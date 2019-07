Wie viele Gruppen nutzen den Saal der St.-Johannes-Gemeinde und wann? Das will jetzt eine neue Arbeitsgruppe prüfen lassen. (Gabriela Keller)

Es brodelt in der St.-Johannes-Gemeinde Schwanewede. Das Gemeindehaus an der Ostlandstraße ist zum Zankapfel geworden. So, wie es heute auf dem Heiligen Hügel steht, ist es nach den Vorgaben der Landeskirche Hannover zu groß für die Gemeinde. Während einer Versammlung im März hatte der Kirchenvorstand einen kleineren Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Militärpfarrhauses an der Ecke Ostlandstraße/Danziger Straße ins Gespräch gebracht. Das alte Gemeindehaus samt Grundstück könnte verkauft werden. Dagegen hat sich die Initiative „Heiliger Hügel“ gegründet, die inzwischen nach eigenen Angaben gut 500 Unterschriften gesammelt hat. Sie fordert, dass der „Heilige Hügel“ als Standort für ein Gemeindehaus erhalten bleibt und Alternativen zum Verkauf geprüft werden.

Der Kirchenvorstand reagiert jetzt auf den Protest. „Die Zukunft des Gemeindehauses ist noch offen“, schreibt er in einer Pressemitteilung. Die Überlegungen des Kirchenvorstandes gingen „in viele Richtungen“. Ein Teilabriss des bestehenden Gemeindehauses mit Umbau und Sanierung gehöre ebenso dazu wie ein Neubau „möglicherweise am Standort des ehemaligen Militärpfarrhauses oder auf einem anderen geeigneten Grundstück in Schwanewede.“ Im Gespräch mit der NORDDEUTSCHEN nennen Birgit Haensgen und Andreas Werner vom Kirchenvorstand als weitere Option auch einen Neubau auf dem „Heiligen Hügel“.

Beide gehören einer neu gegründeten Arbeitsgruppe an, die sich um die Zukunft des Gemeindehauses kümmern soll. Die stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende Haensgen ist Sprecherin der Gruppe. Nach ihren Angaben zählt die Arbeitsgruppe derzeit neun Personen, darunter sind vier Mitglieder des Kirchenvorstandes. Je ein Vertreter kommt aus dem Kreis der Gemeindemitarbeiter, der jungen Erwachsenen und der Senioren in der Gemeinde. Auch die Initiative „Heiliger Hügel“ ist mit einem Mitglied dabei, außerdem ein fachkundiger Bürger. Die Arbeitsgruppe soll verschiedenen Möglichkeiten für ein zukünftiges Gemeindehaus prüfen.

Vergangene Woche kam die Gruppe erstmals zusammen. Laut Haensgen wurden erste Arbeitsaufträge formuliert. Den Anfang soll eine Bestandsaufnahme der Räumlichkeiten im alten Gemeindehaus machen. Den Gemeindesaal des Hauptgebäudes will zumindest die Initiative „Heiliger Hügel“ erhalten. Zur Größe und Ausnutzung des Saals wollen Haensgen und Werner keine Angaben machen, auch mit Zahlen zu anderen Räumen halten sie sich zurück. Was an Daten vorliege, müsse erst mal überprüft werden, sagen sie. Ebenso die Auslastung des Saals. „Es soll jetzt eine Aufstellung gemacht werden, welche Gruppen wann den Saal nutzen.“

Hinter dem Gemeindesaal gibt es einen Konfirmandenraum, auf der Empore darüber hat der Diakon ein Büro. Ein Andachtsraum im Keller neben einem Lagerraum wird laut Haensgen nicht mehr genutzt – „zu feucht und muffig“. Im Seitentrakt befinden sich das Gemeindebüro, eine Küche, ein ehemaliger Büchereiraum und ein Versammlungsraum. „Der wird am meisten genutzt, für Sitzungen, das Kirchencafé, Seniorentreffen und Geburtstagsrunden.“

Im Untergeschoss des Seitenflügels haben die Pfadfinder und die Mitarbeiter der evangelischen Jugend jeweils einen Raum, es gibt einen Jugendraum, im geräumigen Walther-Heddenhausen-Raum hat die Flüchtlingsberatung ihr Büro. Auch die Toiletten befinden sich im Untergeschoss. „Ältere und Gehbehinderte müssen die Treppen hinuntersteigen, das ist ein Problem“, sagt Andreas Werner. Ein Problem seien auch der lange Flur im Seitentrakt und das Eingangsfoyer. „Das ist Fläche für den Publikumsverkehr, die für die Gemeindearbeit nicht nutzbar ist.“

Die Bestandsaufnahme soll sich nicht auf die räumlichen Gegebenheiten beschränken. Für jeden einzelnen Raum sollen Betriebskosten aufgestellt werden. „Wir müssen außerdem klären, welche Anforderungen die Gruppen haben, die das Gemeindehaus nutzen“, sagt Andreas Werner vom Kirchenvorstand. Erst wenn all diese Daten vorliegen, „können wir begründet sagen, wir schlagen diese oder jene Möglichkeit vor“, erklärt er.

Deshalb wollen er und Haensgen auch noch nicht viel sagen zu einem Vorschlag, den der Bauausschuss der Kirchengemeinde entwickelt hat. Er sieht vor, den Seitenflügel des Gemeindehauses abzureißen und in verkürzter Form neu zu bauen. Wie groß der neue Trakt werden könnte, wie viele Räume Platz hätten – von den Vertretern des Kirchenvorstands sind keine Details zu erfahren. Haensgen: „Die Skizzen enthalten keine Maßangaben. Das ist ein erster, aus dem Handgelenk hingeworfener Vorschlag, mehr nicht.“