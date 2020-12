Auf dem Gelände der Kulturmühle hat sich viel getan. Gestrüpp ist einem kleinen Park gewichen. Für die Außengestaltung sind Mittel aus dem Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" akquiriert worden. (Christian Kosak)

Der Bund und das Land Niedersachsen haben einen Fördertopf mit sieben Millionen Euro ausgestattet, damit der historische Berner Ortskern umfassend saniert werden kann. 2,3 Millionen Euro sind für private Modernisierungen und Instandsetzungen eingeplant, doch nur ein Bruchteil der Förderung ist seit Projektbeginn im Jahr 2014 ausgezahlt worden.

„Wir gehen davon aus, dass die private Initiative nach den großen Infrastrukturmaßnahmen ‚Lange Straße’ und ‚Weserstraße’ ins Rollen kommt“, sagt Jens Diekhoff vom Sanierungsträger NLG. Bislang sind zehn private Projekte abgeschlossen worden – einige eher im Verborgenen, andere nach außen deutlich sichtbar. „Es geht nicht darum, ein einzelnes Fenster auszutauschen, sondern darum, die Substanz der Gebäude dauerhaft zu verbessern“, schildert Diekhoff das Ansinnen hinter der Förderung.

Im ablaufenden Jahr befinden sich nach Mitteilung Diekhoffs noch drei weitere Sanierungen in Vorbereitung. Für zwei Immobilien würden bereits konkrete Planungen erstellt, bei der dritten sei jüngst die Voruntersuchung abgeschlossen worden. Mit sechs weiteren Eigentümern steht die niedersächsische Landgesellschaft laut Diekhoff in Kontakt. „Das entspricht noch nicht dem, was wir uns vorstellen“, bedauerte der NLG-Mitarbeiter im jüngsten Berner Ausschuss für Gemeindeentwicklung, „wir wünschen uns, dass mehr Eigentümer sich entschließen, ihre Gebäude umfassend zu sanieren“.

Im Juli 2013 war die Gemeinde Berne in das Städtebauförderungsprogramm des Bundes aufgenommen worden. In einem fest umrissenen 14 Hektar großen Bereich entlang der Langen Straße und der Weserstraße sollen Immobilien saniert und die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Knapp ein Jahr nach der Aufnahme in das Förderprogramm beauftragte die Gemeinde die niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) offiziell mit der Sanierung. Maßnahmen für öffentliche Projekte begleiten ihre Mitarbeiter als Treuhänder. Sie achten darauf, dass Antragsfristen sowie Rahmenbedingungen eingehalten werden, und beantragen Fördermittel.

Park an der Kulturmühle

Ferner beraten sie private Eigentümer, die ihre Immobilien im Sanierungsgebiet aufwerten möchten. Um in den Genuss der Förderung für eine Baumaßnahme zu kommen, gilt es, gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Bis zum Jahr 2029 haben Eigentümer Zeit für die Maßnahmen, teilte Fachbereichsleiter Michael Heibült im Fachausschuss mit. Allerdings würden die Fördergelder nach dem Windhundprinzip verteilt. Wenn der Topf leer ist, werde er nicht wieder aufgefüllt.

Als erstes sichtbares Zeichen der Berner Teilnahme am Städtebauförderungsprogramm waren in den zurückliegenden Jahren der Breithof umgestaltet und hinter dem Rathaus Parkplätze angelegt worden. Der historische Ortskern erhielt ein neues Pflaster und wurde überwiegend autofrei gestaltet. Nach dem Breithof soll in den kommenden Jahren auch die Lange Straße zwischen Kulturmühle und Bahnschienen an Aufenthaltsqualität für Anwohner und Fußgänger gewinnen. „Nach einem EU weiten Vergabeverfahren werden wir vermutlich im Januar ein Planungsbüro beauftragen“, blickte Steffen Diekhoff voraus. Wenn alles gut laufe, könnten die ersten Bautätigkeiten Ende des Jahres 2021 beginnen, avisierte der Fachmann aus Oldenburg.

Mehr als eine Million Euro seien im kommenden Jahr eingeplant, teilte Diekhoff dem Gemeindeentwicklungsausschuss mit. Als erstes werde die Straße „An der Tiefer“ saniert und neu gestaltet, denn sowohl der Belag als auch der Uferbereich seien abgängig. Durch den Abriss zweier Häuser entstehe ferner Platz zwischen Lange Straße und dem Kirchhof.

Entlang der derzeit noch viel befahrenen Lange Straße sollen zudem Stellflächen für Fahrzeuge geschaffen werden. „Gemeindezentren im ländlichen Raum benötigen eine gewisse Anzahl an Parkplätzen“, weiß Steffen Diekhoff. Im Laufe der Umgestaltung würden heute bestehende Engstellen entschärft. Vorgesehen seien aber nicht nur Stellflächen für Personenwagen, sondern auch öffentliche Plätze, die Passanten zum Verweilen einladen. Durch die Attraktivitätssteigerung hoffen Gemeindeverwaltung und Sanierungsträger, Interesse bei Einzelhändlern zu wecken.

Im Jahr 2020 hat sich die südliche Ortseinfahrt bereits gewandelt. Ein altes Haus, das über Jahre als Schandfleck der Gemeinde galt, ist von privater Hand saniert worden. Und auch auf dem Gelände der benachbarten Kulturmühle hat sich viel getan. Gestrüpp ist einem kleinen Park gewichen. Steffen Diekhoff freut sich, dass die Kulturmühle für ihr Projekt noch nicht einmal den Fördertopf des städtebaulichen Sanierungsverfahrens anzapfen musste. „Für die Außengestaltung der Kulturmühlen haben wir Mittel aus dem Investitionspakt soziale Integration im Quartier akquiriert.“

Für die privaten Modernisierungen und Instandsetzungen alter Immobilien im Sanierungsgebiet sind noch gut 1,9 Millionen Euro eingeplant, berichtet Steffen Diekhoff. Hauseigentümer, die sich für eine umfassende Sanierung ihrer Immobilie im Sanierungsgebiet interessieren, können Kontakt zur niedersächsischen Landgesellschaft aufnehmen. Die zweiwöchentlichen Sprechstunden des Sanierungsträgers entfallen derzeit zwar aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Doch können Interessierte Anette Petrina von der NLG unter Telefon 04 41 / 950 94 43 oder per E-Mail an anette.petrina@nlg.de erreichen und einen Termin vereinbaren.