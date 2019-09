Die Giraffen Shakira und Sabu – hier eine Aufnahme von 2017, als der Zirkus sein Zelt in Blumenthal aufgebaut hatte. (Christian Kosak)

Eigentlich sollte in dieser Woche der Prozess am Blumenthaler Amtsgericht fortgesetzt werden. Doch das Verfahren, bei dem einem Zirkusdirektor aus Sachsen-Anhalt vorgeworfen worden war, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben, ist am Montag eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann beschuldigt, zwei Giraffen in einem Wagen mit heruntergelassenem Dach transportiert zu haben, sodass sie nicht aufrecht stehen konnten.

Dass „Shakira“ und „Sabu“ – beide fast vier Meter groß – über einen bestimmten Zeitraum in gebückter Haltung verbringen mussten, ist zwar unstrittig. Nach Angaben des Amtsgerichts konnten beide Tiere aber „allenfalls zwei bis drei Stunden“ nicht aufrecht stehen. Ein „erhebliches Leiden“ der beiden Giraffen schloss ein Sachverständiger für diesen Zeitraum aus. Darum wurde das Verfahren eingestellt.

Für Peter Hübner ist das ein „Skandal“. Der Tierrechtsaktivist war es, der den Fall zum Gerichtsfall machte. Er hatte den Transport der Tiere, darunter Elefanten und ein Flusspferd, vor zwei Jahren von Oldenburg nach Blumenthal mit der Kamera dokumentiert – und den Zirkusdirektor angezeigt. Hübner geht es nicht nur darum, dass die Giraffen für Stunden in gebückter Haltung verbringen mussten. Er kritisiert, dass am Zielort kein einziges Tier sofort aus dem Transporter geholt wurde.

Nach seiner Rechnung verbrachten sie bis zu 16 Stunden in ihren Wagen – und damit viel zu lange. Hübner verweist auf eine Entscheidung des Amtsgerichts Darmstadt, das einen Zirkusbetreiber verurteilt hat, der seine Elefanten zwölf Stunden in Transportern ausharren ließ. Warum es bei der Verhandlung in Blumenthal nicht auch darum gegangen war, erklärt Amtsgerichtssprecherin Stefanie Tönjes mit dem Strafbefehl, der sich ausschließlich auf die Giraffen bezog, die nicht aufrecht stehen konnten.