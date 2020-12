Ulf Preuss und Hauke Scholten haben gemeinsam mit den Kindern des Bauernhofkindergartens Filmszenen aufgenommen und bieten das Krippenspiel ab Heiligabend im Internet an. (Christian Kosak)

Aschwarden. Weihnachten wird dieses Jahr anders. Nicht nur, weil die Feiern ausschließlich im engsten Kreis stattfinden werden, auch der traditionelle Besuch des Krippenspiels wird für die meisten Menschen ausfallen. Für Ulf Preuss von der evangelisch-reformierten Kirche und dem Landeskirchenmusiker Hauke Scholten gehört der Heiligabend-Gottesdienst mit seiner Darstellung der Weihnachtsgeschichte jedoch zum Fest dazu. Also entwickelten sie die Idee eines Online-Krippenspiels, das den Gottesdienst, Maria, Josef, Esel und Co am 24. Dezember direkt ins Wohnzimmer der Gemeindemitglieder bringen soll. In der Hauptrolle: Kinder und Tiere des Bauernhofkindergartens Aschwarden.

Gedreht wurde einen Sonnabend lang in der Scheune und auf den Wiesen des Kindergartens. Vier und fünf Jahre alt sind die kleinen Nachwuchsschauspieler, die in Schäferkleidung an einem Lagerfeuer sitzen oder als Engel zwischen den weidenden Schafen auftauchen. In einer anderen Szene führt Josef, dargestellt vom fünfjährigen Tammo Meits, Maria auf dem Esel die Wiese entlang.

Die fünfjährige Amelie Schulz reitet sehr souverän auf dem Tier, denn beide kennen sich gut. Das Kinder und Tiere aneinander gewöhnt sind, war auch einer der Gründe, warum die Kita in Aschwarden als Drehort gewählt wurde. „Wir hätten auch woanders drehen können, doch das wäre ein großer organisatorischer Aufwand gewesen. Hier ist alles da, alle kennen sich und befinden sich in ihrem gewohnten Umfeld“, erklärt Ulf Preuss.

Seit Frühjahr produziert Preuss gemeinsam mit seinem Sohn Jannik Onlinegottesdienste für die evangelisch-reformierte Kirche und weiß, was dabei beachtet werden muss. Dazu gehört auch das Einhalten der Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung. Deshalb habe man sich bei der Besetzung bewusst für Kindergartenkinder entschieden, auch wenn dies nur das Drehen von kurzen Szenen möglich macht. „Die Kinder müssen keinen Abstand halten. Dadurch können wir die Szenen ganz normal nachstellen“, erklärt Hauke Scholten. Auch Text mussten sich die Kinder nicht merken. „Das wäre für das Alter zu aufwendig gewesen. Außerdem hätten manche dabei nicht mitgemacht, weil sie für eine Sprechrolle zu schüchtern gewesen wären“, so Kindergartenleiterin Bettina Mittendorf.

Besondere Bedingungen also, auf die die Produktion jedoch zugeschnitten wurde. „Wir stellen einzelne Szenen dar und nutzen sie, um die Geschichte zu bebildern“, erklärt Ulf Preuss. Die Basis bildet die in Reimen verfasste Version der Weihnachtsgeschichte des Schriftstellers Thomas Krüger. „Er war sehr angetan von unserer Idee und hat uns sofort die Zustimmung gegeben, seine Geschichte zu nutzen“, berichtet Hauke Scholten. Gelesen wird sie vom Bremer Schauspieler Alexander Hauer. Lena-Marie Harms von der Jugendkonferenz der reformierten Kirchen sorgt für die Liturgie. Hinzu kommen ein Trompeter, vier Chorkinder und Hauke Scholten am Klavier für die musikalische Untermalung. Auch diese Elemente wurden einzeln aufgezeichnet und werden später zusammengeschnitten.

Da die Sängerinnen der Kinderchöre „Schwalben“ und „Goldkehlchen“ aus Rekum und Neuenkirchen Abstand halten müssen, wurde eine besondere Szenerie gewählt: eine Adventsspirale auf dem Dachboden der Scheune. Annica und Aemilia Ganser, Lisa Olesen und Mathilda Sauer stehen um sie herum und singen. Dann beginnt eines der Mädchen die Spirale abzuschreiten und zündet Kerzen an. Ein alter Brauch, der auf dem Bauernhofkindergarten wiederbelebt und kurzerhand in das Online-Krippenspiel integriert wurde.

Eine der Hauptszenen spielt ebenfalls in der Scheune. Hier wird die Nähe der Location zum Original besonders deutlich, ebenso wie der Spaß, den die Kinder an der Produktion haben. Während draußen der Esel ruft und eine Katze vorbeihuscht, sitzen Maria, Josef, Engel und Co auf den Heuballen vor der Krippe und warten auf die Ankunft der Heiligen Drei Könige. Es wird gelacht, getuschelt und ab und zu gibt es eine Regieanweisung. Schließlich betreten Hanna Cwikler, Johannis Schacht und Lasse von Rahden die Szene, um Gold, Weihrauch und Möhren in die Krippe zu legen. „Bei Myrrhe handelt es sich nämlich über einen Übersetzungsfehler“, erklärt Hauke Scholten schmunzelnd. „Eigentlich waren es schon immer Möhren“.

Am 24. Dezember, ab 14 Uhr wird das Krippenspiel auf dem Youtube-Kanal der evangelisch-reformierten Kirche zu sehen sein. Zu finden ist es auch direkt auf der Webseite der Kirche unter www.reformiert.de. Darüber hinaus haben die insgesamt 145 Kirchengemeinden die Möglichkeit, das Video auf den Seiten ihrer Gemeinden einzubinden.