Die Gemeinde stellt die Weichen, um mehr für den Klimaschutz zu tun. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Schwanewede. Die Gemeinde Schwanewede soll bis Mitte 2020 einen Klimaschutzplan erarbeiten. Die Verwaltung soll mögliche Fördermöglichkeiten für einen solchen Plan prüfen und zusammen mit der Politik ein Stellenprofil für einen Klimaschutz-Beauftragten festlegen. Das hat der Schwaneweder Umweltausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Er folgte damit einem Antrag der SPD-Fraktion. In einer Sondersitzung am 2. Oktober will der Ausschuss zudem über die Ziele für einen Klimaplan beraten. Dabei wollen die Mitglieder auch darüber entscheiden, ob die Gemeinde in einer schriftlichen Erklärung den Klimanotstand ausrufen und sich dazu verpflichten soll, alle Entscheidungen auf ihre Folgen für das Klima zu prüfen und klimafreundlichen Lösungen den Vorzug zu geben.

Eine entsprechende Resolution hatte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in der jüngsten Sitzung beantragt. Weil der Antrag den übrigen Fraktionen aber erst kurzfristig zugegangen war, wollten sie am Mittwoch noch nicht darüber abstimmen. Der Antrag der Grünen, so der Beschluss, soll jetzt erst einmal in den Fraktionen beraten werden und dann in der Sondersitzung des Fachausschusses am 2. Oktober erneut auf den Tisch kommen.

Einstimmig nahm der Ausschuss einen Antrag der CDU-Fraktion zur Sanierung der Landesstraße 149 zwischen Schwanewede und Neuenkirchen an. Der Antrag listet Mängel wie offene Asphaltfugen und Versackungen von bis zu elf Zentimeter Höhe auf. Der Ausschuss hatte sich vor der Sitzung vor Ort ein Bild gemacht. Die Forderung: Das Land Niedersachsen soll die maroden Straßenbereiche kurzfristig komplett ausbauen und erneuern oder zumindest abschnittsweise sanieren.

Dieter von Bistram, Leiter des Fachbereiches Ordnung und Soziales, konnte dem Ausschuss mitteilen: Die Landesstraßenmeisterei plant, eine Strecke von der Einmündung Vorbrucher Straße bis hundert Meter hinter der Einmündung der Straße Am Schillingshof zu erneuern. Untergrund, Nebenanlagen und Radweg sollen in diesem Bereich neu gemacht werden.