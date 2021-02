Die Polizei war mit zahlreichen Kräften in der Straße Lüssumer Heide im Einsatz. (Björn Hake)

Lüssum. Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Freitagnachmittag ab circa 16.30 Uhr in der Straße Lüssumer Heide im Einsatz. Nach Angaben von Polizeisprecher Bastian Demann reagierte die Polizei damit auf eine körperliche Auseinandersetzung, in die mehrere Personen auf der Straße verwickelt waren. Angaben zum Hintergrund der Auseinandersetzung, zur Zahl der beteiligten Personen und weiteren Details konnte der Sprecher zunächst noch nicht machen, weil der Einsatz noch lief. Nähere Informationen will die Polizei an diesem Sonnabend veröffentlichen. Nach Informationen unserer Zeitung sollen mehr als zehn Mannschafts- und Streifenwagen sowie Rettungswagen im Einsatz gewesen sein.