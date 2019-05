Christina Mehrtens betreut pflegende Angehörige. Sie weiß, wie wichtig es für die Betroffenen ist, sich einem Gesprächspartner öffnen zu können. (Christian Kosak)

Marßel. Sie wollen reden, reden, reden – die Angehörigen, die ihre Eltern oder andere Verwandten pflegen. Darauf hat sich Christina Mehrtens, zuständig für die „Aufsuchende Altenarbeit“ in Marßel, mit ihrem relativ neuen Angebot im Nachbarschaftshaus Marßel nun komplett eingestellt.

Immer freitags bietet sie die „Kulturelle Auszeit für pflegende Angehörige“ an. Inzwischen gibt es das Treffen und zusätzlich Einzelgespräche, da unterschiedliche Bedürfnisse und Probleme bei den Teilnehmern vorhanden sind. Mit einem massiven Werbeaufwand will die Organisatorin des Projektes nun noch intensiver darauf aufmerksam machen. Sie hat noch Kapazitäten frei – und weiß, wie wichtig das Angebot ist.

Seit Januar gibt es die Treffen im Nachbarschaftshaus inzwischen. Nach und nach sprach sich herum, welche Angebote Christina Mehrtens macht. Auch aus dem Umland sind nun Frauen und Männer dabei, denn das Projekt bezieht sich nicht ausschließlich auf Marßel. „Jeder kann kommen“, sagt die Organisatorin der Aufsuchenden Altenarbeit, „auch aus Niedersachsen oder den Bremer Stadtteilen“. Das vom Sozialressort geförderte Projekt möchte „pflegende Angehörigen unterstützen, damit sie die eigene seelische und körperliche Gesundheit erhalten können“. So lautet die Begründung für die Fördermittel.

Vor allem steht die „kulturelle Teilhabe“ dieser Menschen im Vordergrund. Darum hatte Christina Mehrtens auch zuerst in diese Richtung gedacht, als sie über das Angebot informierte. Sie bot an, die Treffen nach den Wünschen der Teilnehmenden zu gestalten und hatte an Yoga, Gymnastik, Bingo, Filme gucken und Klönen als Ausgleich zur häuslichen Pflege gedacht. Beratung und Gespräche gehörten auch zur Aufzählung. Dies ist nun genau das, was gewünscht wird. „Alle haben viel Redebedarf“, beschreibt sie die Zusammenkünfte. „Sie wollen nichts anderes, können mit anderen Dingen nichts anfangen.“

Es hat sich laut Christina Mehrtens auch gezeigt, dass die Probleme sehr unterschiedlich sind. Darum wurden die Teilnehmer aufgeteilt. Freitags kommen nun Angehörige, die ihre Verwandten zu Hause betreuen. Andere haben Probleme, weil sie ihre alten Angehörigen ins Senioren- oder Pflegeheim bringen mussten, weil die Betreuung zu Hause nicht mehr leistbar war. „Sie haben Schuldgefühle, die verarbeitet werden müssen. Es geht um Fragen wie: War es richtig? Wie können die Pflegekräfte im Heim unterstützt werden?“ Mit diesen Betroffenen führt Christina Mehrtens, ausgebildete Altenpflegerin mit Zusatzqualifikation für die Betreuung von Demenzkranken, Einzelgespräche. „Alle sind froh, offen und ehrlich sprechen zu können“, sagt sie. Sie lasse sich völlig auf die Wünsche ein. „Ich möchte, dass es den Angehörigen gut geht“, sagt sie. Manchmal hört sie nur zu, manchmal gibt sie bei Bedarf Tipps. „Ich merke, wie erleichtert sie dann sind.“ Die 30-Jährige möchte sich jetzt noch mehr auf dieses Projekt konzentrieren, da die Organisation der Aufsuchenden Altenarbeit sie nicht mehr so intensiv wie zu Anfang in Atem hält. Sie kann sich auf die Ehrenamtlichen verlassen, die mit alten Menschen in Marßel spazieren gehen, zu Behörden, mit ihnen klönen, ihnen vorlesen, sie zu Ärzten begleiten oder mit ihnen einkaufen. Zwar sucht sie ständig weiter Ehrenamtliche, grundsätzlich aber ist dieses Projekt in ihren Augen ein „Selbstläufer“ geworden.

Die Organisatorin des Projektes möchte darum weiter verstärkt auf die Auszeit aufmerksam machen und hat jede Menge Flyer, Visitenkarten, Banner und andere Werbeartikel besorgt. Die sollen bei Veranstaltungen in Marßel verteilt werden. „Acht bis zehn Menschen können noch kommen“, sagt sie. Derzeit nutzen zwei Personen das Freitagstreffen und drei die Einzelgespräche.

Weitere Informationen

Im Nachbarschaftsdhaus Marßel, Helsingborger Straße 36, beginnt freitags das offene Treffen für pflegende Angehörige um 9.30 Uhr. Christina Mehrtens ist telefonisch unter 0421 / 6360698 zu erreichen.