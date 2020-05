Bremen-Nord. Am Pfingstsonntag feiern die Kirchengemeinden in Bremen-Nord die ersten großen Festgottesdienste nach der Wiederöffnung der Gotteshäuser am 10. Mai. Unter Corona-Bedingungen. Die Gläubigen müssen Abstand halten, Hände desinfizieren, in manchen Gemeinden sind Masken Pflicht, gesungen werden darf nirgendwo – so sieht Gottesdienst-Normalität in Zeiten der Pandemie aus.

In den Gemeinden sind sie indes froh, überhaupt wieder sonntags gemeinsam in den Kirchen feiern zu können. „Alle haben sich gefreut, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Pastor Volker Keller von der Kirchengemeinde Vegesack. Für viele seien die sonntäglichen Gottesdienste ein wichtiger Teil ihres Lebens. „Für manche sind sie auch wichtig, um am Glauben und an Gott dran zu bleiben.“

Bei der Predigt jetzt in Gesichter mit Mund- und Nasenschutz zu schauen, sei ungewohnt, meint Volker Keller. „Das ist schon ein komisches Bild.“ Während des auf 40 Minuten verkürzten Gottesdienstes müssen die Besucher Maske tragen. Andere Gemeinden handhaben es nicht ganz so streng.

„Bei uns können die Gottesdienst-Besucher selbst entscheiden, ob sie einen Mundschutz-und Nasenschutz tragen wollen oder nicht. Wir verpflichten niemanden dazu“, sagt Pastorin Ute Schmidt-Theilmann von der St. Martini-Gemeinde Lesum. Ähnlich sieht es in der Martin-Luther-Gemeinde in Blumenthal aus. „Die Gläubigen müssen keine Masken tragen. Wir empfehlen es aber und stellen auch Masken in der Kirche bereit. Die meisten Besucher halten sich an die Empfehlung“, sagt Pastor Wilfried Schröder.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Die Zahl der Teilnehmer an den Gottesdiensten ist überall beschränkt, der Abstand zu wahren. Rund 50 Gläubige werden zu den Gottesdiensten in der Vegesacker Kirche eingelassen, grüne Zettel auf den Kirchenbänken markieren, wo sie Platz nehmen können. In St. Martini sind laut Ute Schmidt-Teilmann 70 Personen zugelassen. „Wir sind darauf eingestellt, am Sonntag auch zwei Gottesdienste zu feiern. Bislang hat in der Regel einer gereicht.“ Gewöhnungsbedürftig ist für die Pastorin, dass auf den Bänken jetzt große Lücken klaffen, weil die Besucher weit verteilt im Kirchenraum sitzen. „Das ist schon eine merkwürdige Atmosphäre.“ In der Martin-Luther-Gemeinde ist jede zweite Kirchenbank gesperrt, maximal drei Personen dürfen sich eine Bank teilen.

Was alle Pastoren vermissen, ist das gemeinsame Singen mit der Gemeinde. Das ist wegen der Infektionsgefahr noch tabu. „Der Gesang ist Ausdruck von Lebensfreude und vertieft auch die Aussagen des Gottesdienstes. Darauf zu verzichten, fällt unserer singefreudigen Gemeinde schon sehr schwer“, sagt Pastor Wilfried Schröder. Bei den Kirchengemeinden versuchen sie, das Beste daraus zu machen. In der Martin-Luther-Kirche dürfen die Gottesdienst-Besucher mitsummen, wenn der Pastor in der Liturgie die Liedteile singt, die normalerweise die Gemeinde anstimmt.

Pfingstsonntag feiern die Blumenthaler mit drei weiteren Gemeinden aus dem Stadtteil ab 10 Uhr einen Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Gelände der reformierten Kirche Farge. „Da werden wir fröhlich mitbrummen und mitsummen“, kündigt Pastor Wilfried Schröder an. In St. Martini in Lesum lässt Kantor Felix Mende neben der Orgel jeden Sonntag ein weiteres Instrument im Gottesdienst erklingen und auch mal Gesangssolisten auftreten.

An vielen Stellen liegt das Gemeindeleben weiterhin brach. Die Gemeindehäuser müssen nach wie vor geschlossen bleiben, Gruppen dürfen sich nicht treffen, das Abendmahl darf nicht gefeiert werden, auch das gemeinsame Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst ist noch nicht erlaubt. Um den Gläubigen die Möglichkeit zu geben, in Corona-Zeiten den Kontakt zur Kirche und zu Gott zu halten, probieren die Gemeinden neuen Wege aus.

Online-Andachten

Volker Keller hat während der Kirchenschließungen jeden Tag mit Gemeindemitgliedern telefoniert. „Das waren lange und sehr intensive Gespräche. Eine andere Art von Gemeindeleben, aber nicht schlechter.“ Zusammen mit seinen Pastoren-Kollegen aus dem Gemeindeverbund Aumund-Vegesack bot Volker Keller auch Online-Andachten an. Acht Wochen lang konnten die Mitglieder der vier Gemeinden jeden Sonntag im Internet 30 Minuten lang ein geistliches Wort hören. „Vor allem bei jüngeren Gemeindemitgliedern kam das gut an“, weiß der Vegesacker Pastor. Trotzdem freut er sich, dass jetzt wieder Live-Gottesdienste möglich sind. Pfingstsonntag feiert die Vegesacker Kirchengemeinde ab 10.30 Uhr einen Tiergottesdienst auf der Wiese vor der Kirche.

Die St. Martini-Kirchengemeinde bietet ergänzend zu den Gottesdiensten jeden Freitag um 18.30 Uhr eine 30-minütige Abendandacht in der Kirche an. „Im Durchschnitt kommen zwölf bis 15 Menschen, die beim Abendgebet die Stille in der Kirche suchen“, erzählt Pastorin Ute Schmidt-Theilmann. Zusätzlich gibt es wöchentlich wechselnde Abendandachten mit Orgelbegleitung auf Youtube. Die Lesumer beteiligen sich auch am „Balkonsingen“, einer Idee der evangelischen Kirche in Deutschland, bei der Menschen über das gemeinsame Singen Gemeinschaft erleben. Statt vom Balkon singt Diakonin Elfi Heinrichs jeden Abend um 19 Uhr vom Dach des Gemeindehauses an der Hindenburgstraße das Lied „Der Mond ist aufgegangen“. Oft finden sich vor Ort Zuhörer und Mitsänger ein. „Viele Senioren bleiben auf ihrem Abendspaziergang stehen und lauschen“, erzählt die Diakonin.

Alle zwei Wochen tourt Elfi Heinrichs zusammen mit ihrem Kollegen Klaas Hoffmann außerdem mit einem blauen Sofa durch die Gemeinde, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen – unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln. Eine weitere Aktion, mit der die Gemeinde die Verbindung zu ihren Gemeindemitgliedern hält, ist die Kronenpost. Auf Wunsch erhalten Gläubige per E-Mail Post von der Diakonin. Heinrichs erzählt darin mit viel Humor von Begebenheiten aus dem Gemeindealltag, versendet Worträtsel und Bastelanleitungen für Kinder, stellt auch kurze Videos ein. Dafür steigt sie schon mal den Lesumer Kirchturm hinauf oder führt mit der Kamera durch das seit Monaten verwaiste Gemeindehaus.