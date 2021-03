Seit Jahren gibt es Probleme, Personal für Kindertagesstätten zu finden. Ein Modellversuch der BBS soll Abhilfe schaffen. Die Gemeinden Berne, Jade, Ovelgönne und die Städte Brake und Nordenham beteiligen sich daran. (Peter Kneffel)

Berne/Brake. Es mangelt an Erzieherinnen und Erziehern. Seit Jahren bestehen erhebliche Probleme, Personal für die Kindertagesstätten zu finden. Um die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen, beteiligt sich die Stadt Brake an einem Modellversuch der Berufsbildenden Schulen (BBS) für den Landkreis Wesermarsch. Die Stadt Brake stellt dafür vier Teilzeitstellen in Kindergärten bereit. Auch die Gemeinde Berne hat an diesem Modellversuch schon ihr Interesse bekundet, vorausgesetzt die Kommunalpolitik stimmt dem zu.

Aus Sicht der Braker Verwaltung kann mit diesem Modell ein sinnvoller Beitrag zur Fachkräftegewinnung geleistet werden, der dauerhaft zur personellen Absicherung der Einrichtungen beiträgt. Das sieht auch Bernes Bürgermeister Hartmut Schierenstedt so: „Die Gemeinde Berne will die Fachkräfteausbildung unterstützen. Durch die Teilzeitbeschäftigung, die als Praxiszeit angerechnet wird, kann ein Auszubildender oder eine Auszubildende neben dem Schulbesuch eine Vergütung erhalten. Das ist vielleicht für Unentschlossene ein Anreiz, die Ausbildung zu machen“, heißt es dazu auf Nachfrage. Durch die Einbindung der Auszubildenden in den Kita-Betrieb erhoffe sich die Gemeinde Berne - wie vom Modellversuch gewünscht - ebenfalls eine frühe Bindung der Auszubildenden an die Einrichtungen der Gemeinde Berne. Das sahen die Mitglieder des städtischen Ausschusses für Schulen, Jugend und Kindertagesstätten in Brake ebenso. Einstimmig votierten sie für die Beteiligung an dem Modellversuch.

Schon im Jahr 2016 haben sich der Landkreis Wesermarsch sowie die Städte und Gemeinden im Kreis mit einem Brandbrief ans Land gewandt, um auf den Mangel an Erzieherinnen und Erziehern und anderen Fachkräften hinzuweisen. In einem offenen Brief forderten sie, die Ausbildung zu reformieren. Denn die dauere zu lang (vier Jahre) und werde nicht bezahlt.

Von der BBS Wesermarsch wurde nun dieses neue Teilzeitmodell zur dreijährigen Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern entwickelt. Das sieht einen Praxisanteil mit 15 Stunden pro Woche sowie einen theoretischen Teil in der Schule vor. Die Praxiszeit in den Einrichtungen wird als Teilzeitbeschäftigung vergütet. Dies entspricht im ersten Jahr rund 950 Euro im Monat. Das Modell ist zwar noch keine duale Ausbildung, stellt aber die Weichen dafür. Es erhöhe den Anreiz für Berufsanfänger, diesen Beruf zu ergreifen und fördere die Bindung zum jeweiligen Träger. Neben der Tätigkeit in einer Kindertagesstätte ist ein Praktikum (180 Stunden) in einem anderen Bereich erforderlich. Dieses Praktikum soll in der städtischen Jugendarbeit abgeleistet werden.

Bisher haben die Stadt Nordenham, die Stadt Elsfleth und die Gemeinden Jade, Ovelgönne und Berne die Mitarbeit in Form der Bereitstellung von Teilzeitstellen signalisiert. In Nordenham sollen acht Stellen in Brake vier, in Ovelgönne zwei sowie jeweils eine in Berne, Jade und Elsfleth geschaffen werden, berichtete Uwe Schubert. Somit könnte an der Schule in Elsfleth eine komplette Klasse nach diesem Modell eingerichtet werden.

Die Stadt Brake stellt, sofern der Stadtrat zustimmt, zwei Teilzeitstellen in den kommunalen Kindertagesstätten Golzwarden und Braker Butjer sowie in zwei Einrichtungen aus dem Kreis der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Für die Vergabe der Stellen an die freien Träger findet ein Interessenbekundungsverfahren statt.

Der Landkreis, so berichtete Fachbereichsleiter Uwe Schubert, habe signalisiert, dass er sich mit 20 Prozent an den Kosten des Modellversuchs beteilige. Der Anteil der Stadt Brake für zwei Stellen würde sich in diesem Jahr auf 10.000 Euro, im nächsten Jahr auf 24.000 Euro belaufen.

„Wir haben jetzt eine Chance auf den dualen Einstieg, für mich ist das der richtige Weg. Wir tun selber was, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, sagte Brakes Bürgermeister Michael Kurz. Er dankte besonders Uwe Schubert dafür, dass nun sechs Kommunen in einem Boot säßen. Auch aus der Politik gab es positive Kommentare.

Hans-Dieter Beck (CDU) merkte an, dass die auf diesem Weg ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher danach einen gewissen Zeitraum in den Einrichtungen auch tätig sein sollten. Das sei bei der Vertragsgestaltung zu regeln. Auch Uwe Schubert sprach von einer Vertragsklausel, wenn eine Stelle geboten werden könne: „Nicht dass wir Kräfte ausbilden und die Kosten dafür zahlen, und dann andere die Früchte ernten.“

Der Landkreis wird am 25. März über das Modell beraten. Von der Gemeinde Berne gibt es noch keinen politischen Beschluss zum Thema. „Der wird mit dem Beschluss des Rates über den Haushalt 2021 und dem enthaltenen Stellenplan Ende April erwartet“, gab Bürgermeister Schierenstedt auf Nachfrage an. Finanzielle Mittel würden für den Modellversuch im Berner Haushalt 2021 schon eingeplant, zur Höhe könne aber noch keine Aussage gemacht werden.