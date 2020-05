Was es für die Großen auf dem Spielplatz Pürschweg bereits gibt, soll nun auch für die Kleinen folgen. (Christian Kosak)

Lüssum-Bockhorn. Auf dem Spielplatz am Pürschweg soll ein Spielgerät für Kleinkinder durch ein neues ersetzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 30.000 Euro. Neben der Stadt beteiligt sich auch der Verein Golfende Fußballer (Gofus) mit 10.000 Euro an dem Projekt. Das Geld ist bei verschiedenen Aktionen zusammengekommen, bei denen etwa prominente Sportler Golfturniere bestritten haben.

Prominente Mitgliederliste

Der Verein zählt rund 550 Mitglieder, die größtenteils Bundesligaprofis sind oder waren. Daneben gehören auch Schiedsrichter, Sponsoren und andere Spitzensportler zu der Gruppe. Neben den Fußballern Marco Bode, Klaus Allofs, Uwe Seeler, Thomas Müller, Franz Beckenbauer, Mats Hummels und Oliver Bierhoff stehen auch Handballer Stefan Kretzschmar, Tennisspieler Michael Stich sowie der Moderator Jörg Wontorra gemeinsam mit seiner Tochter Laura auf der Mitgliederliste der Gofus.

Förderung von sozial schwachen Gebieten

Pro Jahr organisiert der Verein zwischen 30 und 35 Golfturniere. „Aus den Erlösen tun wir etwas Gutes“, sagt Holger Witzig, Marketing-Vorstand des Vereins. In den ersten Jahren hätte der 2001 gegründete Verein das Geld an andere Stiftungen gespendet, etwa an die von Uwe Seeler und Michael Stich. „2006 haben wir uns dazu entschieden, eine eigene Stiftung zu gründen, die ‚PLATZ DA!‘ heißt“, erläutert Witzig, der als Vorstand für die Stiftung zuständig ist. Mit den Erlösen fördert der Verein bundesweit Bolz- und Spielplätze in sozial schwachen Gebieten.

In den vergangenen Jahren habe sich Gofus verstärkt auf die Unterstützung von Spielplätzen konzentriert. „Die Unterstützung eines Spielplatzes kostet uns um die 10 000 Euro. Damit können wir an mehr Stellen gutes tun, als wenn wir einen Bolzplatz bauen, der uns zwischen 50 000 und 80 000 Euro kostet“, erläutert er. „Spielplätze fördern wir auch sehr intensiv in Bremen, nicht, weil ich hier wohne, sondern weil es in Bremen mehr sozial schwache Gegenden gibt, als in München oder in Düsseldorf.“

Platz muss öffentlich zugänglich sein

Die Entscheidung, welche Spielplätze der Verein fördert, und welche nicht, geschieht nach einem festgelegten Verfahren. „Wir haben drei wesentliche Kriterien. Wenn ich eine Anfrage bekomme, erhalte ich auch die Postleitzahl des Standortes. Anhand der Postleitzahl kläre ich, wie dort die Kaufkraft der Einwohner und die Kaufkraft der Haushalte ist“, erzählt der gebürtige Schwabe.

Wenn die Kaufkraft unter dem Bundesdurchschnitt liegt, sei die erste Bedingung für eine Förderung erfüllt. „Also werden wir schwerlich einen Spielplatz in der Parkallee oder in Oberneuland unterstützen können“, sagt Witzig. Außerdem sei entscheidend, dass der Platz öffentlich zugänglich ist und es einen weiteren Geldgeber gibt. „Wir unterstützen nie mehr als maximal 50 Prozent des Bedarfs“, erläutert Holger Witzig.

Auf Spielplätze, die gefördert werden könnten, wird der Verein aufmerksam gemacht. „Das Amt für Soziale Dienste in Bremen kennt uns mittlerweile und kommt auf uns zu und sagt: ‚Wir hätten im nächsten Jahr zehn Spielplätze, die saniert werden müssen.‘ Dann prüfe ich nach unseren Kriterien ab, welche infrage kommen, und setze mich mit den Mitarbeitern zusammen. Anschließend suchen wir in einem uns möglichen Rahmen die drei, vier sinnvollsten Plätze aus“, erzählt er.

Golfen mit Marco Bode gegen Spende

So kam es auch dazu, dass sich die Gofus an der Sanierung des Spielplatzes Pürschweg beteiligen. Bei welcher Gelegenheit die 10.000 Euro zusammengekommen sind und welche prominenten Mitglieder die Summe erspielt haben, ließe sich nicht sagen. „Wir sammeln während der Turniere Geld. Mal kommen da 10.000 Euro rein, mal 30.000. Gelegentlich gibt es auch eine Sonderspende“, erzählt Witzig. Stefan Kretzschmar hätte etwa in der RTL-Sendung „Wer wird Millionär“ 64.000 Euro gewonnen und die Summe dem Verein zur Verfügung gestellt. Außerdem würden große Unternehmen als Sponsoren fungieren und ihren Kunden beispielsweise ermöglichen, mit Marco Bode über den Platz zu laufen, was die Vereinskasse ebenfalls fülle. „All diese Gelder wandern in einen Topf. Daraus werden dann die 10.000 Euro für den Spielplatz am Pürschweg entnommen. Eine gezielte Maßnahme für den Pürschweg gab es in diesem Fall somit nicht“, erläutert Witzig.

Nach Angaben von Bernd Schneider, Sprecher der Sozialbehörde, befindet sich das Projekt derzeit in der Ausschreibung durch den Umweltbetrieb Bremen. Im Juni oder Juli soll dann mit dem Bau begonnen werden. Anschließend steht die Eröffnung an, bei der auch ein prominentes Mitglied der Gofus vertreten sein wird und die Patenschaft für den Spielplatz übernimmt.

Aufgabe des Paten: Spielplatz hin und wieder besichtigen

Wer das sein wird, steht noch nicht fest. „Sobald wir wissen, wann die Eröffnung geplant ist, kümmern wir uns darum, einen Paten zu bekommen. Es wird aber jemand aus Bremen sein, zum Beispiel Jörg Wontorra, Jonny Otten oder Marco Bode. In Hamburg hat Uwe Seeler beispielsweise kürzlich die Patenschaft für einen Spielplatz übernommen“, erzählt Witzig. Neben der Eröffnung des Platzes gehört es auch zu den Aufgaben der Paten, bei Gelegenheit zu schauen, in welchem Zustand das Gelände ist.

Der Spielplatz am Pürschweg ist der erste Spielplatz, den die Gofus in Bremen-Nord unterstützten. Ob in Zukunft weitere Plätze dazukommen, ist derzeit offen. „Das hängt vom Coronavirus ab. Wir haben schon drei große Turniere und zehn kleinere absagen müssen. Dadurch fehlen natürlich auch Sponsorengelder. Wir wissen noch nicht, ob wir im zweiten Halbjahr unser großes Turnier in Bad Saarow mit über 250 Teilnehmern auf zwei Plätzen durchführen können“, sagt Witzig. Deshalb sei noch nicht abzuschätzen, wie hoch die Einnahmen in diesem Jahr sind. „Im schlimmsten Fall nehmen wir gar nichts ein. Dann haben wir für 2021 kein Geld mehr“, so Holger Witzig. Aber das wolle er nicht hoffen.