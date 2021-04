Der Beirat möchte, dass der Bebauungsplan 1277 "westlich Zentrum Lesum" für ein 20 Hektar großes Areal südlich der Bahnlinie weiter verfolgt wird. (Sebi Berens)

Burglesum. Der Beirat Burglesum ist damit einverstanden, dass das Bauamt Bremen-Nord sechs alte Bauleitplanverfahren im Stadtteil einstellt. Für die Einstellung fünf weiterer Verfahren gab das Gremium seine Zustimmung in seiner jüngsten Online-Sitzung nicht. Im Gegenteil: Für den Bebauungsplan (B-Plan) 1277 „westlich Zentrum Lesum“ fordern die Beiratsmitglieder, das Verfahren „mit entsprechender Priorisierung“ abzuschließen. Ziel des B-Plans, der ein etwa 20 Hektar großes Wohngebiet zwischen Bahnstrecke und An Knoops Park umfasst, ist die „Sicherung der vorhandenen Bebauungs- und Freiraumstruktur“.

Wie berichtet, will das Bauamt durch die Einstellung von insgesamt 34 Altverfahren sein Arbeitsvolumen reduzieren – auch vor dem Hintergrund der angespannten Personalsituation. Betroffen sind 13 Bauleitplanverfahren in Blumenthal, zehn in Vegesack und elf in Burglesum. Nach Ansicht der Behörde sind die Ziele der aufgeführten Verfahren überholt oder die B-Pläne aus anderen Gründen nicht mehr erforderlich.

Würde das Planverfahren 1277 „westlich Zentrum Lesum“ eingestellt werden, würde das Amt Bauvorhaben nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches beurteilen. Es wird geprüft, ob sich der Bau in die nähere Umgebung einfügt. Weil die Begriffe „nähere Umgebung“ und „einfügen“ dehnbar sind, hatte sich unter anderem die Bürgerinitiative „Lesumer Perspektive“ vor Jahren dafür eingesetzt, dass für das Areal ein Bebauungsplan aufgestellt wird, der eine massive und überdimensionierte Bebauung verhindert.

Der Beirat hatte bereits im Vorfeld der Sitzung Erörterungsbedarf für fünf der Verfahren angekündigt. Und so schlug René Kotte, Leiter des Referats Stadtplanung, schon von sich aus vor, den B-Plan 1277 aus der amtsinternen Priorisierung "C" ("Bearbeitung eingestellt") in die Priorisierung "B" (Bearbeitung ruhend") zu verschieben.

Auch für den B-Plan 1272 „Waldwinkel, Birkenhof“ hatte Kotte eine Alternative parat. Die vorhandene Baustruktur könnte nach Paragraf 172 im Baugesetzbuch auch durch eine sogenannte Erhaltungssatzung gesichert werden. An diesem Ziel hält das Bauamt laut Kotte fest: „Das ist ein Siedlungsschatz, den wir erhalten wollen.“ Allerdings, räumte Kotte ein, würden durch eine Erhaltungssatzung jegliche Nutzungsänderungen und auch Rückbauten genehmigungspflichtig werden. Der Beirat beschloss, dass das Bebauungsplanverfahren aufrecht erhalten und neu beurteilt werden soll, wenn neue Entwicklungen absehbar sind.

Das entschieden die Kommunalpolitiker auch für die B-Pläne 972 „Brokkampweg, Wümmestraße, Wörpestraße“, 1233 „Swinemünder Straße“ und 1235 „Am Kapellenberg/Gut Weilen“, obwohl der Referatsleiter zuvor noch einmal für die Einstellung geworben hatte. Das Bauamt Bremen-Nord schließe zwei bis drei Bebauungspläne im Jahr ab – neben zahlreichen weiteren Aufgaben. „All diese Verfahren würden uns für zehn Jahre binden – abgesehen davon, dass wir dafür kein Geld haben.“

Vor diesem Hintergrund fordert der Beirat jetzt für die Bearbeitung von Bauleitplanverfahren zusätzliches Personal. Die Ortspolitiker verweisen in ihrem Beschluss auf den Koalitionsvertrag und erinnern die Bausenatorin an ihre Zusage, „die Haushaltsmittel der freien Stelle der Amtsleitung sofort in Planungskapazität (neues Personal) zu reinvestieren“.

Die Planverfahren 936 B „östlich Raschenkampsweg“, 937 „Stader Landstraße“, 1231 A „Sandentnahmesee“, 1231 B „Werderlandsee“, 1239 „westlich Dunge-Siedlung“ und 1276 „Rauchs Gut“ können aus Sicht des Beirats eingestellt werden.