Das heutige Gemeinschaftshaus am Neuenkirchener Weg. Seit dem 10. Mai finden sonntags wieder Gottesdienste statt (Haacke)

Lüssum-Bockhorn. Eigentlich sollte groß gefeiert werden. Doch die Jubiläumsveranstaltung zum 100-jährigen Bestehen der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Blumenthal musste wegen des Kontaktverbots zur Eingrenzung der Corona-Pandemie ausfallen. „Dennoch trotzen auch wir dieser Krise und freuen uns über die ersten Lockerungen der Beschränkungen“, so Michael Haacke, Vorsitzender der LKG Blumenthal.

Nachdem es mehrere Wochen lang keine regelmäßigen Veranstaltungen am Neuenkirchener Weg 23 gegeben hatte, normalisiert sich das Gemeinschaftsleben inzwischen zumindest etwas wieder, mit Gottesdiensten am Sonntag. Die Jubiläumsfeier soll frühestens im Herbst nachgeholt werden. Je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, gibt es jedoch möglicherweise auch erst Einladungen zum 101. Geburtstag im kommenden Jahr.

Die Geschichte der Landeskirchlichen Gemeinschaft Blumenthal begann am 9. Mai 1920 mit einer Konferenz. Auf der schlossen sich die älteren Mitglieder des Jugendbundes, den es zu diesem Zeitpunkt bereits seit elf Jahren gab, zu einer Landeskirchlichen Gemeinschaft zusammen. Die Mitglieder trafen sich zunächst in einem Saal im heutigen Ortsteil Rönnebeck. 1927 wurde dann ein Grundstück an der heutigen Besanstraße erworben, da mittlerweile Platzmangel herrschte. Dafür hatte sich besonders Karl Oetgen, Vorsitzender des Jugendbundes, eingesetzt. Im September 1928 wurde das neue Domizil mit einer Eröffnungsfeier eingeweiht.

Wie Gemeindemitglied Frank Haacke in einer Rückschau berichtet, hatte Richard Jung, damaliger Direktor der Bremer Woll-Kämmerei, das Bauvorhaben großzügig unterstützt. Später habe er auch dazu beigetragen, dass das Haus nicht vor beziehungsweise während des Zweiten Weltkrieges enteignet wurde. „Geholfen hat auch, dass das Haus in Richard-Jung-Heim umbenannt wurde“, erläutert Frank Haacke.

Das Haus war ein Ort für Gemeinschaftsstunden, Bibelstunden, Tagungen und andere überregionale christliche Veranstaltungen sowie für Tagungen des Deutschen Jugendverbands „Entschieden für Christus“ (EC). Später diente es als Freizeitheim des Niedersächsischen EC-Verbandes.

Frank Haacke: „Viele Prediger und Hauptamtliche haben uns in den 100 Jahren begleitet, von Julius von Mengersen über Werner Paschko und Traugott Kögler bis jetzt zu David Peter.“ Im Mai 1974 zog die Landeskirchliche Gemeinschaft ein zweites Mal um, und bezog – nachdem es renoviert und hergerichtet worden war – ein Haus am Neuenkirchener Weg. „Das ,Haus der Gemeinschaft' war der neue Name, doch für viele war der Begriff ,Heim' noch in aller Munde. Selbst heute noch wird der Name benutzt, zumindest von meiner Familie“, so Frank Haacke.

Im Jahr 2000 wurden schließlich die Bauarbeiten am heutigen Gemeinschaftshaus beendet, das an derselben Stelle entstanden ist. Daran mitgearbeitet haben viele Mitglieder und Freunde, „meistens sechs Tage in der Woche wurde zusammen geschuftet. Es war ein Gemeinschaftserlebnis.“ Im Oktober 2000 wurden zwei Anlässe, die Einweihung des neuen Gemeinschaftshauses und 80 Jahre LKG Blumenthal, groß gefeiert. Nachdem die LKG Blumenthal lange mit der LKG Delmenhorst einen Bezirk gebildet hatte, wurde nach mehreren Jahren ohne hauptamtlichen Prediger nach einer anderen Lösung gesucht. 2014 schloss sich die LKG Blumenthal dem Bezirk Bremerhaven an.

Zu den festen Terminen im Neuenkirchener Weg 23 gehört ein Gottesdienst am Sonntagnachmittag. Dieser wird unter Einhaltung der Abstandsgrenzen und Mund-Schutz-Regeln inzwischen seit dem 10. Mai wieder angeboten. Einen weiteren Gottesdienst mit Abendmahl gibt es einmal pro Monat an einem Vormittag. Daran schloss sich – jedenfalls bis zur Corona-Krise – jeweils ein gemeinsames Mittagessen an.

Ebenfalls bis zum Ausbruch des Coronavirus gab es immer donnerstags, abends nach dem Gebetskreis, einen Bibelgesprächskreis und bereits seit zehn Jahren bot die LKG Blumenthal ein Gemeinschaftsfrühstück an. Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder normalerweise vormittags zum gemeinsamen essen, klönen und „auf Gottes Wort hören“. Außerdem gibt es seit mittlerweile 13 Jahren das „Bistro Himmelreich“. Zweimal im Jahr standen dabei bisher die Gemeinschaft, ein geistlicher Impuls, viel Musik und gemeinsames Essen im Mittelpunkt. Derzeit beginne die LKG Blumenthal ganz vorsichtig damit, das Gemeinschaftshaus wieder zu beleben.