Am Wunschbaum des VdK Schwanewede können sich Bürger ab 28. November ein Herz fassen und Kindern mit einem Geschenk eine Freude machen. (Christian Kosak)

Schwanewede. Die Herzen aus rotem Tonkarton sind schon fertig. Versehen mit Kinderwünschen werden sie ab Donnerstag, 28. November, an einem Tannenbaum im Rathaus am Damm baumeln. Dann startet der VdK-Sozialverband in Schwanewede seine diesjährige Wunschbaum-Aktion. Inzwischen zum elften Mal will der Verband mit Unterstützung von Schwaneweder Bürgern Kindern aus bedürftigen Familien zum Fest eine Freude machen.

„Im vergangenen Jahr konnten wir mit unserer Aktion 198 Wünsche vermitteln und damit auch erfüllen. Das war die höchste Zahl seit Bestehen der Aktion“, sagt der Schwanewede VdK-Vorsitzende Heiko Tieseler. Der 63-Jährige hofft, das auch in diesem Jahr viele Schwaneweder mitmachen, ein Herz vom Baum pflücken und mit einem kleinen Geschenk im Wert bis zu 20 Euro den Herzenswunsch eines Kindes erfüllen.

Die Gemeinde Schwanewede unterstützt die Aktion. 131 Familien hat das Sozialamt für die VdK-Aktion nach Angaben von Tieseler in diesem Jahr angeschrieben. „184 Kinder haben sich diesmal etwas gewünscht“, berichtet er. In diesem Jahr stehen laut Tieseler neben Spielzeug und auch Kleidung vor allem Geschenk-Gutscheine bei den Kindern hoch im Kurs. „Dieser Trend hat sich im vergangenen Jahr schon angedeutet und sich jetzt weiter verstärkt.“

Auf eine offizielle Eröffnung seiner Wunschbaum-Aktion im Rathaus verzichtet der Vdk in diesem Jahr erstmals. „Das Geld, das wir einsparen, stecken wir in die Aktion“, sagt Heiko Tieseler. Die startet am 28. November um 17 Uhr. Bis Freitag, 13. Dezember, können Bürger ihre hübsch verpackten Gaben im Rathaus am Damm abgeben. „Die Gemeinde stellt uns einen Raum zur Verfügung, wo wir die Päckchen zwischenlagern können.“ An die Kinder verteilt werden die Geschenke am 18. und 19. Dezember in der Begegnungsstätte Schwanewede.

Für ein anderes wohltätiges Projekt haben Schüler der Heideschule in den vergangenen Tagen Päckchen gepackt. Seit Jahren beteiligt sich die Schule an der Weihnachtsaktion „Kinder helfen Kindern“, einem 2001 angelaufenen bundesweiten Gemeinschaftsprojekt von vier Service-Clubs, darunter dem Round Table Deutschland. Überall im Land packen Mädchen und Jungen in Kindergärten und Schulen auch in diesem Jahr Überraschungspäckchen, die zu Weihnachten an Heim- und Straßenkinder in Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in der Ukraine verteilt werden.

Der Round Table Bremen-Nord unterstützt das Projekt, sammelt in Schwanewede und andernorts im Landkreis Osterholz für den guten Zweck. Sechs Grundschulen und Kindergärten in der Gemeinde beteiligen sich laut Tabler Jörk Kockert. Neben der Heideschule sind das die Grundschule und der Kindergarten in Meyenburg, der Michaelskindergarten in Neuenkirchen sowie die Kindergärten Poselino und Joki in Schwanewede. „2018 konnten wir für die Aktion rund 2300 Päckchen auf die Reise bringen, in diesem Jahren haben wir uns 2500 zum Ziel gesetzt“, sagt Jörk Kockert.

Gefüllt mit Plüschtieren, Spielzeug, warmer Kleidung, Malbüchern, Buntstiften und auch Hygieneartikeln werden die von den Nordbremer Round Tablern gesammelten Weihnachtspäckchen mit allen anderen am 30. November in Hanau mit einem großen Konvoi Richtung Osteuropa starten. Der Schwaneweder Tabler Michael von Rahden wird den Transport begleiten. „Er wird selbst einen Bus fahren“, sagt Kockert. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben auf der Projekt-Homepage insgesamt 156 237 Päckchen von 254 Helfern mit 45 Fahrzeugen auf den Weg gebracht.

Am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr öffnet sich am Rathaus Schwanewede das erste Türchen des lebendigen Adventskalenders. Seit nunmehr 17 Jahren weckt die Kirchengemeinde St. Johannes mit ihrer Aktion gemeinsam mit Einrichtungen, Vereinen und Bürgern die Vorfreude auf das Fest. Bis zum 23. Dezember wird sich jeden Tag an wechselnden Orten ein weiteres Türchen auftun, hinter dem eine Überraschung wartet. Das letzte öffnen am Heiligen Abend die Kirchengemeinden, die zu Gottesdiensten laden.

Seit nunmehr 17 Jahren stimmt die Kirchengemeinde St. Johannes als Initiatorin des lebendigen Adventskalenders mit der Aktion gemeinsam mit Einrichtungen, Vereinen und Bürgern auf die Adventszeit und das Weihnachtsfest ein. „Wir erreichen jedes Jahr weit über 1000 Menschen. 2018 hatten wir insgesamt 1346 Besucher, im Jahr davor waren es 1466“, sagt Marion Kloppenburg von der Kirchengemeinde St. Johannes. Gemeinsam mit Birgit Haensgen vom Kirchenvorstand organisiert sie den lebendigen Adventskalender.

„In diesem Jahr sind viele neue Teilnehmer dabei“, berichtet Marion Kloppenburg. So öffnen erstmals der DRK-Ortsverein, die Meyenburger Landfrauen, das Service-Wohnen von Rahden, das Eltern-Theater des Joki-Kindergartens sowie der Ortsbürgermeister und Vereine in Meyenburg ein Türchen. Die Organisatorinnen der Kirchengemeinde können aber auch auf viele treue Teilnehmer zählen, die alle Jahre wieder mitmachen.

Die Schulen in Schwanewede gehören laut Kloppenburg dazu. „Die Heide- und die Dreienkampschule sind sogar ohne Unterbrechung dabei.“ Schüler führen die Weihnachtsgeschichte auf, singen Weihnachtslieder oder tragen Gedichte vor. „Die Eltern sind immer stolz, wenn ihre Kinder etwas vorführen“, weiß Marion Kloppenburg, die bei vielen Veranstaltungen des lebendigen Adventskalenders vor Ort ist.

In der manchmal stressigen Adventszeit innezuhalten und sich zu besinnen – das war vor 17 Jahren die Idee des lebendigen Adventskalenders und ist es bis heute. „Viele Besucher wollen ein bisschen die Seele baumeln lassen“, weiß Marion Kloppenburg. Nach einem Programm von etwa 15 Minuten können Besucher bei Heißgetränk und Keksen miteinander ins Gespräch kommen.

Das Programm des lebendigen Advenskalenders steht in der Regel schon im Sommer fest. „Meist sind im Mai, Juni alle Termine vergeben“, erklärt Marion Kloppenburg. „Oft gibt es nach einer Veranstaltung schon die ersten Anmeldungen für das Folgejahr. Viele Teilnehmer haben auch einen festen Terminwunsch.“ Tradition hat die Eröffnung am 1. Dezember im Rathaus, wie immer lädt die Stiftung Pro Juventute der Kirchengemeinde St. Johannes für den 6. November den Nikolaus ein. Handzettel mit allen Terminen liegen im Rathaus am Damm und bei Edeka am Ritterkamp in Schwanewede aus.