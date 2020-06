Auch in diesem Jahr steht ein Besuch auf dem Bauernhof der Familie Schumacher wieder auf dem Programm des Berner Ferienspaßes. (von Lachner)

Berne. In gut einem Monat starten die Sommerferien in Niedersachsen und Bremen. Damit bei den Schülerinnen und Schülern dann keine Langeweile aufkommt, hat die Gemeinde Berne ein Ferienprogramm für sie zusammengestellt. Bedingt durch die Corona-Pandemie gibt es allerdings weniger Angebote, als in den vergangenen Jahren.

„Die beliebte Fahrt nach Ahlhorn kann nicht stattfinden, weil die Corona-Verordnung Jugendfahrten derzeit nicht zulässt“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. „Ebenso können keine Veranstaltungen in den Räumen der Kindertagesstätten oder der Feuerwehrhäuser stattfinden. Veranstaltungen in den Vereinsräumen sowie weitere Veranstaltungen müssen unter Vorbehalt gestellt werden; es ist derzeit nicht absehbar, wie sich die Rechtslage bis zum Ende der Sommerferien entwickelt.“

Insgesamt stehen 19 Aktionen auf dem Programm. Der Startschuss fällt am Freitag, 17. Juli, um 12 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren haben dann die Möglichkeit, Glücksboxen zu bauen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto: „Ein Nachmittag voll Spiel und Spaß und neue Gedanken über das Glück.“ Die Teilnahme kostet drei Euro.

Ebenfalls am ersten Freitag der Sommerferien bieten die Voltis Berne Voltigieren für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren an. Das Training findet in der Bettingbührener Straße 10 statt und kostet fünf Euro.

Gleich zwei Mal haben Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren die Möglichkeit, den Bauernhof der Familie Schumacher, Deichstraße 10, zu besuchen. Am Dienstag, 21. und 28. Juli, können sie sich zwischen 9.30 und 11.30 Uhr das Leben auf dem Bauernhof anschauen. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro.

Am Sonnabend, 25. Juli, können Schüler zwischen sieben und 15 Jahren das Geschicklichkeitsspiel Jakkolo ausprobieren. Von 14 bis 17 Uhr ist das aus den Niederlanden stammende Spiel in Osterloh’s Diele, Brookstraße 10, aufgebaut. Jeder Mitspieler muss für die Teilnahme drei Euro zahlen.

Kostenfrei ist das Berner Foto-Bingo für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 28., 29. und 30. Juli, bietet die Evangelische Jugend Wesermarsch eine Foto-Rallye durch den Berner Ortskern an. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Spielplatz Eichenstraße/Lindenstraße. Die Johanniter-Jugend, Ortsverband Stedingen, bietet in den Sommerferien einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder und Jugendliche von acht bis 16 Jahren an. Das Seminar findet am Freitag, 31. Juli, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in der Rettungswache, Am Deich 8, statt und kostet fünf Euro.

„Spiel und Spaß an der Weser für Kinder von sieben bis zwölf Jahren“ heißt es am Sonnabend, 1. August. Der von der DLRG Stedinger Land angebotene Programmpunkt beginnt um 14 Uhr an der DLRG-Station an der Juliusplate und ist kostenfrei. Ihr Reiterdiplom können Pferdefreunde zwischen fünf und 14 Jahren am Mittwoch, 12. August, machen. Der Reiterverein Bettingbühren verspricht neben Theorie auch viel Spaß. Der Nachmittag beginnt um 15 Uhr in der Bettingbührener Straße 8 und kostet drei Euro.

Am Sonnabend, 22. Juli, endet das Berner Ferienprogramm mit der Aktion „Der Natur auf der Spur für Kinder von fünf bis zwölf Jahren“ vom Hegering Stedingen. Die Erkundungstour startet um 10 Uhr im Wittemoor, Hinterm Reiherholz 18, in Hude und ist kostenfrei.

Das ausführliche Ferienprogramm ist auf der Internetseite der Gemeinde unter www.berne.de zu finden. Es liegt außerdem in gedruckter Form in den Schulen und im Rathaus aus. Für die einzelnen Programmpunkte ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 25. Juni, unter der Nummer 044 06 / 94 12 60, per E-Mail an s.kock@gemeinde-berne.de oder im Bürgerservicebüro nötig.