich, ­kaufe ich auch Dosen, das lässt sich nicht vermeiden, aber die werfe ich in den Gelben Sack.“

Der Gelbe Sack, sagt der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Arno Gottschalk, sei bei der Gebührenrechnung außen vor, weil der über ein eigenes System abgewickelt ­werde. Mit der Müllgebühr werden nach Gottschalks Worten aber die Biotonne, die Papiertonne, der Sperrmüll und die Recyclingstationen sowie die Gesamtorganisation bezahlt. „Würde man tatsächlich das individuelle Müllaufkommen berechnen wollen, müssten somit auch die individuellen Mengen bei der Biotonne mit erfasst und mit berücksichtigt werden.“ Die jetzige Regelung hält der Sozialdemokrat für einen Kompromiss. Gottschalk: „Man könnte die Zahl der Mindestleerungen noch herabsetzen. Dann würden die Haushalte, die damit nicht hinkommen, mehr belastet. Das wird dann aber nicht gerechter.“ Gottschalk sieht zudem die Gefahr, dass Bürger sich ihres Mülls illegal entledigen, um Gebühren zu sparen.

Maike Schaefer, Vegesacker Bürgerschaftsabgeordnete der Grünen, urteilt, es wäre gut, wenn Bremen ein Gebührensystem fände, bei dem einerseits ein Anreiz geschaffen werde, Müll zu sparen. Aber andererseits müsste sichergestellt sein, dass „der Rest nicht in die Botanik geworfen wird“.

Wofür die Grund- und wofür die Leistungsgebühr in Bremen erhoben wird, steht im Flyer des Umweltbetriebs: „Die Leistungsgebühr wird für die Restabfalltonne erhoben.“ Und: „Mit der Grundgebühr werden die Fixkosten für die Bereitstellung des Abfallentsorgungssystems abgedeckt.“ Antje von Horn, Sprecherin des Umweltbetriebs Bremen, erläutert auf Anfrage, dass mit der Grundgebühr alle fixen Kosten wie für den Betrieb der Recycling-Stationen sowie fürs Personal, für den Fuhrpark und das Schadstoffmobil bezahlt werden. Von Horn: „Diese Fixkosten – oder auch Vorhaltekosten genannt – fallen unabhängig von der Abfallmenge an.“

Die Leistungsgebühr hingegen diene zur Deckung der variablen Kosten und richte sich nach der Größe der Restmülltonne. Bei Privathaushalten wird die jeweilige Tonnengröße auch weiterhin je nach Anzahl der Personen pro Haushalt festgelegt.

Vorliegende Daten zu Leerungen zeigen laut Umweltbetrieb Bremen, dass schon ­heute die überwiegende Zahl der Nutzer in Ein- und Zwei-Personen-Haushalten mit 13 oder weniger Leerungen im Jahr auskommen. Dass 13 Leerungen vorgeschrieben ­seien, habe aber auch hygienische Gründe. Eine monatliche Leerung sei demnach zu gewährleisten.

Volker Beringers Tonne war diese Woche noch nicht voll. Er habe seit dem Frühjahr eine alte Socke reingeworfen, ein paar Wischlappen, etwas Papier. Er muss 13 Leerungen bezahlen, hat aber nur eine gefüllt. „Die Tonne ist eigentlich viel zu groß“, sagt er. Das ärgert ihn genauso wie die hohe Zahl der vorgeschriebenen Leerungen. „Alle reden von Mülltrennung. Da sollte Müllvermeidung nicht bestraft werden.“