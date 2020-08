Lemwerder. Frisch lackiert steht der Jugendwanderkutter „Vegefeuer“ vor der Werfthalle des Weser Yacht Clubs Bremen in Lemwerder – das 8,50 Meter lange Boot ist ganz aus Holz gebaut und sieht jetzt wieder aus wie neu.

Dabei hat der Kutter, der 1999 auf der Bremer Bootsbau Vegesack (BBV) gebaut wurde, schon 21 Jahre auf dem Buckel. „Die Bordwand war beschädigt, und der Schwertkasten war völlig marode“, sagt Manfred Walderstein, der als Bootstischler die Restaurierung geleitet und koordiniert hat. „Wir haben den Rumpf vollkommen abgeschliffen, ihn quasi nackt gemacht, und dann kamen acht bis neun Schichten Lack darüber. Insgesamt rund 250 Arbeitsstunden haben die jungen Leute in die Restauration gesteckt, die sich über drei Wochen erstreckt hat“, sagt er.

Thomas Rutka, Vorsitzender des Vereins Maritime Tradition Vegesack (MTV) Nautilus, begrüßt die zahlreichen Gäste und Helfer: „Wir feiern heute die geglückte Restauration unseres Bootes, aber zugleich auch die Kooperation mit dem Weser Yacht Club Bremen und mit der Kinder- und Jugendhilfe St. Theresienhaus Bremen – eine Zusammenarbeit, die weitgehend unauffällig verlief„, erzählt er. “Von der Kooperation haben alle profitiert, insofern gleicht sie einer Win-Win-Win-Situation.“

„Vegefeuer“ als Flaggschiff

Der MTV Nautilus kümmert sich seit 1987 um die Bewahrung der Erinnerung an Fisch- und Walfang, Schiffbau und Schifffahrt, die in der Vergangenheit in Vegesack blühten. Der Erhalt historischer Schiffe ist dem Verein dabei ein besonderes Anliegen, doch einen hohen Stellenwert hat auch die Jugendarbeit, für die der Kutter „Vegefeuer“ gleichsam das Flaggschiff ist. Eine eigene Kuttergruppe kümmert sich um Betrieb, Wartung, Pflege und Instandhaltung des großen Boots, dessen Masten 5,50 Meter in die Höhe ragen. Und seit mehr als zehn Jahren werden Jugendliche aus dem St. Theresienhaus über den MTV Nautilus an den Wassersport herangeführt. Bewegt wird das große Boot vom Wind, der in drei Segel bläst. Zwar ist auch ein Motor an Bord, doch der wird nur in Ausnahmefällen eingesetzt.

Heute betreibt der MTV Nautilus zwei Schiffe: Den Segellogger „BV2 Vegesack“, der im Museumshafen Vegesack liegt und Langzeittörns und Tagesfahrten auf Nord- und Ostsee unternimmt, sowie die „Vegefeuer“. Dieser Kutter dient vor allem dazu, Kindern und Jugendlichen das maritime Handwerk beizubringen – außer dem Segeln vor allem auch Navigation und seemännische Fertigkeiten, wie zum Beispiel, die Tide zu berechnen. Bis zu acht Leute können auf dem Boot unterkommen, die Fahrten weserabwärts und dann an der Nordseeküste entlang bis Baltrum unternehmen.

Als Trainer war Antonio Heitor ständig mit an Bord der „Vegefeuer“, der auf der kleinen Feier zugleich seinen Abschied nimmt. Er blickt mit Freude auf die Zeit mit den jungen Menschen an Bord zurück: „Wir haben den Kutter intensiv genutzt, der eine wichtige Lebensschule für junge Menschen bot. Und dabei haben die Jugendlichen den Kindern viel beigebracht und selber davon profitiert. Denn man lernt am meisten, wenn man anderen etwas erklärt“, sagt Antonio Heitor und ergänzt: „Die wichtigste Lernerfahrung für die jungen Menschen ist jedoch der Zusammenhalt aller, wenn man auf See ist. Dann kommt es auf gegenseitiges Vertrauen an und darauf, sein Wissen an andere weiterzugeben.“

Noch am selben Abend wird die restaurierte „Vegefeuer“ zu Wasser gelassen. Damit ist das in Vegesack gebaute Schiff bereit für neue Abenteuer auf See, die Kinder und Jugendliche im gemeinschaftlichen Wirken an Bord erleben können.