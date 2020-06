Grohn. Dass Günter-Grass-Archiv bleibt in Bremen. Doch in Lübeck, dem vormals anvisierten neuen Standort des Medienarchivs, kommt darüber keine Freude auf. Er sei sehr irritiert über die Standortwahl, sagt Hans Wißkirchen, Leitender Direktor der Lübecker Museen. Von der Entscheidung der Grass-Stiftung, gut 2600 Ton- und Filmdokumente um den Schriftsteller künftig in der Bremer Überseestadt zugänglich zu machen, habe er aus der Presse erfahren. Dabei würden die Gespräche zwischen Bremen und Lübeck über eine Standortverlagerung noch laufen. „Wir waren auf der Zielgeraden“, erläutert Wißkirchen. Es ist schon das zweite Mal, dass es zu Irritationen in Lübeck und Bremen um das Grass-Archiv kommt.

Die Bremer Günter-Grass-Stiftung überlegt seit rund zwei Jahren, aus finanziellen und personellen Gründen ihr Ton- und Bildarchiv von Grohn in das Grass-Haus in Lübeck zu verlegen. Seit Mai vergangenen Jahres hatte sie sich mit dem Lübecker Bürgermeister zu Gesprächen getroffen. Doch im Oktober gerieten die Verhandlungen ins Stocken. Das berichtete der frühere Geschäftsführer der Stiftung, Horst Monsees, dieser Zeitung. „Wir haben keine Zusage. Das ist eine echte Geduldsprobe“, sagte er im Herbst.

Wenig später reagierte Lübeck: Wißkirchen gab damals an, dass Monsees' Äußerungen mit Verwunderung und Überraschung aufgenommen worden seien. Dem Museumsdirektor zufolge sei Bremen am Zug gewesen – nicht Lübeck. Außerdem zeigte er sich verwundert darüber, dass die Grass-Stiftung Bedingungen für einen Standortwechsel veröffentlicht habe. Im Artikel hieß es, dass Bremen den Fortbestand der Stiftung, die Übernahme der Archivarin und eines wissenschaftlichen Mitarbeiters, einen Vorstandsposten für eine Bremer Persönlichkeit sowie gemeinsame Ausstellungen forderte.

Nach dieser Verstimmung wurde es wieder still um das Grass-Archiv, das bislang auf dem Campus der Jacobs University Bremen untergebracht war. Doch es war schon damals klar, dass die Unterbringung in der Grohner Privatuni nicht von Dauer sein würde. Denn deren Leitung hatte bereits angekündigt, den Mietvertrag mit der Stiftung auslaufen zu lassen.

Nun ist seit vergangener Woche bekannt, dass das Medienarchiv in Bremen bleibt, aber Bremen-Nord verlässt. Die Ton- und Filmdokumente rund um den Schriftsteller werden in Zukunft auf dem früheren Kellogg-Areal zu finden sein. Das bestätigte der Vorstandschef der Stiftung, Klaus Meier, der auch Eigentümer des genannten Geländes ist. „Im Moment ist das Archiv gut verpackt, eingemottet und wartet auf den Re-Start“, sagt Meier. Geplant ist, dass das Archiv in das frühere Verwaltungsgebäude an der Stephanikirchenweide zieht, in dem ab Sommer auch eine Grundschule beheimatet sein wird.

Wie es zu dieser Standortwahl kam? Meier zufolge hätten die Grass-Stiftung und Lübeck zwar weiterverhandelt, aber sie seien zu keiner Übereinstimmung gekommen. Im März habe er daraufhin schriftlich den Standortwechsel ausgeschlossen und der Stadt Lübeck so eine Absage erteilt. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung betont, dass Lübeck stets nur eine Option neben Bremen gewesen sei. Auch die Bremer Kulturbehörde, die die Verhandlungen mit Lübeck begleitet, bestätigt: Bremen habe als Standort für das Medienarchiv stets zur Debatte gestanden.

Mehr Publikum erwartet

Von dem neuen Standort auf dem früheren Kellogg-Gelände erhofft sich Meier mehr Bremer Publikum bei Veranstaltungen der Stiftung. Auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die etwa ihre Dissertationen über Günter Grass und sein Werk schreiben wollten, sei das Medienarchiv so künftig besser zu erreichen.

Über die finanziellen Probleme der Stiftung äußert sich Meier verhalten. In die kostenintensive Digitalisierung der Film- und Tondokumente, die Lübeck hätte übernehmen sollen, wolle man nun in Bremen investieren. Das Vermögen der Stiftung sei ausreichend. Derzeit beschäftigt die Grass-Stiftung jedoch kein Personal. Auch der frühere Geschäftsführer Monsees arbeitet dort derzeit ehrenamtlich. Wenn wieder Personal eingestellt wird, könnte die Stiftung Geld benötigen. Laut Meier sollen deshalb weitere Förderer gefunden werden.

Mit Lübeck wollen Meier und die Bremer Kulturbehörde nach den Sommerferien über eine Kooperation verhandeln. Doch das reicht Wißkirchen nicht. Für ihn steht immer noch der Standortwechsel des Archivs zur Diskussion. Vor wenigen Wochen sei er darüber vom Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) informiert worden. Dass die Verhandlungen zuvor gescheitert seien, räumt der Museumsdirektor dennoch ein. Der Grund dafür aus seiner Sicht: Die Grass-Stiftung sei zu ungeduldig gewesen. Tatsächlich hätten die Verhandlungen lange gedauert, aber das sei nicht ungewöhnlich für die Standortverlagerung einer Stiftung. „Die Bremer Seite hat die Komplexität einer solchen Standortverlagerung unterschätzt“, meint Wißkirchen. Auf die Grass-Stiftung habe das so gewirkt, als wollte die Stadt nicht. Aber das sei falsch: „Wir wollen immer noch.“

Gegründet wurde das Grass-Medienarchiv 2001 im Zuge der um sich greifenden Sparmaßnahmen bei den Rundfunkanstalten. Zu den Gründern der „Günter Grass Stiftung Bremen – Audiovisuelles Archiv und rezeptionsgeschichtliche Forschungsstelle“ zählen der Bremer Senat, hiesige Unternehmer, Radio Bremen und die Sparkasse Bremen. Günter Grass ist der einzige Autor, von dem es ein solches Ton-Bild-Archiv gibt.

Der Schriftsteller, Grafiker und Bildhauer hatte nahe Lübeck gelebt. Im Grass-Haus in der Lübecker Altstadt hatte er jahrelang sein Büro, heute ist es ein Museum. Dem Direktor zufolge besuchen es jedes Jahr im Schnitt 25 000 Menschen. Das Bremer Archiv würde sich dort „ideal einfügen“.