Lidl will sein Warenzentrallager im Industrie- und Gewerbegebiet Brundorf erweitern und dafür von der Gemeinde Schwanewede mehrere Flächen erwerben. Der Rat hat die Verwaltung jetzt beauftragt, mit dem Unternehmen über einen Verkauf der Grundstücke zu verhandeln. (Anne Werner)

Schwanewede. Der Gemeinderat Schwanewede befürwortet mehrheitlich eine geplante Erweiterung des Lidl-Warenzentrallagers im Industrie- und Gewerbegebiet Brundorf. Wie berichtet, hat die Discounter-Kette der Kommune ein Kaufangebot für sechs Flächen mit insgesamt 50 000 Quadratmetern vorgelegt. Der Rat stimmt dem Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke grundsätzlich zu, die Verwaltung soll jetzt mit Lidl verhandeln.

24 Ratsmitglieder stimmten dafür, es gab drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen. In der Diskussion meldeten sich vor allem die Kritiker zu Wort. Ihre Bedenken: Das Industrie- und Gewerbegebiet laufe Gefahr, immer mehr zu einer Logistik-Drehscheibe zu werden, die Ortschaft Brundorf werde durch zunehmenden Lkw-Verkehr belastet. „Mit der Erweiterung des Warenzentrallagers habe ich große Bauchschmerzen. Das wird eine reine Logistikfläche“, meinte Arnold Neugebohrn (Die Linke).

Bedenken wegen mehr Verkehr

Eine Ansiedlung kleinerer oder mittlerer Handwerksbetriebe auf den Flächen wäre aus seine Sicht besser. „Das würde mehr Arbeitsplätze bringen und das Gelände müsste auch nicht großflächig versiegelt werden.“ Schon heute würden sich die Brundorfer Bürger über den Lkw-Verkehr zum und vom Warenzentrallager beschweren. „Die Erweiterung wird noch mehr Verkehr bringen“, gab Neugebohrn zu bedenken.

Damit Lidl im Industrie- und Gewerbegebiet Brundorf wachsen kann, soll eine von der Gemeinde einst mit Fördermitteln angelegte Erschließungsstraße zurückgebaut werden. Die Kosten dafür soll Lidl übernehmen. Für Arnold Neugebohrn ist der geplante Rückbau „ein Schildbürgerstreich.“ Die Gruppe FDP/Die Linke lehnte eine Erweiterung aus den genannten Gründen deshalb ab.

Kritisch äußerten sich die Grünen zu den Ausbauplänen, bei der Abstimmung enthielten sie sich. „Die Ansiedlung des Warenzentrallagers war von Anfang an nicht unumstritten“, erinnerte Fraktionschefin Dörte Gedat. Schon damals habe die Frage der Verkehrsbelastung eine Rolle gespielt.

„Mit der Erweiterung holt man sich jetzt den nächsten großen Lkw-Verkehr an Land. Wir verschleudern unsere Flächen an einen Discounter-Riesen, der auf dem Gelände nur Lkws hin und her schiebt.“ Gedat würde es nach eigenen Worten lieber sehen, wenn sich auf den Flächen mittelständische Unternehmen ansiedeln würden. Vor dem Hintergrund von Ansiedlungsplänen weiterer Unternehmen, die in Brundorf Lagerhallen bauen wollen, befürchtet die Grüne: „Das Gewerbegebiet verkommt zu einem reinen Hallen-Logistikzentrum.“

Bernhard Wendelken (Wählergemeinschaft) ist Ratsherr und zugleich Ortsvorsteher von Brundorf. „Ich hätte kleinstrukturierte Betriebe an der Stelle besser gefunden. Sie würden Arbeitsplätze bringen und nicht so viel Verkehr“, meinte Wendelken. Probleme sieht er noch an anderer Stelle. Für die Erweiterung des Zentrallagers soll eine Gas-Trasse verlegt werden. Laut Wendelken handelt es sich um eine Hochdruckleitung, die in zwei Meter Tiefe verlaufe. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die umlegen darf.“ Auch die Frage des Ausgleichs sei zu klären. Bei der Abstimmung enthielt sich Wendelken als Einziger in seiner Fraktion, die ansonsten geschlossen einen Verkauf der Gemeindegrundstücke an Lidl befürwortete.

Die CDU-Fraktion stimmte mit Ausnahme einer Gegenstimme dem Grundsatzbeschluss ebenso zu wie die SPD-Fraktion. Martin Grasekamp (SPD) mahnte allerdings an: In den Verhandlungen mit Lidl soll die Gemeindeverwaltung auch vorhandene Probleme am Standort ansprechen und auf eine Lösung drängen. In der Vergangenheit hatte es Beschwerden wegen mehrerer Missstände vor Ort gegeben. Fahrer, die auf ihre Abfertigung warteten, parkten die Zufahrtstraße mit ihren Lkws dicht und entsorgten ihren Müll in der Landschaft. Auch der Lärm der laufenden Kühlaggregate gab Anlass zu Beschwerden. Ein weiteres Problem: Außerhalb des Lidl-Geländes gibt es für die wartenden Fahrer keine Toiletten.

Bürgermeister Harald Stehnken teilte dazu am Mittwoch in der Ratssitzung mit: Der Geschäftsführer des Warenzentrallagers habe ihm zugesagt, dass diese Fragen in den Verhandlungen mit der Gemeinde besprochen werden sollen.