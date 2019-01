Flüchtlingshelfer Rainer Schäffer kritisiert die Gewosie. (Christian Kosak)

„Die Gewosie benachteiligt bei der Vermietung ausländische Mitbürger.“ Diesen Vorwurf hatte der Nordbremer Flüchtlingshelfer Rainer Schäffer gegenüber dem größten Vermieter in Bremen-Nord erhoben und sich Hilfe suchend an die Sozialbehörde gewandt. Die hat den Sachverhalt durch das Referat Integrationspolitik prüfen lassen. Die Integrationsbeauftragte Silke Harth sagt nun: „Die Gewosie hat uns gegenüber nicht überzeugend deutlich machen können, dass sie Geflüchtete und nicht Geflüchtete gleichbehandelt.“

Der Vorstand der Gewosie will indes nichts von einer Bearbeitung durch das Referat gewusst haben. „Eine Anfrage an uns ist nicht erfolgt“, teilt Vorstandsmitglied Gabriele Hoppen auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Nach welchen Kriterien vermietet die 1894 als Genossenschaft gegründete Gewosie ihre circa 4000 Wohnungen in Bremen-Nord? Diese Frage treibt Rainer Schäffer seit Monaten um. Wie berichtet, hatte Schäffer, der sich im Stadtteil um die Integration von Geflüchteten bemüht, im Sommer 2018 versucht, die Räumungsklage gegen eine zugewanderte Familie abzuwenden, die als Untermieter in einer Gewosie-Wohnung lebte. Vergebens. „Das Ganze ist ein Drama hoch drei“, sagt Schäffer. Er hat zwar inzwischen eine Bleibe für die Familie gefunden und das Amt für Soziale Dienste zahlt auch die Miete. Allerdings droht den Familienmitgliedern zurzeit die Ausweisung.

Gabriele Hoppen vom Vorstand der Gewosie hatte damals auf eine Anfrage unserer Zeitung betont: „Alle Wohnungsinteressenten werden bei uns gleichbehandelt unter Berücksichtigung unserer Satzung und unserer Vergaberichtlinien.“ Auch gegenüber dem Mitarbeiter der Integrationsbeauftragten Silke Harth soll die Leitung der Wohnungsvermittlung bei der Gewosie im August telefonisch versichert haben, Geflüchtete würden gegenüber anderen Wohnungsinteressenten gleich behandelt. Und zwar sowohl bei der Vermittlung von Wohnraum, als auch bei der Frage nach Mietsicherheiten. “Die von uns im Nachgang zum Telefonat erbetene schriftliche Bestätigung, ist allerdings bis heute ausgeblieben“, so Silke Harth.

Bei der Prüfung sei ihrem Mitarbeiter aufgefallen, dass ein Mitglied laut Gewosie-Satzung aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden kann, wenn es keine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland hat oder diese ihm entzogen worden ist. "Der Vorstand vertritt in einem Schreiben, das uns vorliegt, den Standpunkt: Damit sei erst Recht eine Aufnahme in die Genossenschaft ausgeschlossen, wenn keine Aufenthaltsgenehmigung vorgelegt werden kann“, berichtet die Integrationsbeauftragte. Nach Silke Harths Einschätzung handelt es sich bei dem zitierten Passus der Satzung aber um eine Kann-Vorschrift: „Selbst, wenn sie mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vereinbar sein sollte, was wir in Zweifel ziehen, ergäbe sich daraus nicht die zwingende Folge, dass die Aufnahme in die Genossenschaft und die Vermietung generell abzulehnen ist. Vielmehr müsste im Einzelfall abgewogen werden, ob vermietet werden soll oder nicht.“

Bislang ist in diesem Kontext gegen die Gewosie nach den Worten von Silke Harth noch keine Klage erhoben worden. „Die Rechtmäßigkeit dieser Vorschrift und die Lesart der Gewosie sind deshalb gerichtlich noch nicht überprüft worden.“ Betroffene müssten ihre Rechte im Zweifel vor Gericht erstreiten.

Rainer Schäffer hatte noch einen Punkt bemängelt: die Frage der Mietsicherheit. Ihm war offenbar mitgeteilt worden, dass die Gewosie bei der Anmietung von Wohnraum für ausländische Mitbürger eine Bankbürgschaft über drei Nettomonatsmieten fordere. „Bei einer Bürgschaft in diesem Umfang würde es sich um eine unzulässige Ungleichbehandlung handeln“, sagt Silke Harth, weil sie weit über das hinausginge, was gesetzlich zur Begrenzung der Mietsicherheit festgeschrieben und was bei Vermietungen an Nicht-Geflüchtete üblich sei. Allerdings weist die Integrationsbeauftragte darauf hin, dass in dem Schriftwechsel, der ihr vorlag, nicht die Rede von einer Bürgschaft gewesen sei.

Silke Harth will sich erneut an die Gewosie wenden. Sie bedauert, dass das Unternehmen seinerseits bisher nicht zur Aufklärung des Sachverhalts beitrage. „Eine Ungleichbehandlung Geflüchteter ist nach Prüfung unseres Hauses mit hoher Wahrscheinlichkeit nach den oben erwähnten gesetzlichen Vorschriften des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nicht haltbar. Darüber hinaus konnte die Gewosie nicht klarstellen, wieso sie im Gegensatz zu anderen Wohnungsbauunternehmen diese unterschiedliche Vermittlungspraxis umsetzt. Neben den grundrechtlichen Bedenken sind hier jedenfalls aus meiner Sicht auf den ersten Blick auch keine wirtschaftlichen Gründe erkennbar.“