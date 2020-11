Auch in Bremen-Nord wurde mit Kranzniederlegungen und Gottesdiensten der Volkstrauertag begangen. Am Denkmal an der Lesumbroker Landstraße kamen die Mitglieder des Burglesumer Beirats und Ortsamtsleiter Florian Boehlke zum Gedenken zusammen. Beiratssprecher Martin Hornhues betonte mit der jährlichen Erinnerung sei immer eine Mahnung verbunden. (CARMEN JASPERSEN)

Burglesum. Es ist ein Tag der Erinnerung und der Mahnung. Auch in Bremen-Nord wurde am Sonntag mit Kranzniederlegungen und Gottesdiensten der Volkstrauertag begangen. So kamen am Denkmal auf der Deichkrone an der Lesumbroker Landstraße die Mitglieder des Burglesumer Beirats und Ortsamtsleiter Florian Boehlke zum Gedenken zusammen. Der Beirat habe vor Jahren beschlossen, speziell an dieser abseits der üblichen Gedenkorte liegenden Stelle in Lesumbrok zum Volkstrauertag zusammenzukommen, sagte Florian Boehlke.

Die Corona-Pandemie hat daran in diesem Jahr nichts geändert. „Trotz Beschränkung und Vorsichtsmaßnahmen war es uns wichtig, dass die Gedenkveranstaltung stattfindet.“ Der Bremer Landesverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der den Gedenktag jedes Jahr zwei Wochen vor dem ersten Advent und eine Woche vor Totensonntag bundesweit ausrichtet, hatte denn auch lediglich die zentrale Gedenkveranstaltung im Bremer Rathaus coronabedingt abgesagt. Gedenken unter freiem Himmel, mit nötigem Abstand und Mund-Nasen-Maske war nicht nur am Lesumdeich möglich und wichtig. „Es geht ums Erinnern für heute und für die Zukunft“, sagt Lesums Pastorin Ute Schmidt-Theilmann, die bei der Kranzniederlegung mit Andacht am Mahnmal auf dem Lesumer Friedhof die Ansprache hielt.

Der Volkstrauertag, den die Nationalsozialisten 1934 zwischenzeitlich zum „Heldengedenktag“ umbenannten, wurde durch den 1919 gegründeten Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Gedenken an die Kriegstoten des Ersten Weltkriegs eingeführt. Die erste offizielle Feierstunde gab es im Jahr 1922 im Deutschen Reichstag in Berlin. Der damalige Reichstagspräsident Paul Löbe habe eine „im In- und Ausland viel beachtete Rede“ gehalten, in der er „in einer feindseligen Umwelt den Gedanken an Versöhnung und Verständigung gegenüberstellte“, schreibt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf seiner Internetseite.

„In deutlicher Abgrenzung zum nationalsozialistischen Heldengedenken“ sei der Volkstrauertag seit Ende des Zweiten Weltkriegs Tag der nationalen Trauer, sagte Burglesums Beiratssprecher Martin Hornhues (CDU) zu Beginn seiner Ansprache in Lesumbrok. In 46 Ländern betreut der Volksbund 832 Kriegsgräberstätten, die an mehr als 2,8 Millionen Kriegstote erinnern.

Wenn heute am Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert und gleichzeitig zu Versöhnung, Verständigung und Frieden aufgerufen werde, gehe der Blick nicht nur auf die beiden Weltkriege. Nach wie vor, so der Beiratssprecher, würden Menschen „Opfer von Krieg, Verfolgung, Vertreibung und fanatischem Terror“. Nach wie vor sei „Gewalt weltweit verbreitet, um andere – einzelne Menschen, Gruppen oder Staaten – zu unterdrücken“.

Erinnerung und Verantwortung

Mit der jährlichen Erinnerung sei immer eine Mahnung verbunden, betonte Martin Hornhues. So unterstreicht es auch Pastorin Ute Schmidt-Theilmann. „Es geht darum, zu sagen: Wir stehen in der Verantwortung, dass es keine kriegerische Handlung mehr gibt.“ Denkmale für die Kriegstoten könnten ein buchstäblicher Stein des Anstoßes sein. Es sei wichtig zu sehen, dass sie an eine Zeit erinnern, „die zu uns gehörte“. Darüber sei es möglich, ins Gespräch zu kommen und einzuordnen. Auf dem Lesumer Friedhof verknüpfte die Pastorin das mit dem Gebet der Vereinten Nationen.

„Bei allen kleinen oder großen Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlichen Weltanschauungen und Menschenbildern darf für uns die Grenze zu Hass und Gewalt nicht wieder überschritten werden“, mahnte Martin Hornhues. An die Gräuel der Kriege zu erinnern sei umso wichtiger, je weniger Zeitzeugen, die aus eigener Erfahrung erzählen können, noch am Leben seien. „Vielleicht trennt uns manches“, fuhr der Beiratssprecher fort, „aber so viel mehr verbindet uns. Wir müssen das Verbindende über das Trennende stellen.“ So wie es das Gebot der Nächstenliebe wolle.

Die Würde des Menschen zu achten, bedeute: In jedem Menschen den Nächsten zu sehen – „egal woher er kommt, was er glaubt, wie er aussieht“. Gerade die momentane außergewöhnliche Situation prüfe uns Tag für Tag in unserer Menschlichkeit. „Mit der Corona-Pandemie erleben wir eine historische Krise, und sie erfordert außergewöhnliche Anstrengungen von jedem einzelnen.“ In Verantwortung für den Nächsten und die Gemeinschaft.