Regionalleiter Olaf Sonnenschein (links) und Anlagenkoordinator Lukas Sonnenschein betrachten die Kläranlage in Berne, die in diesem Jahr saniert und erweitert wird. (Christian Kosak)

Berne/Lemwerder. Die Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung in Berne seien kein „Gewinnerthema“, sagt Olaf Sonnenschein mit einem gequälten Lächeln. Im Vorfeld des Berner Gemeindeentwicklungsausschusses schwante dem Regionalleiter des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV), dass die Kommunalpolitiker am Dienstagabend nicht eben positiv reagieren werden, wenn er ihnen die geplante Gebührensteigerung erläutert. Doch an der Steigerung geht kein Weg vorbei, betont Sonnenschein.

„Als Körperschaft des öffentlichen Rechts dürfen wir nur ohne Gewinnerzielungsabsichten arbeiten“, so der OOWV-Regionalleiter. Soll heißen: Die Steigerung ist nicht willkürlich gewählt. Sie orientiert sich an den Aufwendungen, die der OOWV hat. „Alle Kosten, die in einer Gemeinde entstehen, werden auch auf diese Gemeinde umgelegt. Es gibt kein Solidaritätsprinzip wie beim Trinkwasser.“ In Berne seien die Aufwendungen aufgrund der relativ großen Fläche bei äußerst dünner Besiedlung höher als beispielsweise in Vechta oder Cloppenburg, die „extrem eng besiedelt“ seien, sagt der Regionalleiter. „Je besser ich ein Netz auslaste, desto günstiger wird es für die Kunden“, betont Sonnenschein.

Die Nachbargemeinde Lemwerder weist annähernd so viele Einwohner auf wie Berne. Allerdings ist das zu unterhaltende Leitungsnetz in der südlichsten Wesermarschgemeinde aufgrund der geringeren Gemeindefläche erheblich kürzer. In Lemwerder beträgt das Schmutzwasserkanalnetz 32 Kilometer, in Berne dagegen 60 Kilometer. Zudem seien in Lemwerder fast alle Grundstücke ans Netz angeschlossen. Nur 63 Haushalte entsorgten ihre Fäkalien über eine Kleinkläranlage. Die anfallenden Kosten würden also auf eine relativ große Menge an Kunden umgelegt, schildert Sonnenschein. So sei der Preis geringer.

Die Gemeinde Lemwerder gehört im Schmutzwasserbereich seit 2006 zu den Kunden des OOWV. Ihre Einstiegsgebühr betrug 2,80 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser. Mit der Einführung eines Grundpreises von 6,25 pro Monat senkte sich der Kubikmeterpreis zwischenzeitlich ab. Vor zwei Jahren konnten die Lemwerderaner sich dann freuen: Ihr Schmutzwasserpreis betrug nur noch 1,92 Euro pro Kubikmeter. „Wir kalkulieren die Abwasserentgelte jährlich“, erläutert Regionalleiter Sonnenschein die Veränderungen. Seit dem 1. Januar zahlen Lemwerderaner Verbraucher 2,46 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser plus die Grundgebühr. Den Einwohnern in der südlichsten Wesermarschgemeinde kommt zugute, dass sie nicht für die in die Jahre gekommene Kläranlage in Berne zahlen müssen. Obwohl der OOWV das Lemwerderaner Kanalnetz von Berne aus mit betreut, wird das Schmutzwasser zur Kläranlage der Hansewasser in Bremen geleitet.

In Berne werden rund zwölf Mal so viele Grundstücke, nämlich 766, über Kleinkläranlagen entsorgt. Ans Netz sind nur 2434 wirtschaftliche Einheiten, so nennt Sonnenschein die Wasserzähler, angeschlossen. „Wenn ein Anschluss nicht wirtschaftlich ist, wird die Abwasserbeseitigungspflicht auf den Grundstückseigentümer übertragen“, erläutert der Regionalleiter. Unwirtschaftlich seien die Anschlüsse insbesondere in den Außenbezirken. Auch in Berne hatte der Wasserverband die Preissteigerung zum 1. Januar vornehmen wollen. Da sich Verwaltung und Politik die Erhöhung aber erst einmal erklären lassen wollten, einigte man sich auf den 1. April als Umstellungstermin. „Zum Jahresbeginn hätte der Preis bei 4,85 Euro gelegen“, sagt Olaf Sonnenschein. Da die Jahreskosten gleich blieben, müsse vom 1. April an nun der noch höhere Betrag gezahlt werden: 5,17 Euro.

In Berne fielen derzeit besonders die Sanierungskosten ins Gewicht. Die Kläranlage in Ranzenbüttel wird im laufenden Jahr um eine aus mechanischer Rechenanlage und Sandfang bestehende Vorreinigung erweitert. Dafür entsteht ein komplett neues Gebäude. Die Arbeiten schlagen mit 866 000 Euro zu Buche. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 hatte der OOWV in Berne insgesamt 467 000 Euro investiert. Zur Steigerung der Preise tragen laut Olaf Sonnenschein zudem gestiegene Kosten für die Klärschlammentsorgung bei.

Der Regionalleiter wollte seinen Vortrag nicht beenden, ohne auch einen positiven Hinweis zu geben. „Der Trinkwasserpreis hat sich seit 28 Jahren nicht verändert. Er liegt stabil bei 90 Cent“, betont Olaf Sonnenschein.

Zur Sache

Der OOWV

Das Verbandsgebiet des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) erstreckt sich von den nordfriesischen Inseln bis nach Damme. Ihm gehören im Trinkwasserbereich eine Million Kunden an, im Abwasserbereich sind es rund eine halbe Million Kunden.

Der OOWV betreibt 15 Wasserwerke. In den beiden vergangenen Jahren haben sie zusammen rund 84 Millionen Kubikmeter Rohwasser zu Trinkwasser aufbereitet. Des weiteren betreibt der Verband 46 Kläranlagen.

Im laufenden Jahr wird der OOWV rund 35,6 Millionen Euro in Anlagen und Netze im Abwasserbereich investieren. Rund 47,4 Millionen Euro werden in die Trinkwasser-Infra­struktur fließen.