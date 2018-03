Ist der Ascheregen, der über Niederbüren nieder ging, gefährlich? (Jörg Tannert)

Die Aschewolken über Niederbüren beschäftigen jetzt auch die Politik. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bürgerschaft, Maike Schaefer, hat einen Bericht in der NORDDEUTSCHEN über Staubverwehungen einer Schlammdeponie der Stahlwerke im Werderland zum Anlass genommen, drei Fragen an die Bürgerschaft einzureichen. Außerdem hat die Nordbremer Politikerin einen ausführlichen Bericht für die nächste Deputationssitzung angefordert. Dabei stellt Maike Schaefer auch die Frage nach Entschädigungszahlungen für die Betroffenen.

Grüne wollen Klarheit

Wie berichtet, waren im März dreimal Verwehungen einer Schlammdeponie von Arcelor-Mittal auf das Dorf Niederbüren gegangen. Anwohner sorgen sich um ihre Gesundheit und die ihrer Tiere. „Hildegard Kamp von der Umweltbehörde hat zwar gesagt, dass es bisher bei der Deponie keine Grenzwertüberschreitung gegeben hat, aber die Frage ist: Nach was wird gemonitort“, meint Maike Schaefer.

Die Grünen-Fraktion fragt jetzt den Senat, wie viele Störereignisse, bei denen Umweltschad­stoffe freigesetzt werden, sich in den Jahren 2017 und 2018 ereignet haben. Außerdem will Maike Schaefer klären lassen, wie zukünftig Staubfreisetzungen, zum Beispiel auch durch Abdeckungen oder Einhausungen von den Deponieflächen, vermindert werden können. Die Fraktion will wissen, wie häufig welche Schadstoffe in Luft, Böden und Gewässern in der Nähe des Stahlwerks gemessen werden und wie oft es Grenzwertüberschreitungen gibt.