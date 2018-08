Günther Bayer war 1988 Pächter der Tankstelle an der Vegesacker Heerstraße, in der die Geiselnehmer von Gladbeck ein Fluchtauto mieten wollten. (Christian Kosak)

Drei Tage hielten die Gangster aus dem westfälischen Gladbeck im August 1988 Deutschland in Atem, am Ende verloren drei Menschen ihr Leben. Drei Stunden konzentrierte sich alles auf Vegesack. Medien werden später berichten, dass es hier eine Chance gegeben hätte, das Geiseldrama unblutig zu beenden. Minuten soll Dieter Degowski die Geiseln im Auto unbeobachtet gelassen haben, als sein Kumpel Hans-Jürgen Rösner und dessen Freundin Marion Löblich einen Einkaufsbummel in der Fußgängerzone unternahmen. Nordbremer Zeitzeugen erinnern sich.

Ab 11.15 Uhr am 17. August gingen bei der Polizei Bremen erste Hinweise ein, dass Rösner, Degowski, Marion Löblich und zwei Geiseln aus der Bank in Gladbeck nach Bremen kommen könnten. So steht es im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses. Die unmittelbare Observation der Geiselnehmer blieb aber auswärtigen Kräften vorbehalten. Dem Zwischenbericht des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen zufolge waren in Vegesack 26 Verfolgungskräfte mit 19 Fahrzeugen und drei Hubschraubern zur Observation eingesetzt. Außerdem waren 22 SEK-Beamte sowie niedersächsische Kräfte im Einsatz.

Wer den Bericht liest, dem wird klar, dass bei der Polizei Absprachen über Aufgabenverteilungen, wenn überhaupt, nur in geringem Umfang stattfanden. So wurde um 12.50 Uhr am 22. Polizeirevier Blumenthal zwar der „Einsatzabschnitt Ort“ eingerichtet, dessen Aufgabe ein „selbstständiger Notzugriff bei akutem Erfordernis“ sein sollte. Dem Einsatzabschnitt wurden dafür unter anderem zwei Züge der Bereitschaftspolizei, Beamte des Sondereinsatzkommandos und Präzisionsschützenkommandos zugeordnet. Doch vom Geiseldrama bekamen sie offenbar nicht viel mit. So kam das Sondereinsatzkommando zum Beispiel zu spät, als die Täter in Vegesack ein Fluchtauto mieten wollten.

Anscheinend wurden auch bereitgestellte Kräfte wie ein Beobachtungstrupp schlicht vergessen. Im Abschlussbericht wird ein Polizist zitiert, der sich mit seinen Kollegen am Polizeirevier einfinden sollte und ab 16 Uhr „einsatzklar“ war: „Gegen 19 Uhr hörte ich dann, dass der Herr E. mit seinen gesamten Kräften, die ihm unterstellt waren, aus Bremen-Nord abgezogen war, und wir saßen immer noch da. Das hat mich jetzt stutzig gemacht.“ Der Beamte erkundigte sich bei Vorgesetzten, ob die Kollegen weiter in Blumenthal warten sollten: „Dann rief er drei, vier Minuten später an, sagte, in Bremen-Nord bleibt alles, wie es ist. Dann haben wir uns da etwas zu essen bestellt, weil wir auch nichts zu essen bekommen hatten.“

Wie der damalige Kripo-Chef Peter Möller der NORDDEUTSCHEN bestätigte, stammte Rösners Freundin aus Farge-Rekum. Möller damals: „Die Einsatzleitung hatte uns am Mittwochmittag zwei mögliche Kontaktadressen zu Familienangehörigen im Rekumer Raum mitgeteilt.“ Die Adressen am Fillerkamp und Lämmerweg wurden dann auch von der Polizei beobachtet.

Doch statt Kontakt zu Verwandten aufzunehmen, gingen Rösner und Löblich einkaufen. Sabine Weingarten, Geschäftsführerin beim damaligen Herrenausstatter Kass an der Gerhard-Rohlfs-Straße, stand hinten im Geschäft, als ihre Mitarbeiterin Hans-Jürgen Rösner eine Hose und ein T-Shirt verkaufte. „Wir haben uns erschrocken – wegen der Tätowierungen. Heute sind Tätowierungen ja selbstverständlich, aber damals… Immer, wenn ich später jemanden mit Tätowierungen gesehen habe, habe ich an den gedacht.“

Erst später, als die Medien über das Geiseldrama berichteten, ging den Damen auf, wer bei ihnen eingekauft hatte. Die inzwischen verstorbene Mitarbeiterin habe sich zwei Wochen krankgemeldet, so sehr belastete sie die Situation. Zehn Minuten seien Rösner und Löblich im Geschäft gewesen. „Er hat beim Bezahlen ein ganzes Bündel Geldscheine hingehalten und gesagt: „Den Rest stecken Sie mal ins Schiffchen.“ An der Kasse habe ein Keramikschiff der Seenotrettungsgesellschaft gestanden.

Löblich wollte ein Auto mieten

Polizisten aus Nordrhein-Westfalen beobachteten das Paar – oder versuchten es zumindest. „Auch bei meinen Eltern im Geschäft an der Gerhard-Rohlfs-Straße 65 hatte sich die Polizei einquartiert“, berichtet der Vegesacker Ingo Schiphorst. Das Textilfachgeschäft verfügte im ersten Stock über einen kleinen, gläsernen Vorbau: „Offenbar hat man angenommen, dass die Täter samt Geiseln durch die Gerhard-Rohlfs-Straße marschieren.“

Dass Dieter Degowski mit den beiden Geiseln über eine Stunde im Wagen an der Vegesacker Rampe wartete und die Geiseln offenbar minutenlang allein im Auto ließ, wussten die Beamten des Vegesacker Reviers nicht. Im Bericht des Untersuchungsausschusses wird die mangelnden Koordination kritisiert: „Wenn man sich weiter vor Augen führt, dass das Fluchtfahrzeug mit einem bewaffneten Täter und zwei Geiseln über eine Stunde in der Straße Vegesacker Rampe stand und die zwei weiteren Täter (Rösner und Löblich) während dieser Zeit einen Einkaufsbummel unternahmen, man darüber im nur einige hundert Meter entfernt gelegenen 21. Polizeirevier aber keine Kenntnis hatte, so ist kaum auszumalen, welche Folgen eine zufällige Konfrontation bremischer Polizeibeamter mit den Tätern hätte haben können.“ Dazu wäre es fast gekommen: In einer Vernehmung sagte Rösner, dass während des Versuchs, ein neues Fluchtauto anzumieten, „plötzlich langsam ein normaler Streifenwagen angefahren kam“.

Mehr zum Thema 30 Jahre nach Gladbecker Geiseldrama Regierungschefs besuchen Grab von Silke Bischoff Zwei Regierungschefs und eine Ministerin haben am Donnerstag in Stuhr-Heiligenrode das Grab von ... mehr »

Es war 15.31 Uhr, als die Täter in Vegesack versuchten, ein neues Fluchtauto zu mieten. Die Firma Interrent gehörte damals wie eine Werkstatt und eine Waschstraße zur Esso-Tankstelle an der Vegesacker Heerstraße. Günter Bayer, heute 77 Jahre alt, war Pächter. „Ich habe mit der Frau gesprochen. Die wollte einen BMW mieten. Den Rösner habe ich nicht gesehen. Ich konnte ihr aber den Wagen nicht vermieten, weil die hochwertigen Autos nur gegen Vorlage einer Kreditkarte vermietet wurden. Sie hatte jede Menge Bargeld in der Hand und wollte das Auto unbedingt haben. Aber ich habe gesagt, ich müsse mich an meine Anweisungen halten. Sie hat sich wutentbrannt abgewendet und ist rausgelaufen.“ Er sei heilfroh, damals „mit einem blauen Auge davongekommen“ zu sein, meint Bayer. Ihm sei schon in dem Moment klar geworden, dass etwas nicht stimmte.

Laut Polizeisprecher Gundmar Köster arbeitet in Bremen-Nord kein Polizist mehr, der seinerzeit am Einsatz beteiligt war. Der 31-jährige Polizist, der im Verlauf des Geiseldramas tödlich verunglückte, war Polizeiobermeister Ingo Hagen vom Revier Lesum. Der ledige Beamte aus Platjenwerbe hatte zum Dokumentationstrupp gehört, der mit seinem Fahrzeug auf der Neuenlander Straße unterwegs war, als es von einem Lastwagen gerammt wurde. Der Lkw-Fahrer hatte eine Sperre an einer Baustelle zu spät erkannt.

Chronologie: Die Ereignisse in Bremen-Nord am Mittwoch, 17. August 1988

11.10 Uhr: Die Bremer Polizeiführung wird darüber informiert, dass die Gladbecker Geiselnehmer Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski sowie Rösners Freundin Marion Löblich mit zwei Geiseln aus der Bank möglicherweise nach Bremen kommen.

11.30/11.44 Uhr: Mögliche Anlaufadressen der Täter in Bremen-Nord werden von der Polizei in Gladbeck übermittelt, und zwar in der Rekumer Straße und Am Filler­kamp; wenig später eine Adresse im Lämmerweg in ­Lüssum.

12.50 Uhr: Am 22. Polizeirevier in Blumenthal wird der Einsatzabschnitt Ort eingerichtet. Dem Einsatzabschnitt wurden zwei Züge der Bereitschaftspolizei, eine Gruppe des Sondereinsatzkommandos sowie Beamte des Präzisionsschützenkommandos zugeordnet.

13.15 Uhr: Das Täterfahrzeug verlässt die Bundesautobahn A 27 an der Abfahrt Burglesum.

13.39 Uhr: Fernmündliche Information aus Gladbeck: Das Täterfahrzeug steht an der Straße Vegesacker ­Rampe. In der Folge verlassen die Täter Rösner und Löblich das Fahrzeug und begeben sich in die Vegesacker Fußgängerzone, wo sie mehrere Geschäfte aufsuchen.

14.59 Uhr: Das Fahrzeug setzt sich nach der Rückkehr Rösners und Löblichs wieder in Bewegung.

15.31 Uhr: Die Täter versuchen, bei einer Autovermietung an der Vegesacker Heerstraße ein neues Fahrzeug zu mieten.

16.00/16.22: Das Fahrzeug mit den Entführern und den Geiseln steht an der Weserfähre Vegesack und setzt nach Lemwerder über.

18.55 Uhr: Die Polizei verlegt den Einsatzabschnitt Ort von Bremen-Nord nach Huckelriede.