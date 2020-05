Weil der Platz des Golf-Clubs Bremer Schweiz sich sowohl auf dem Territorium der Freien Hansestadt Bremen als auch auf dem des Landes Niedersachsen befindet, musste die Hälfte der Fläche gesperrt werden. Das rot-weiße Flatterband kennzeichnet die Grenze. Golfer Mark Weidlich spielt auf der Bremer Seite. (Christian Kosak)

Die Ländergrenze trennt das Golfgelände des Golfclubs Bremer Schweiz in zwei Hälften: eine bespielbare und eine unbespielbare. Ein weiß-rotes Flatterband zeigt den Golfern die Grenze auf. Diese Situation – begründet in den unterschiedlichen Corona-Regeln der Länder – hat die Golfanlage bundesweit als absurdes Beispiel in die Medien gebracht. Nach den Bund-Länder-Gesprächen vom 30. April können ab kommenden Mittwoch, 6. Mai, allerdings auch in Niedersachsen Outdoor-Sportanlagen wieder geöffnet werden. Das Flatterband bleibt aber zunächst.

Der Klub-Vorsitzende Ralph Bünning, sagt, dass es trotz der Lockerung weiterhin zwei Spielfelder geben wird, mit jeweils neun Löchern. Weil die Handhabung der Auflagen so einfacher ist – und die Warteliste der Golfer, die wieder auf die Bahn wollen immer länger wird.

Mehr zum Thema Lockerung der Corona-Maßnahmen Sport auf Distanz läuft in Bremen reibungslos Die Tennis- und Golfplätze in Bremen haben erste positive Erfahrungen mit den Lockerungen der ... mehr »

Mehr als 1200 Golfspieler aus dem Bremer Golfclub Lesmona und dem Golfclub Bremer Schweiz freuten sich vor genau einer Woche über die Wiedereröffnung ihrer Anlagen. Das Bremer Ordnungsamt hatte mit einer Allgemeinverfügung das Golfspielen in Bremen unter Einhaltung von Auflagen wieder ermöglicht, nachdem Sportsenatorin Anja Stahmann ein paar Tage zuvor den Weg für eine Öffnung von Sportstätten für kontaktarme Sportarten unter freiem Himmel freigemacht hatte.

Ralph Bünning und sein Team vom Golfclub Bremer Schweiz sahen diese Öffnung allerdings mit gemischten Gefühlen. „Wir konnten seit dem 18. März nicht mehr spielen, da haben natürlich viele Golfer dieser Öffnung entgegen gefiebert“, macht Bünning deutlich. Doch einfach so das Gelände öffnen, das klappte doch nicht. Zwar ist der Golfclub Bremer Schweiz, „satzungsgemäß ein Bremer Verein, weshalb wir auch ordnungstechnisch diesem Bundesland unterliegen“, urteilte der Vereinsvorstand. Allerdings steht mitten auf dem Vereinsgelände ein Grenzstein, der den Golfclub eben in die Bremer und in die niedersächsische Seite teilt.

Die Grenze für die Golfer

Da musste der Vereinsvorstand Kreativität beweisen. „Also haben wir kurzerhand für eine entsprechende Absperrung gesorgt“, erzählt Ralph Bünning. Die Pfähle, die durch ein rot-weißes Absperrband miteinander verbunden sind, kennzeichnen nun die Grenze für die Golfer. Glück im Unglück: genau neun der 18 Löcher liegen auf Bremer Gebiet. „Damit können unsere Vereinsmitglieder seit einer Woche eine halbe Runde spielen“, so Ralph Bünning.

Dass dies während der Corona-Pandemie mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und Abstandsregeln funktionieren kann, dafür hatte der Verein im Vorfeld gesorgt. „Die Spieler dürfen nur in Zweiterteams auf den Platz. Im Internet laufen die Anmeldeformalitäten, dort bekommen die Spieler ihre Zeiten zugewiesen. Es wurde eigens ein Buchungssystem für die Neun-Loch-Runde auf dem Golfplatz eingerichtet. Ein elektronisches Startsystem lässt alle zehn Minuten jeweils zwei Spieler auf das Grün, und dies zwölf Stunden lang“, schildert Bünning den Ablauf.

„So können 144 Spieler pro Tag auf den Platz.“ Die Nachfrage ist trotz der Einschränkungen groß. „Wir sind jeden Tag ausgebucht.“ Nur eine halbe Runde zu spielen, sei zudem nicht die einzige Veränderung für die Golfspieler in der Bremer Schweiz.

Die Golfplatz-Gastronomie und weitere öffentliche Räume auf dem Gelände bleiben unverändert gesperrt. Desinfektionsmittel stehen vor dem Klubhaus parat, das – abgesehen von den Mitarbeitern – nur von zwei Menschen gleichzeitig betreten werden darf. Und dieses auch nur, um gegebenenfalls aktuelle Informationen an der Rezeption zu erhalten. Dort sei zudem ein sogenannter Spritzschutz für die Mitarbeiter aufgebaut. Auf dem Gelände selbst müssen die Aktiven die Bahnen so zügig wie möglich bespielen, „ohne lange Sucherei nach Golfbällen im Sand oder Ähnliches“. Laut Ralph Bünning achten die Mitarbeiter des Golfclubs so weit wie möglich darauf, dass keiner der Golfer etwas anderes anfasst als sein eigenes Equipment.

Sport unter freiem Himmel

Golfer, die in Niedersachsen wohnen, dürfen ebenso wie ihre Bremer Kollegen auf dem Gelände des Golfclubs Bremer Schweiz spielen. „Da machen wir keinen Unterschied, sie müssen nur Mitglied in unserem Verein sein“, sagt Ralph Bünning. Am Donnerstag gab es dann auch vonseiten Niedersachsens eine Bewegung zum Thema Sport unter freiem Himmel. Agenturmeldungen zufolge will Niedersachsen mit einer neuen Allgemeinverfügung ab Mittwoch, 6. Mai, den Spielbetrieb wieder gestatten – unter Berücksichtigung der geltenden Einschränkungen zum Infektionsschutzgesetz. Das Land gehe damit über die Bund-Länder-Absprache hinaus.

Ralph Bünning und sein Team haben für diesen Fall schon das weitere Vorgehen abgesprochen. „Wir werden die neun Löcher auf der niedersächsischen Seite ebenfalls zu einer Spielrunde erklären. Damit haben wir auf unserem Gelände zwei Neun-Loch-Runden und können doppelt so vielen Spielern die Gelegenheit zum Golfen bieten.“ Dieses System möchte der Vorsitzende des Golfclubs Bremer Schweiz so lange aufrecht erhalten, wie es noch die Kontaktsperren im Rahmen der Corona-Pandemie gibt.